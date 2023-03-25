Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız haberde, Togg T10X C-SUV siparişlerinin yalnızca 7 günlük bir sürede 100 bin sınırına ulaştığı bilgisini paylaşmıştık. Adeta talep patlaması yaşayan Togg’un 12 bin adetlik çekilişle teslim edilecek araç sayısında bu gelişmelerin ardından önemli bir artış yapıldı!

20 Bin Adet Togg Çekilişle Sahiplerini Bulacak!

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. pic.twitter.com/iu90lN7GGV — Togg (@Togg2022) March 25, 2023

Ön siparişler için son günün değişmediğini ve 27 Mart Pazartesi gününün ön siparişlerin son günü olduğunu hatırlatmakta fayda var. Togg yaptığı açıklamada, “Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de ön sipariş sistemi kapatılacaktır.” ifadelerini kullandı.

16 Mart’ta başlayan ön sipariş döneminde yalnızca 1 günde 22 bin 150 adet sipariş alarak ülkemizdeki toplam elektrikli otomobil sayısından daha fazla sipariş aldığı haberleriyle çalkalanan Togg T10X C-SUV modeli, 3 günde bu sayıyı 41 bin sınırına ve son olarak 7 günde de 100 bin sınırına çıkardı.

Bu dudak uçuklatan başarının gerçekten de oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg’un adeta bir talep patlaması yaşadığını söyleyebiliriz.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, Trumore e-Cüzdan’a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigürasyonunu seçip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 29 Mart’ta noter huzurunda yapılacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg artan talepler doğrultusunda sayıyı tekrar artırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!