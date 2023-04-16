Nothing CEO’su Carl Pei YouTube’da başka bir akıllı telefon incelemesi yayınladı. Bu kez konu, Samsung’un bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultraydı. Carl geçmişte iPhone 14 Pro ve OnePlus 11 de dahil olmak üzere çeşitli amiral gemilerini inceledi.

CEO, S23 Ultra incelemesini daha önce yapmak istediğini ancak “YouTube kariyeri ile CEO kariyerini dengelemenin zor olduğunu” söyledi. Tıpkı influencer’ların ve medyanın yaptığı gibi cihazları piyasaya sürülmeden önce tedarik ediyor. Carl geçmişte Samsung cihazlarını erken benimseyenlerdendi ve arkadaşları arasında Samsung Galaxy S2 ve S3’ü ilk satın alanlardan biriydi.

S23 Ultra’yı neredeyse bir ay kullandıktan sonra Pei, S23 Ultra’nın tasarımında selefi S22 Ultra‘ya kıyasla pek bir fark görmediğini söyledi. Donanım tasarımından bahsederken cihazı “A sınıfı ” olarak tanımlıyor.

Cihazdaki One UI yazılımından bahsederken, bunu “bazı etkileşim mantığında biraz eski” buluyor ve yaklaşık 12 yıl önce Samsung cihazlarını kullandığı zamana çok benzerlik gösterdiğini söylüyor. Ancak en dayanamadığı kısım S23 Ultra’daki bloatware. Videoda Facebook ve Spotify da dahil olmak üzere toplam 35 adet önceden yüklenmiş uygulama saydı.

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S Pen hakkında sorulan bir soru üzerine Carl, Samsung’un bu teknoloji üzerinde çok çalıştığını ancak kendisinin S Pen’in hedef kitlesi arasında yer almadığını çünkü pek işine yaramadığını söyledi. Bununla birlikte Carl, “sektörümüzdeki herkesin Samsung’a saygı duyması gerektiğini çünkü Android ekosistemini Google ile birlikte inşa ettiklerini düşünüyor. Yani Samsung olmasaydı biz de burada olamazdık.”

“S22 Ultra ve S23 Ultra’nın… tüketiciler için cazip bir yükseltme olması için bu ikisi arasında yeterli ilerleme olduğunu düşünmüyorum” dedi.