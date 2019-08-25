Casper VIA G4 – Kim Kullanmak İster? (Fatih Ateş)

Casper VIA G4 kim kullanmak ister? serimizde yeni videomuz ile karşınızdayız. Yeni konuğumuz ise Fatih Ateş.

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Casper VIA G4 Kim Kullanmak İster? serimiz hızla devam ediyor. Sıradaki VIA G4 binicisi olan Fatih Ateş bizlere telefonun deneyimini aktarıyor. Özellikle telefonun fazlasıyla hoşuna giden bir kullanıcı olan Fatih, telefonun beğendiği ve beğenmediği noktaları aktarıyor.

İyi seyirler…