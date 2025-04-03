Türk tiyatro ve sinema dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu, hem sahne performansları hem de ekranlardaki rolleriyle dikkat çekiyor. Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? Gelin birlikte son dönemde adını sıkça duyduğumuz bu yetenekli oyuncunun yaşamına ve kariyerine yakından bakalım.

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir?

Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu, tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde başarılı performans sergileyen Türk oyuncu.1 Mart 1994’te İstanbul’da doğan Cem Yiğit Üzümoğlu, sanat eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı‘nda başladı ve buradan mezun oldu. Eğitimi sırasında Hindistan ve Polonya’da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaparak uluslararası deneyimler kazandı. Tiyatro sahnesinde sergilediği üstün performanslarla tanınan Üzümoğlu, 2017 yılında ‘Troas’ adlı oyundaki rolüyle 21. Afife Tiyatro Ödülleri‘nde ‘Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü.

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Cem Yiğit Üzümoğlu Kaç Yaşında?

Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında? 1994 doğumlu olan Cem Yiğit Üzümoğlu, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşında. Genç yaşına rağmen tiyatrodan sinemaya, birçok projede önemli roller üstlenerek geniş bir hayran kitlesi edindi.

Cem Yiğit Üzümoğlu Nereli?

İstanbul’da doğup büyüyen Cem Yiğit Üzümoğlu, eğitim ve kariyerine Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında devam etmiştir. Sanat yolculuğunda edindiği deneyimler, onun kültürel birikimini ve oyunculuk yeteneğini zenginleştirdi.

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Cem Yiğit Üzümoğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Cem Yiğit Üzümoğlu, tiyatro sahnesindeki başarısını televizyon ve dijital platformlara da taşıyarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İşte oyuncunun yer aldığı bazı önemli yapımlar:

Adı Efsane (2017) – Televizyon dizisi ile ekran macerasına başladı.

– Televizyon dizisi ile ekran macerasına başladı. Rise of Empires: Ottoman (2020) – Netflix yapımında Fatih Sultan Mehmet karakterine hayat verdi ve uluslararası tanınırlık kazandı.

– Netflix yapımında karakterine hayat verdi ve uluslararası tanınırlık kazandı. Hakan: Muhafız – Türkiye’nin ilk Netflix dizilerinden biri olan yapımda rol aldı.

– Türkiye’nin ilk Netflix dizilerinden biri olan yapımda rol aldı. Kuruluş Osman – Tarihi drama türündeki popüler dizide önemli bir karakteri canlandırdı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, kariyerine yeni projelerle devam ediyor ve hem tiyatroda hem de ekranlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.