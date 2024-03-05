Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, kanal öncelikli stratejileri sayesinde Canalys Küresel Siber Güvenlik Matrisi 2023’te büyük bir başarıya ulaştı. Trend Micro,69 ülkede sektörün coğrafi olarak en çeşitli müşteri tabanına sahip pazarın en kapsamlı programlarından biri olan kanal programıyla 30 siber güvenlik şirketinin bulunduğu listede ilk sıraya yerleşti.

Canalys Küresel Siber Güvenlik Liderlik Matrisi 2023 başlıklı raporun tamamını okumak için: https://www.trendmicro.com/explore/gartner-voc-endpoint

Canalys Baş Analisti Matthew Ball, “Trend Micro, yeni iş ortağı programının geliştirilmesi, AWS CPPO iş ortaklarının yüzde 40 oranında büyümesi ve Vision One’dan faydalanan MSP’lerde yüzde 46’lık bir artışla geçtiğimiz yıl hiç duraklama göstermedi. Bu matrisi derlemek için sadece iş ortağı algısına ve satış tahminlerine bakmıyoruz. İş yapma kolaylığını iyileştirmek, büyüme fırsatlarını artırmak ve iş ortağı eğitimlerini ve desteklerini geliştirmek için tedarikçilerin sürekli gelişme kaydettiğini görmek istiyoruz. Trend Micro, bir kanal güvenliği düşünce lideri ve yenilikçisi olarak mükemmelleşmeye devam ediyor” dedi.

Canalys Küresel Siber Güvenlik Liderlik Matrisi’nde Lider olabilmek için güvenlik tedarikçilerinin yüksek ve tutarlı tedarikçi kıyaslama puanlarına, dünya genelinde satışlarda en büyük paya ve güçlü pazar performansına, vizyona, liderliğe ve değişim yeteneklerine sahip olması gerekiyor.

Canalys ayrıca, belirli iş ortağı iş modellerini oluşturmaya, iş ortaklarının büyümelerini ve yetkinliklerini hızlandırmaya odaklanan yeniden tasarlanmış Trend İş Ortağı Programından da övgüyle bahsetti. Potansiyel müşteri oluşturma, yeni İş Ortağı Yetenek Modeli ve İş Ortağı Dijital Deneyimleri temel unsurlar arasında yer alıyor ve Olay Müdahalesi, Yönetilen Güvenlik Hizmetleri ve Profesyonel Hizmetler gibi yetkinlikleri kapsıyor.

Trend Micro COO’su Kevin Simzer, “İş ortaklarımız ve son müşterilerimizin başarılı olması bizim de başarılı olmamız anlamına geliyor. İş ortaklarımız için ayrıntılı tavsiyeler hazırlıyor ve onları sürekli değişen tehdit ortamı konusunda güncel tutuyoruz. Daha fazla değer sunmak ve daha dayanıklı olmalarına yardımcı olmak için 800’den fazla iş ortağımızla binlerce risk değerlendirmesi gerçekleştirdik. Platform tabanlı siber güvenliğe yönelik benzersiz vizyonumuz net bir şekilde ses getiriyor ve bağlantılı dünyamızı herkes için daha güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor” dedi.

Canalys, kanal iş ortaklarının tedarikçilerle çalışma deneyimlerini bir araya getirerek kolay çapraz karşılaştırmaya olanak tanıyan puanlar sağlayan bir araç olan Satıcı Kıyaslama Analiz aracından yararlanarak iş ortağı algısını ölçüyor. Trend Micro, yüzde 84 ile en yüksek genel tedarikçi puanlarından birini elde etti ve iş ortakları tarafından değerlendirilen Programlar ve destek, satış katılımı ve iş ortağı deneyimi olmak üzere üç ana kategoride sektör ortalamasını rahatlıkla aştı. Trend Micro’nun üstün olduğu alanlar arasında iş ortağı eğitimi (yüzde 86,3), teknik destek (yüzde 85,6), hesap yönetimi (yüzde 87,5) ve kanal bağlılığı (yüzde 87,5) yer alıyor. Bunlar Trend Micro’nun Palo Alto Networks, Trellix ve Check Point gibi rakiplerinin genel tedarikçi kıyaslama derecelerini aşmasına katkıda bulunuyor.