Özellikle yaşı nispeten fazla olan okurlarımızın otomobil dergilerinden sıkça takip ettiği Cenevre Otomobil Fuarı hakkında üzücü bir haber geldi. Birçok markanın konsept otomobillerini görücüye çıkardığı, dünyanın en prestijli otomobil etkinliklerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, artık İsviçre’de düzenlenmeyecek. 119 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu organizasyon, etkinlik organizatörlerinin yaptığı bir Facebook paylaşımı ile sona erdi. Organizasyonun sona erdirilmesinin nedeni olarak sektördeki zorluklar ve artan rekabet gösterildi.

Cenevre Otomobil Fuarı Artık Düzenlenmeyecek: Katar Yeni Merkez

Dört yıl önce başlayan Covid salgını, Cenevre Otomobil Fuarı’nı da derinden etkiledi. Bunu aslında teknoloji sektöründe de görmüştük. MWC ve CES gibi birçok etkinlik ertelenmiş veya çevrimiçi ortamda düzenlenmişti. Cenevre Otomobil Fuarı da salgından etkilenenler arasında.

2020-2023 yılları arasında dönemin koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen fuar, pandemi sonrası dönemde katılımcı üretici sayısında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, organizatörleri fuarı yeniden değerlendirmeye ve farklı stratejiler geliştirmeye zorladı.

Organizatörler, 2023 yılında Katar topraklarına getirdikleri fuarı 2025 yılından itibaren yine sadece Katar’da düzenlemeye devam edeceklerini duyurdular. İlk kez 1905 yılında gerçekleştirilen bu fuar, sektördeki birçok ikonik aracın tanıtımına ev sahipliği yapmıştı. Porsche 917, Audi Quattro ve Ferrari LaFerrari gibi efsanevi modellerin ilk kez görücüye çıktığı yer olarak bilinen fuar, otomobil tutkunlarının kalbinde özel bir yer edinmişti.

Ancak tüm şöhretine rağmen, son yıllarda Cenevre Otomobil Fuarı üreticilerin ilgisini çekmekte zorlandı. Pandemi sonrası dönemde azalan ilgi ve katılım, fuarın geleceğini belirsiz hale getirdi. Organizatörler ise geleceği fuarı İsviçre’de düzenlemekten vazgeçmte ve iyi kötü ilgi çektiği bir sahne olan Katar’a götürmekte bulmuş gibi duruyor.

Daha önce yaz aylarında düzenlenmesi planlanan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı (NAIAS) da yeniden Ocak ayına çekilmesiyle benzer bir yeniden değerlendirme sürecine girdi. Bu durum, Cenevre Otomobil Fuarı’nın Katar’a taşınma kararında etkili oldu. Artık birçok fuar online ortama taşınıyor veya üreticiler kendi etkinliklerini düzenliyor.

Sonuç olarak, 119 yıllık tarihiyle otomotiv dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Cenevre Otomobil Fuarı, artık sadece Katar’da düzenlenecek. Bu değişim, fuarın gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırırken, otomobil tutkunları ve sektördeki profesyonellerin bu yeni duruma nasıl adapte olacakları büyük bir merak konusu.

İlginizi Çekebilir: Android 15 alacak Xiaomi telefonlar listesi (2024)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobil fuarları zevkli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!