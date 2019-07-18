Apple, iPhone ekran siparişlerini iptal edecek

Apple, Samsung’tan alacağı ve değeri 100 milyon doları bulan iPhone ekran siparişlerini iptal edecek. Japonya‘nın Güney Kore‘ye yarı iletken malzeme ihracatı konusundaki kısıtlamaları en çok Samsung Electronics’in üretimini etkiliyor. Basında paylaşılan habere göre, Apple’ın ekran tedarikçisi olan Samsung önemli bir yara alabilir. Şirket, 100 milyon dolardan fazla OLED ekran siparişlerini iptal etmeye hazırlanıyor.

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Apple, yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihine çok kısa bir süre kalmasına rağmen ekran tarafında radikal bir karar alabilir. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 model yeni telefonlarıyla ilgili pek çok bilgi internete sızarken, yaşanan son gelişme Apple’ın üretim tarafında önemli bir değişikliğe gittiğini gözler önüne serdi.

Samsung’a iPhone X zamanından beri iPhone ekranlarını yaptıran Apple, bu radikal değişiklikle birlikte yeni bir tedarikçi ile çalışmaya başlayacak. Henüz resmen dile getirilmese de Apple’ın Samsung yerine Çin merkezli bir üretici olan BOE isimli şirketle çalışacağı konuşuluyor.

Apple, 2017‘den bu yana iPhone modellerinde LCD ekranlar kullandı. Şirket, uzun bir süredir LCD ekranlarında Samsung, LG ve Sharp ile çalışıyordu. Amerikalı şirket, iPhone X zamanından beri akıllı telefonlarının OLED ekranlarını Samsung’a yaptırıyordu. OLED’teki lider üstünlüğü nedeniyle Samsung, Apple’ın tek tedarikçisi oldu. Samsung siparişlerinin iptali, Apple üretimi çok daha uyguna halledebilmek için uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

Amerikan telefon üreticisinin, yeni tedarikçinin Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle beraber duyurulması bekleniyor. Yeni tedarikçinin BOE olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca şirket, iPhone 11’in üretiminde de Samsung’un değil, BOE’nin panel ürünlerinin tercih edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.