The Witcher serisinin yapımcı şirketi CD Projekt Red; yeni oyunları olacak olan “Cyberpunk”‘ın isim hakları ile ilgili bir takım sorunlar yaşamakta.

Gösterdikleri oyuncu sever politikaları ile oyuncuların kalplerinde büyük bir yer edinmiş CD Projekt Red‘in bu aralar moralleri biraz bozuk durumda. Şirketin, yapım aşamasını hali hazırda yürüttükleri “Cyberpunk 2077” için isim ve marka konusunda geçtiğimiz hafta bir takım eleştiriler almıştı. Buna göre, “Cyberpunk” ismi daha önceden Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından markalaşmış isim olarak kayıtlara geçmişti. Bu durum; bu ismin başka bir kişi ya da kurum tarafından kullanılması işleminde telif hakkına girmesi demek. Hâl böyle olunca da, bazı Reddit yazarları, oyunun ismi konusunda endişelerini, düşüncelerini dile getirerek CD Projekt Red‘e biraz ateş püskürtmüştü. İşte bu ateş püskürtmelere, şirketten bazı açıklamalar geldi.

Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz isim haklarını alan kurum CD Projekt Red‘ten başkası değil. Bu konuma kadar gelmiş bir şirketin, attığı ve atacakları her adımı önceden planlamadan gerçekleştirmeleri zaten mümkün değil. Aksi beklenemez. Bunun yanında, şirketin; “Büyük uğraşlar, emekler verdiğimiz bir oyuna gelişi güzel bir şekilde isim zaten veremezdik, böyle plan yapmadık. Cyberpunk 2077 büyük bir proje, şimdiden elimizdeki tüm kaynakları ve uğraşları en iyisini yapabilmek için bu projeye yatırdık. Bu bakımdan bu ismi sadece bizim tarafından kullanılacak olmasını sağlama almak zorundaydık. Gelecek bir oyun düşünürsek, birilerinin bize bu gelecek oyuna Cyberpunk 2 ya da Cyberpunk 2078 diyemezsiniz deme olasılığı vardı, bunları duyabilirdik. “ demesi adeta bu eleştirilere karşı bastırıcı ve savunmacı bir hamle olarak gözükmekte.

Kısacası CD Projekt Red, her türlü olasılığı düşünerek hareket etti ve işlerini sağlama aldı. Böyle de devam ediyor. Bu bakımdan, bu ismin, şirket tarafından bir sonraki oyunlarına kullanılması bir sorun teşkil etmeyecek. İçiniz rahat olsun.