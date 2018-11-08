Canon lensleri ile uyumlu aynasız Android kamera!

Günümüzde akıllı telefonların kameralarında yapay zekâlar ile yaptıkları düzenlemelerin bir aynasız kamera tarafından yapılmasını ve diğer akıllı telefon işlevlerini yerine getirmesini istediniz mi? Yongnuo adlı firma bu özelliğe yeni bir aynasız kamera tanıttı.

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Canon lensleri ile uyumlu!

Aslında profesyonel kameraların Android işletim sistemi ile çalışması konusu yeni bir konu değil. Daha önce Samsung bu konuda cihazlar çıkarmıştı. Kâğıt üzerinde iyi bir plan olarak görülse de gerçek anlamda bu kameralar başarıya ulaşamamıştı. Aynı zamanda hedef kitlede bu yüzden yakalanamamıştı. Samsung tarafından geliştirilen NX modeli Android ile denemiş sonrasında ise Tizen işletim sistemine geçmişti.

Çinli firma Yongnuo, Android ile çalışan ve diğer eklentileri kullanabileceğiniz bir kamera aynasız kamera geliştirdi. Bu kamera ile Canon’un lenslerini kullanabiliyorsunuz. Firma bu gelişme ile artık Android & aynasız kamera ikilisinin gidişatını iyiye çevirecek gibi görünüyor.

Yongnuo YN450, 16 MP çözünürlüğe sahip 4/3 Panasonic yapımı sensör kullanıyor. 3 GB RAM, 32 GB dâhili depolama ünitesi bulunan cihaz, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz gücünü 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisinden alıyor. Ayrıca aynasız kameralarda görülmeyen bir özellik olarak selfie kamerası da bu cihazda bulunuyor. Cihaz Android 7.1 sürümü ile geliyor.

Cihazın satışı ve fiyatı konusunda henüz bir açıklama bulunmazken, cihazın 2019 yılı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.