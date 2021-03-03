Genel
Caviar, altın kaplı iPad Pro’yu tanıttı
Farklı elektronik cihazları lüks kaplama ile inanılmaz rakamlara ulaştıran Caviar, Apple’ın en güçlü tabletini kapladı. Apple iPad Pro 2020 modelini 1 kilogram altın ile kaplayan şirket, cihazın fiyatını inanılması güç seviyelerine çıkarttı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Valheim, bir ayda 5 milyon kopya sattı!
Cep telefonlarına uyguladığı ultra lüks tasarımlarla tanınan Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar; bu sefer de bir kilo altın ile donatılan özel iPad Pro modelini gün yüzüne çıkardı. Ayrıca üzerinde Tim Cook ve Steve Jobs tarafından verilen önemli mesajlar taşıyan tablet; iki farklı boyutta elde edilebiliyor ve sınırları zorluyor.
Caviar imzasını taşıyan bu iPad Pro modelleri için üç farklı versiyon ile karşımıza çıkıyor. Diamond Apple, Golden Apple ve Grand Apple isimlerine sahip cihazlar kısıtlı bir kesime hitap ediyor.
Altın kaplama versiyonunu Grand Apple imzasıyla çıkartan şirket bu cihaz için 185 bin dolarlık bir fiyat etiketi biçiyor. Ayrıca bu model için 1 kg 18 karat altın kaplama kullanan firma, tasarımında elma ağacına yer veriyor.
Grand Apple modeline, Diamond Apple ve Golden Apple modelleri eşlik ediyor. Bu iPad’ler ise 185 bin dolarlık modele göre daha uygun fiyatlı kalıyor. Söz konusu tabletler; 12 bin dolar ve 8 bin dolar gibi Grand Apple’a oranla bütçe dostu sayılacak fiyatlara sahip. Ayrıca bu modellerde farklı materyaller kullanılıyor.
Son olarak diğer Caviar tasarımlarında olduğu gibi bu özel tasarım iPad modelleri sipariş üzerine sınırlı sayıda üretiliyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite Snapdragon 765G ile piyasaya çıkacak!
Xiaomi Mi 11 Lite Google Play Console‘da ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci de böylelikle belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Mi Mix 4 Pro Max, Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olacak!
Akıllı telefon Snapdragon 765G ile geliyor!
Xiaomi akıllı telefon dünyasına yeni yarışmacılar kazandırma hedefinde. Ünlü teknoloji devi artan popülaritesini en iyi şekilde yönlendirmenin yollarını arıyor. Mi 11 serisi ile kaldığı yerden devam etmek isteyen akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Ayrıca serinin Lite modeli de Google Play Console‘u ziyaret etti. Platforma uğrayan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de böylelikle belli oldu.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Ortaya çıkan listeye göre Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 765G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bu bilgilerin dışında yeni bir detay ortaya çıkmazken, daha önceki bilgilere göre akıllı telefon 4150 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Öte yandan akıllı telefonun 64/128 GB‘lık depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak 8 GB RAM seçeneğinin yanında 64 GB depolama alanı pek mantıklı bir kombinasyon olmuyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Dead by Daylight oyununa K-Pop temalı kötü karakter geliyor!
Dead by Daylight oyununa ilginç bir kötü karakter geliyor. Bir sonraki güncelleme ile sevilen korku oyununda K-Pop esintileri taşıyan bir kötü göreceğiz.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Online alışveriş yapan tüketicilerin, yalnızca %29’u kendini güvende hissediyor
Dead by Daylight oyununda BTS esintileri görmeye hazırlanın!
Ünlü Güney Koreli müzik grubu BTS gündemde kalmaya devam ediyor. Müzik dışında birçok farklı kategoriye giriş yapan grup, şimdi de oyun dünyasına giriş yapıyor. Hem de oldukça ilginç bir oyunla. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight bir sonraki kötü karakterini K-Pop dünyasından seçme kararı aldı. IGN‘de yer alan habere göre, yapımcı firma BTS grubunun prodüktörü ile anlaştı. Oyuna No Spin isimli kurgusal bir müzik grubunun kıskanç üyesi Ji-Woon karakteri eklenecek.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Tüm grubun öldüğü kazadan “şans eseri” kurtulan Ji-Woon, oyunculara zorlu anlar yaşatacak gibi gözüküyor. Ayrıca U-KISS grubunda Kevin Woo da proje için yapımcı firmaya yardım edeler arasında. Bununla birlikte kötü karakter Ji-Woon‘un yanına bir de hayatta kalanlardan iyi karakter Yun-Jin de eklenecek. İlginç bir temaya sahip olacak oyunun, içeriği ise oldukça merak konusu. Zira konsept tasarım dışında oyun içi görüntüler henüz ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre BTS ve K-Pop hayranları oyuna yoğun ilgi gösterecek. Bakalım Dead by Daylight yapımcıları bu yeni karakterler ile daha fazla oyuncuya erişme imkanına ulaşacaklar mı bekleyip göreceğiz.
Genel
sahibinden.com 2. El araç fiyatları düşüş sürüyor
sahibinden.com Şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Şubat ayında da düşmeye devam ediyor. Böylece Aralık ayından bu yana ilan fiyatları %3’e yakın düşüş gösterdi. Şubat ayın da öne çıkan diğer detay ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Avrupa Yılın Otomobili ödülü sahibini buldu
Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil oldu. Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti. Marka & Model sıralamasında ilk iki sıraada Renault – Clio ile Volkswagen – Passat var. Opel – Astra bir üst sıraya yükseldi ve sıralama Renault – Megane ve Ford – Focus ile devam etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan.
sahibinden.com Şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli araçlar seçildi. Ayrıca yakıt türü dizel olan otomobil ilanları mevcut. Özellikle geçtiğimiz aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti. Liderlik 2016 model otomobil ilanlarının oldu.
En çok ilgi gören otomobillerde ise Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes – Benz ve Fiat markaları göz önündeydi. Ayrıca tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığındaydı. Otomobil ilanlarının %25,4’ü ise 50.000 – 100.000 TL aralığında satıştaydı.
Araçlara en çok gece 22:00-23:00 aralığında bakıldığı gözlemlendi. Ayrıca ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika bandında seyretti.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 1 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Caviar, altın kaplı iPad Pro’yu tanıttı
3. nesil Apple Pencil geliyor!
Xiaomi Mi 11 Lite Snapdragon 765G ile piyasaya çıkacak!
Valheim, bir ayda 5 milyon kopya sattı!
Apple, lightning bağlantı noktasını kaldırıyor!
BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
OnePlus 8 Pro Kullanıcı Deneyimi (Bilal Postacı)
SIVI SOĞUTMALI CANAVAR! | Asus ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.