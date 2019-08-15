Cepport ve KVK’nın sorununu çözemediği Xiaomi Mi 8 – Özgür Çınarcı

Cepport ve KVK’nın sorununu çözemediği Xiaomi Mi 8 – Özgür Çınarcı

15 Ağustos, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO

Cepport üzerinden KVK garantili Xiaomi Mi 8 alan Özgür Çınarcı, yaşadığı ekran sorunun çözülememesi üzerine Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.

İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi 9 SE inceleme – “Küçük Mi 9” almaya değer mi?

Cepport ve KVK’nın sorununu çözemediği Xiaomi Mi 8 – Özgür Çınarcı

Şubat 2019’da Cepport üzerinden satın aldığı sıfır ve KVK garantili Xiaomi Mi 8’de yaşanan ekran sorunu nedeniyle 4-5 kere KVK’nın kapısını aşındıran Özgür, çareyi şimdi de Tüketici Hakem Heyeti’nde arıyor.

Detaylar videomuzda.

Reklam

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore