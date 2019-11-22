Haber
Casper’dan sürpriz cuma indirimleri!
Casper, sürpriz cuma indirimleri ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Casper.com.tr üzerinden yapılan indirimler bugün ve 29 Kasım Cuma günü 00:00 ile 23:59 saatleri arasında geçerli olacak.
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Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, sürpriz cuma indirimleri ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bugün ve 29 Kasım Cuma günü yapılacak olan indirimler ayrıca peşin fiyatına taksit imkanlarını da sunacak. Nirvana ile Excalibur’un masaüstü ve dizüstü modellerine ek olarak Casper VIA telefon ve tabletlerde olan indirimleri casper.com.tr adresini ziyaret ederek görebilirsiniz.
Casper tarafından yapılan ve dikkatleri üzerine çeken indirimlerle birlikte, taksit yapılabilen teknoloji ürünlerine de peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuluyor.
Haber
Logitech, Black Friday kapsamında %50’ye varan indirimler uyguluyor
Günlük bilgisayar kullanıcıları, müzik tutkunları ve oyuncular gibi birçok kitleye hitap eden ürün yelpazesi ile bilinen Logitech, Black Friday kapsamında %50‘ye varan indirimler yapıyor.
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Logitech tarafından yapılan indirimler teknosa.com, mediamarkt.com, dr.com.tr ve hepsiburada.com’da geçerli olacak. Mouse, klavye, webcam, kulaklık, hoparlörlerde ve daha birçok üründe indirimler uygulanıyor. Sizde bu platformların birinin online mağazasına girip, Logitech‘in ürünlerdeki indirimleri görebilir ve istediğiniz ürünü indirimli olarak satın alabilirsiniz.
Logitech G ve Ultimate Ears ürün ailelerinden alışveriş yapan herkes, “Black Friday” kampanyası kapsamında 20’den fazla Logitech ürününde %50’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. İndirimlerden yararlanabilmek için, teknosa, mediamark, dr ve hepsiburada platformlarının online mağazalarına giriş yapabilirsiniz.
Oyun
Half-Life: Alyx, Steam’de şimdiden ön siparişe açıldı!
Half-Life: Alyx, beklenmeyen bir hızla görselleri Valve tarafından yayınlanmıştı. Üzerinden iki gün geçmeden firma oyunu ön siparişe açtığını duyurdu. Oyunun kendisi ise Mart 2020 yılında resmi çıkışını gerçekleştirmiş olacak.
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Geçtiğimiz günlerde Steam’in sahibi olan firma Valve, Twitter üzerinde yaptığı açıklamayla birlikte Half-Life serisinin üçüncü oyununu piyasaya süreceğini duyurmuştu. Üzerinden neredeyse iki gün geçti geçmedi hemen bir açıklama daha yayınlayan firma, oyunu ön siparişe açtığı bilgisini Half-Life sevenlere duyurmuş oldu.
Half-Life: Alyx, ilk oyun ile ikinci oyunun ortasındaki bir zaman diliminde geçecek. VR deneyimini üst düzeye çıkardığını belirten Valve, Half-Life’ın sitesinde de yayınladığı görsellerle bunu kanıtlamış oldu.
Combine’la mücadele devam edecek!
Oyunun hikayesi aynı seyrinde devam ettiğini görüyoruz. Dr. Eli Vance ve kızı Alyx’in gözünden yaşayacağımız macera distopik bir evrende geçiyor. Evrensel birlik olan Combine’la savaşan karakterlerimiz Şehir 17’de nasıl yaşanması gerektiğini öğreniyorlar.
Dr. Eli Vance ve kızı Alyx savaşın ardından Şehir 17 adında enkaz içinde tekrar inşa edilmeye çalışılan bir bölgeye yerleştiler. Bölgede projelerini ve araştırmalarını sürdüren doktor, Combine ile mücadeleyi sürdürmek için yeni araçlar yaratır. Şimdi ise, bu cihazları kullanabilecek yeterince cesur insanları etrafına toplaması gerekiyordur.
VR was built for the kind of gameplay that sits at the heart of Half-Life, and Half-Life: Alyx was built from the ground up for VR. You'll be able to play it on any SteamVR compatible system.
Learn more about our VR compatibility and play styles: https://t.co/n1Ow10wBL8 pic.twitter.com/3K3dPMpnn7
— Valve (@valvesoftware) November 21, 2019
Sanal gerçeklik için sıfırdan oluşturulan oyun deneyimi
Oyunun dizaynı tamamen VR başlıklar için özel olarak oluşturuldu. Half-Life’ın kalbinde yatan muhteşem oynanış deneyimi VR ile tamamen baştan yaratıldı. Half-Life’ın yeni jenerasyonuyla birlikte duvarların kırılışını sanki dibinizdeymiş gibi hissedebileceksiniz. Bunun haricinde birçok dinamiği içerisinde bulunduran oyunda sizi iyileştiricek şırıngaları bulabiliyor, bazı pompalı tüfeklere erişim sağlayabileceksiniz.
Şimdi ön siparişte!
Half-Life: Alyx, şimdi Steam üzerinde %10 indirimle 82,80 TL satış etiketiyle satın alınabiliyor. Oyunun piyasaya sürülmesi ise sitesinde yazan resmi açıklamaya göre Mart 2020 tarihini bulacak. Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan HTC’nin yeni başlığı Valve Index sahibi olursanız eğer oyuna ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.
İçerisinde kulaklık, kontroller ve baz istasyonun olduğu Valve Index VR Kit’in tüm aksamlarını ayrı ayrıda edinebiliyorsunuz. Her paketin içerisine Half-Life: Alyx dahil edilmiş. Global pazarda 999 dolar etiketiyle satışa sunulan cihazı, isterseniz Türkiye’de n11.com üzerinden 10.000 TL’ye tüm sete sahip olabiliyorsunuz.
Half-Life’ın yeni oyunuyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız buradaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ikinci arka ekran için patent aldı
Çinli teknoloji devi, patentlerine yenilerini kazandırmaya devam ediyor. Çinli dev, şimdide ikinci arka ekran için bir patent aldı.
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Xiaomi, telefonların arka tarafına ekran eklemekte karalı gibi görünüyor. Çinli şirket bunun için yeni bir patent aldı. Bu yeni patente göre, cihazın arka tarafında 4 adet kamera yer alırken bu kamera bölmesi kare bir formda yapılmış durumda. Bu kamera bölmesinin yanına, aynı formda bir ekranda eklenmiş durumda. Bu ekranda çektiğiniz fotoğrafları görebiliyorken, küçük bir ekran olduğunu söyleyelim.
Xiaomi büyük ihtimalle, çekeceğiniz fotoğrafların arka kamerada daha iyi konumlandırmasını sağlamak amacıyla bu ekranı yaptığı görülüyor. Ortaya çıkan cihazın arka tarafında yer alan flash, cihazın tam orta noktasına konumlandırılmış görünüyor. Cihazın ön tarafına geçecek olursak, tahmin edebileceğiniz gibi herhangi bir selfie kamera yer almıyor. Çerçevesiz bir ekrana sahip olan cihazın üst kısmında, oldukça ince bir ahize ve çeşitli sensörlere yer verilmiş durumda.
Patenti alınan ekran, telefon yüz üstü konulduğunda bizlere bildirimleri gösterecek ve arayan kişinin bilgilerini gösterecek. Aynı zamanda bu ekranda küçük çaplı ayarların yapılmasına da izin verilecek. Bu cihazın adının Mi Mix Dual Display olması bekleniyor. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.