Oyun
Call of Duty: Warzone yeni güncelleme ile 200 kişilik oyunu destekleyecek!
Call of Duty: Warzone, bugün gelecek güncelleme ile 200 kişinin aynı haritada oyun oynamasına imkan verecek.
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Warzone‘a bugün gelecek güncelleme oyuna önemli bir değişiklik getiriyor. Maksimum 150 kişi oynanan Warzone Quad maçları, artık 200 kişi ile oynanabilecek. Bu da 50 kişilik 4 takım anlamına geliyor. Güncellemenin boyutunun ise 22-30 GB arasında olması bekleniyor. Eğer sadece Warzone‘u değil, Modern Warfare‘i bütün olarak güncellemek isterseniz ise güncellemenin boyutu 36 GB!
200 kişi oynama imkanının kısa süreli olacağı Activision‘un bloğunda açıklandı. Yani 200 kişilik modu oynamak isteyenler için süre sınırlı. Bu süre sınırının ne kadar olduğu konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Haber
Crysis Remastered’ın çıkış tarihi ve tanıtım fragmanı ortaya çıktı
Dün, 1 Temmuz tarihinde çıkış fragmanı yayınlanacağı duyurulan Crysis Remastered’a ait çıkış tarihi ve fragman gibi detaylar sızdırıldı. Sızıntının, Microsoft Store kaynaklı olduğu söyleniyor.
Xbox Live üzerinde ortaya çıkan bir liste, oyunun varsayılan çıkış tarihini 23 Temmuz olarak gösterirken, aynı zamanda oyunun ilk ekran görüntülerini ve ilk fragmanını da içeriyor. Crysis Remastered için eklenilen açıklama, oyunun yeni nesil donanımlar için optimize edildiğini ve yeniden geliştirilmiş grafiklere sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca listeye göre, yapımın boyutu yaklaşık 7 GB olacak. Ek olarak sızan fragman, Saber Interactive ve serinin yaratıcısı Crytek’in, Crysis Remastered’i birlikte geliştirdiğini gösteriyor.
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Resimlerde de görebileceğimiz gibi, yapım orijinal versiyonuna kıyasla daha canlı ve daha iyi görünüyor. Orijinal Crysis’ın 2007 yılında piyasaya sürüldüğünü ve o dönemde grafikleriyle ses getirdiğini düşündüğümüzde, grafiklerin yine dikkat çektiği söyleniyor. Bu aşamada, 2007 yapımının Metacritic üzerinde 91 gibi yüksek bir puana sahip olduğunu da ekleyelim.
Microsoft Store üzerinde yayınlanan açıklamada yapım, zırhını kuşan, adapte ol, özelleştir, fethet ve keşfet aşamalarına ayrılmış. Oynanış çeşitliliği konusunda hangi detayların eklendiği henüz belirsizken, grafik konusunda oyunun birçok insanı tatmin ettiğini söylemek yanlış olmaz.
Oyun
Ubisoft’tan yeni bir Battle Royale: Hyper Scape
Son dönemde oyun dünyasına damga vuran, çok oynanan ve çok kazandıran oyun türü: Battle Royale. Ubisoft’tan bu alanda yeni bir oyun geliyor. Ubisoft’un Battle Royale‘i Hyper Scape Temmuz oyunda çıkacak ve ücretsiz olarak oynanabilecek.
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Ubisoft‘un yeni Battle-Royale FPS oyunu Hyper Scape‘i bugün tanıtması bekleniyor. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak. Oyunun resmi çıkış tarihi ise 12 Temmuz.
Son dönemde birçok Battle Royale oyunu kullanıcılara sunuldu. Ancak Ubisoft, Hyper Scape‘te fark yaratma konusunda kararlı gözüküyor. Oyun, Twitch‘e şuana kadar hiçbir oyunun olmadığı kadar entegre olacak, hatta Twitch sohbeti ve diğer unsurlar oyuna direkt olarak etki edecek. Ubisoft, oyunu tanıtmak için yüzlerce yayıncıya, profesyonel oyunculara ve Youtuberlara davet gönderdi. Davetiye alanlar önümüzdeki hafta belli şartlar altında oyundan görüntüler yayınlayabilecek.
Hyper Scape‘in Twitch ile olan bu entegrasyonu oldukça yenilikçi duruyor.12 Temmuz‘da çıkacak oyun şimdiden birçok oyuncunun ilgisini çekmiş gözüküyor…
Genel
Yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu 2021’de konsollara gelecek!
Yayıncı Warner Bros ve geliştirici Avalanche Software, “oyuncuların sihirbazlar olarak rol almasına, Hogwarts ve çevresini gezebilmesine olanak sağlayan” yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu üzerinde çalışıyor. Bloomberg tarafından bildirilen rapora göre, yapım 2021 sonlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X dahil olmak üzere platformlarda yerini alacak.
Oyundan bazı görüntüler 2018 yılında başlıksız olarak sızdırılmıştı. Raporda bu noktaya da değinen Bloomberg, o günden bu yana yayılan söylentilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Coronavirus pandemisi ve JK Rowling’e karşı büyüyen tepki nedeniyle oyunun satış tarihinin ileriye ertelendiği de konuşulmakta. JK Rowling geçtiğimiz günlerde, karakterlerin cinsel tercihlerini ve kamuoyunda yer alan görüşleri garip bir biçimde yorumlaması sebebiyle topa tutulmuştu.
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Açıklamaya göre Rowling’in sonralarda açıkladığı evrene ait bazı detaylar oyuna dahil edilmemiş. Ayrıca oyun üzerinde çalışan bir kişi raporda Rowling’in oyun içerisine çok az katkısı olduğunu belirtmiş. Tüm bu detayların yanında Warner Bros, haziran ayında gerçekleşen E3 2020’de bir basın toplantısı sırasında yeni Harry Potter oyununu duyurmayı planladı, ancak Bloomberg’e göre devam eden Coronavirus salgını nedeniyle bu duyuru iptal edildi.
22 Ağustos tarihinde DC Fandome kapsamında, yeni Batman oyununu açıklanmasının ardından, Harry Potter oyununun da sonraki bir tarihte tanıtılacağı bildirildi. Ayrıca bu planlar Rowling’in tutarsız söylemlerinden önce yapıldı. Uzun süredir evreni düzgün bir şekilde yansıtan herhangi bir yapım olmadığı konusunu dile getiren Potterhead’lar bu habere sevinecekmiş gibi görünüyor.