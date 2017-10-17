Casper VIA P2, 20 Megapiksel ön kamerası ile akıllı telefon dünyasında sesini duyuruyor.

Ön kamerası 20 Megapiksel olan akıllı telefonu Casper VIA P2 satışa sunuldu. f2.0 diyaframlı 20 Megapiksel çözünürlüklü ön kamerası bulunan P2, 4 hücre teknolojisi ile ışığı 4 kat daha fazla yakalıyor ve karanlıkta çekilen fotoğraflar çok daha aydınlık çıkıyor. Arma kamera da 13 MP kalitesi ile bir o kadar becerikli. Model 4000 mAh pil, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, parmak izi okuyucu ve 4000 mAh pil gibi özelliklere sahip.

Donanımsal Beceriler

Casper VIA P2 aynı zamanda 4000 mAh bütünleşik bir pile sahip. Akıllı telefon bu pil ile bir gün, şarj ihtiyacı duymadan geçebiliyor. Ürünün 240 saat bekleme süresi bulunuyor. Casper VIA P2, yaklaşık 32.5 saat konuşma, 72 saat müzik dinleme ve 7 saat 720P’de video izleme olanağı sağlıyor.

Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği ise arka yüzeyinde bulunan ve ek güvenlik imkanı sunan parmak izi okuyucusu. Bu parmak izi okuyucu sayesinde telefon saniyenin beşte biri hızında açılıyor.

Akıllı bombada 3 GB Ram bulunuyor ve bu sayede aynı anda pek çok uygulama rahat bir şekilde kullanılabiliyor. 32 GB dahili hafıza ile yüksek depolama imkanı sunuyor. 5.3 inç ekranlı telefon 8 mm inceliği ve şık metal tasarım harika bir dokunma ve rahat bir tutuş hissi sağlıyor.

Dual penceresi ile aynı anda farklı uygulamaları açmaya olanak sağlayan VIA P2, Casper’a özel en güncel Android Nougat yazılımıyla tüketici ile buluşuyor.

Casper VIA P2 Teknik Özellikleri

İşlemci : MT6753 8 Çekirdek 1.3Ghz

İşletim Sistemi : Android 7.0 Nougat

Ekran : 5,3 HD IPS ”

RAM : 3 GB

Depolama : 32 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 13 MP f2.0 diyaframlı LED flaşlı arka kamera, 20 MP f2.0 diyaframlı ve flaş

destekli ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 150.5*74.4*8.0 mm, ~163 gr

Pil : 4000 mAh

Renk : Siyah, Altın

Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n, Micro USB (OTG Destekleniyor)