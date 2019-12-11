Casper VIA A4 Pil Testi (VIDEO)

Huawei Watch GT2 akıllı saati, 14 güne varan pil ömrüyle öne çıkan bir model. Peki, kullanıma göre 14 gün pil süresi görülebiliyor mu? Bu videomuzda, %100 pil ömrüyle kullanmaya başladığımız cihazın pil testini gerçekleştirdik.

Huawei Watch GT2 pil testi

Testi gerçekleştiren Ersin, akıllı saati 21 Kasım Perşembe günü %100 seviyesinde şarja çekerek başlattı. Daha sonra ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi iki gün sonra pilin şarjı %80, dört gün sonra ise %65 seviyesine düştü. Testin devamında 26 Kasım‘da pilin ömrü %53, 27 Kasım günü ise %42 seviyesine düşmüş. Cihazın pili bu süreçlerden sonra 9 Aralık Pazar günü tamamen bitti ve kapandı. Yani Ersin’in kullanımına göre Huawei Watch GT2 modeli 10 günlük bir pil ömrü sunmuş oldu.

Akıllı saatin özellikleri neler?

İlk nesle göre telefon görüşmesi yapmak ve müzik kontrolü gibi yenilikler öne çıkıyor. Bizim testte kullandığımız modelin 46 mm’lik varyasyon olduğunu da belirtmemizde fayda var.

Hem sport hem classic olmak üzere farklı varyasyonları olan akıllı saatte tabii ki sağlık özelinde birçok özellik var. Sürekli olan stres ve nabız ölçümü yapabilen cihaz; bunların yanı sıra uyku takibi, atılan adım ve yakılan kalori gibi değerleri detaylı olarak gösterebiliyor. Tüm bu bilgileri saat arayüzünden veya daha detaylı olarak Huawei Sağlık uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Sağlığın yanı sıra cihazda birbirinden farklı birçok spor modunun da olduğunu belirtelim.

Hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda çalışabilen saat, ön yüklü olarak birçok saat yüzü ile geliyor. Ancak ne yazık ki şimdilik farklı temaları indirebilmek ve saate entegre edebilmek mümkün değil.