Caviar, altın kaplı iPad Pro’yu tanıttı

Farklı elektronik cihazları lüks kaplama ile inanılmaz rakamlara ulaştıran Caviar, Apple’ın en güçlü tabletini kapladı. Apple iPad Pro 2020 modelini 1 kilogram altın ile kaplayan şirket, cihazın fiyatını inanılması güç seviyelerine çıkarttı.

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Cep telefonlarına uyguladığı ultra lüks tasarımlarla tanınan Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar; bu sefer de bir kilo altın ile donatılan özel iPad Pro modelini gün yüzüne çıkardı. Ayrıca üzerinde Tim Cook ve Steve Jobs tarafından verilen önemli mesajlar taşıyan tablet; iki farklı boyutta elde edilebiliyor ve sınırları zorluyor.

Caviar imzasını taşıyan bu iPad Pro modelleri için üç farklı versiyon ile karşımıza çıkıyor. Diamond Apple, Golden Apple ve Grand Apple isimlerine sahip cihazlar kısıtlı bir kesime hitap ediyor.

Altın kaplama versiyonunu Grand Apple imzasıyla çıkartan şirket bu cihaz için 185 bin dolarlık bir fiyat etiketi biçiyor. Ayrıca bu model için 1 kg 18 karat altın kaplama kullanan firma, tasarımında elma ağacına yer veriyor.

Grand Apple modeline, Diamond Apple ve Golden Apple modelleri eşlik ediyor. Bu iPad’ler ise 185 bin dolarlık modele göre daha uygun fiyatlı kalıyor. Söz konusu tabletler; 12 bin dolar ve 8 bin dolar gibi Grand Apple’a oranla bütçe dostu sayılacak fiyatlara sahip. Ayrıca bu modellerde farklı materyaller kullanılıyor.

Son olarak diğer Caviar tasarımlarında olduğu gibi bu özel tasarım iPad modelleri sipariş üzerine sınırlı sayıda üretiliyor.

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