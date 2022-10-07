Canonical, Ubuntu Pro’nun ücretsiz bir sürümünü duyurdu. Küçük işletme müşterileri, daha fazla güvenlik için tasarlanan işletim sistemini ağlarındaki en fazla beş cihazda kullanabilir. Ubuntu Pro, 16.04’ten itibaren tüm LTS dağıtımları için kullanılabilir.

Ubuntu Pro henüz beta aşamasında, ancak Canonical bu hizmeti küçük ve orta ölçekli işletmelere ücretsiz olarak sunacak. “Canonical CEO’su Mark Shuttleworth, “Ubuntu LTS’yi ilk piyasaya sürdüğümüzden beri, kurumsal müşterilerimiz açık kaynak ortamında özel bir ticari lisans altında daha fazla şey sunulmasını istiyorlar. Bu nedenle, şirket şimdi bu küçük müşteriler için ücretli hizmeti ücretsiz olarak yayınlıyor.

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Bu kişiler Ubuntu Pro’yu ağlarındaki en fazla beş cihazda kullanabilirler. Eğer Ubuntu Topluluk Üyeleri iseler ve işletim sistemine aktif olarak katkıda bulunuyorlarsa, Pro’yu 50 cihaza kadar kullanabilirler. Bunun da ötesinde, iş istasyonu başına yıllık 25 dolar veya sunucular için yıllık 500 dolar ödüyorlar. Ubuntu Pro, Ubuntu 16.04’ten güncel 22.04’e kadar tüm LTS sürümleri için kullanılabilir.

Ubuntu Pro, ticari Ubuntu kullanıcıları için ücretli bir güvenlik katmanıdır. Hizmet, yalnızca işletim sisteminin kendisinde değil, aynı zamanda phpMyAdmin, Apache veya Rust gibi harici paketlerde ve uygulamalarda bilinen CVE kayıtlı güvenlik açıklarına karşı da güvence altına alınmıştır. Bu amaçla Ubuntu, bu tür CVE’leri tarayan şirketlerle çalışmaktadır. Ayrıca Ubuntu Pro, FIPS 140-2 veya PCI-DSS gibi uyumluluk ve sertifika gereksinimlerini de karşılamaktadır.