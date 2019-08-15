Cepport üzerinden KVK garantili Xiaomi Mi 8 alan Özgür Çınarcı, yaşadığı ekran sorunun çözülememesi üzerine Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.
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Cepport ve KVK’nın sorununu çözemediği Xiaomi Mi 8 – Özgür Çınarcı
Şubat 2019’da Cepport üzerinden satın aldığı sıfır ve KVK garantili Xiaomi Mi 8’de yaşanan ekran sorunu nedeniyle 4-5 kere KVK’nın kapısını aşındıran Özgür, çareyi şimdi de Tüketici Hakem Heyeti’nde arıyor.
Detaylar videomuzda.
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