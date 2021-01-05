Cep Telefonu Fiyatlarında Büyük Artış

Cep telefonu fiyatlarında yaşanan artışlarla ilgili net raporlar gelmeye başladı. Belli dönemlerde ülkemizin cep telefonu pazarına ait raporlar yayınlayan MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2020 yılına ait ilk rakamları paylaştı.

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Turnacı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de 2020 yılında yaklaşık 10 milyon 500 cep telefonu satıldı. MOBİSAD’ın 2019 için açıkladığı satış rakamı da 10 milyon 600 bindi. 2020 yılının büyük çoğunluğunun KOVİD-19 salgını nedeniyle evlerde geçti. Bu durum düşünülürse sektörün yılı sadece 100 binlik kayıpla kapatması bana göre çok büyük başarı.

Öte yandan MOBİSAD’ın derlediği verilere göre 2019′ yılında Türkiye’de cep telefonlarına ortalama 2 bin 400 TL ödendiği görülüyor. 2020’de bu rakamın 3 bin 600 TL’ye çıkmış… Bu yüzde 50 artışı anlamak için dolar kuruna bak mamız yeterli. 2020’nin ilk iş günü olan 4 Ocak tarihinde 7,36 TL iken 2019’un ilk iş günü olan 2 Ocak’ta kurun 5,94 TL olduğunu görüyoruz. Yani cep telefonu fiyatlarındaki yüzde 50’lik artışın nedeki kurdaki değişim değil.

MOBİSAD adına yapılan açıklamada Başkan Mustafa Kemal Turnacı “cihazlardan gözetim belgesi isteme kararı ile düşük segmentlerin de fiyatında yükselme gerçekleştiğinden bu rakam 2020’de 3 bin 600 TL bandına çıkış yaptı” sözleriyle yaşanan artışa dikkat çekti. Turnacı aynı zamanda Türkiye’de en çok 6,7 – 7 inç ekranlı telefonların satıldığını da sözlerine ekledi. Turnacı’nın verdiği bilgilere göre 6,7 – 7 inç ekranlı cep telefonları incelendiğinde geçen seneki pazar payı yüzde 4’lerde kalırken bu sene yüzde 30’lara çıkmış. Buradan da Türk halkının daha büyük ekranlı telefonlar tercih etmeye başladığını görüyoruz.

MOBİSAD, 2021 yılı için de yüzde 5 büyüme öngördü. Eğer bu büyüme gerçekleşirse birkaç yıldır üst üste negatif rakamlar açıklayan sektörün küçülme döneminin de biteceği unutulmamalı.