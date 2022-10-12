Bildiğiniz üzere Caviar yeni çıkan tüm iPhone modellerine lüks kaplamalar yapıp satan bir şirket. Geçtiğimiz sene iPhone 13 serisi çıktığında da çok lüks kaplamalar yapmıştı.

Mesela görselde gördüğünüz cihaz özünde bir iPhone 13 Pro. Ancak Caviar tarafından altın detaylar ve kabartmalarla kaplanmış. Fiyatı ise sadece 28.830 dolar. Dilerseniz detaylarına Caviar’ın resmi internet sitesinden bakabilirsiniz.

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Caviar, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için “Grand Complications” isimli çok özel ve aynı zamanda çok lüks serisini piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen bu seri pazarın üst düzey kullanıcılarını ve profesyonel araba yarışı meraklılarını hedefliyor.

Arkasında Rolex saat bulunan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ten sadece üç adet bulunuyor. Bu Rolex 40 mm kadran, sarı altın ve 8 elmastan oluşuyor. Bunun dışında cihaz 1930’ların Daytona yarış arabalarının kontrol panelinden alınan dekoratif ögelere de sahip. Bu cihaz “sadece” 133.670 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Güncel kur olan 18,59 ile Türk Lirasına çevirecek olursak cihaz 2.485.425 Türk Lirasına tekabül ediyor. Cihazın detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

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