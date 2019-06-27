Casper VIA G4 inceleme – 1.399 TL’ye neler sunuyor?

Casper VIA G4 inceleme videomuzda, uygun fiyatıyla öne çıkan akıllı telefona yakından bakıyoruz. Bakalım Casper VIA G4 bizlere neler sunuyor?

Casper VIA G4 inceleme

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan cihaz, özellikle mavi rengiyle dışarıdan baktığınızda oldukça göz alıcı görünüyor. Malzeme yapısı olarak modelin plastik bir kasayla geldiğini belirtelim. Ön taraftan baktığımızda ise günümüzün popüler trendi damla çentik tasarımı ile karşılaşıyoruz.

6.22 inç boyutlu ekranda %82 ekran kasa oranı sunan Casper VIA G4 modeli, bu ekranda IPS panel ve 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Cihaz gücünü Helio P22 işlemcisinden alıyor. Helio P22 işlemcisi, 8 çekirdekli bir yapıda ve 2.0 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca işlemcinin 12 nm üretim süreciyle üretildiğini de belirtelim. Telefonda bu işlemcinin yanı sıra 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün. Kamera tarafında cihazın arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor. Ana kamera F/1.8 diyafram değerine sahip ve ikinci kamera derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Bu sayede portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.

Son olarak cihazda 3500 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da belirtelim. Casper’ın söylemi, yapay zeka ile bataryanın tümleşik bir şekilde çalışarak daha uzun ömürlü bir kullanım sunduğu yönünde.