Call of Duty: Warzone bugün yayınlanacak!

Riot Games nihayet, geçtiğimiz günlerde uzun süredir geliştirmekte olduğu F2P FPS oyunu Valorant’ı duyurdu. İlk olarak Project A ismiyle duyurulan ve ufak detaylarla tanıtılan oyun, 5v5 moduna ait oynanış videosuyla birlikte büyük ölçüde ortaya çıktı.

Valorant ilk olarak geçen ekim ayında şirketin League of Legends 10. yıl kutlamalarıyla birlikte birçok oyunla beraber duyurulmuştu. Duyuruda FPS oyunuyla beraber, yeni kart oyunu League of Runeterra gibi birçok yapım tanıtıldı.

İlginizi çekebilir: Xbox Series X, geriye dönük tüm oyunları destekleyecek!

Oyun yetkililerine göre, “Valorant, beklenmedik oyunu yapmamızı sağlayan cesaret gerektiren yeni bir FPS strateji oyunu” olarak tanımlanıyor. Birçok CS:GO benzeri dinamiğiyle 5’e 5 olarak çarpışabileceğimiz oyun şimdilik sadece PC platformu için duyuruldu. CS:GO gibi yapımlardan farklı olarak, fantastik boyuta yakın Apex Legends ve Overwatch gibi yapımlarda gördüğümüz, karakterlere ve özel yeteneklere sahip olacağımız oyun, arama ve yok etme modlarıyla birlikte gelecek.

Çıkış tarihi

Riot Games’in kesin bir çıkış tarihi belirlemediği oyun şimdilik beta testini bekliyor gibi görünmekte fakat söylentiler gösteriyor ki 2020 yılının yaz aylarında Valorant’ı oynanabilir şekilde görebilmemiz mümkün.

Ödeme sistemleri nasıl olacak, p2w barındıracak mı?

Riot, önceki oyunlarında olduğu gibi bu noktada ne kadar hassas olduğunu oyunculara sık sık gösteriyor. Firmanın açıklamalarına göre Valorant içerisinde sadece kozmetik satışı olacak ve loot box sistemi bulunmayacak. Anlaşılan o ki istediğimiz karakterlere ve yeteneklere oyun içerisinde kazandığımız belirli puanlar ile gayet kolay bir şekilde ulaşabileceğiz.

Oyun yapısı nasıl olacak?

Valorant için piyasaya sürülen geliştirme versiyonuna ait görüntülere baktığımızda, beş kişilik takımlar halinde, her turda satın alma menüsünden aldığımız silahlar ve yardımcı ekipmanlarla oyunumuz başlayacak. Oyun içerisinde keskin nişancı silahlarından pompalı tüfeklere kadar birçok alternatif bulunacak. Tüm karakterlerin kendine has ana yetenekleri ve normal kullanım yetenekleri bulunacak, karakterler kendilerine ait yetenekleri her round başlangıcında satın alma menüsünden isteklerine uygun şekilde seçebilecek.

Vuruş hasarları konusunda da bazı bilgiler mevcut, çoğu tüfek gövdeye üç ila dört atış ile rakibini öldürürken, kafa vuruşlarında ise tek bir vuruş neredeyse her zaman ölümcül olabilecek.

Oyuna ait 5’e 5 oynanış videosu

Karakterler

Sage

Slow Orb: Zemin ile temas ettiğinde rakiplerini yavaşlatan bir radyanit küre fırlatır. Bu alan içerisinde kalan rakipler yavaşlar ve hareket halinde çok daha fazla ses yayarlar.

Barrier Orb: Devasa bir duvar oluşturur, duvara yön vermek için sağ tıklamak yeterli olur.

Healing Orb: Birkaç saniye içerisinde bir takım arkadaşını veya kendisini neredeyse tamamen iyileştirir.

Resurrection: Ölen bir takım arkadaşını kısa bir gecikmeyle tamamen sağlıklı bir biçimde diriltir.

Phoenix

Hot Hands: Zemine çarptığında veya belirli bir süre sonra patlayan orta büyüklükte bir ateş topu gönderir. Top rakibe isabet ettiğinde Phoenix’i iyileştirirken rakibini kavurur.

Blaze: Görüşü engelleyen ve içinden geçen herkese belirli miktarda hasar veren büyük bir duvar oluşturur.

Curveball: Yeteneğini kullandığında o yöne bakan herkesi kör eden bir parlama yaratır.

Run It Back: O an bulunduğu konumu işaretler, yetenek süresi boyunca ölürse işaretlediği noktaya geri döner ve tüm canla doğar.

Jett

Cloudburst: Bir sis bulutu fırlatır

Updraft: Bir rüzgarla beraber kendini yukarıya doğru kaldırır.

Tailwind: Hareket ettiği yöne doğru kısa bir sıçrama yapar.

Blade Storm: Birkaç fırlatma bıçağını üstüne alır. Bıçaklar kafadan tek vuruşta rakibi öldürür ve bıçaklarla bir skor alınırsa üzerindeki bıçaklar yenilenir.

Cypher

Trapwire: İki duvar arasına bir tuzak kurar ve bu tuzağa yakalanan rakipler kısa bir süre için görülebilir olur.

Cyber Cage: Uzaktan kontrol edilebilen bir tuzak yollar, içinden bir rakip geçerken aktif hale getirilirse rakipler yavaşlar.

Spycam: Etrafı ve rakipleri izleyebileceğiniz bir kamera konumlandırır.

Neural Theft: Rakiplerin ölü bedenlerini kullanarak hayatta kalan rakiplerin yerlerini ortaya çıkarır.

Sova

Shock Bolt: Patlayıcı bir ok fırlatır.

Owl Drone: Ok atabilen bir drone kullanır ve drone tarafından vurulan oyuncular açığa çıkar.

Recon Bolt: Etrafınızdaki düşmanları açığa çıkaran bir sonar kullanır, sonar kolay bir şekilde yok edilebilir.

Hunter’s Fury: Harita boyunca ilerleyebilen 3 ölümcül enerji oku fırlatır. Oka maruz kalan oyuncular ağır bir hasar alır ve işaretlenir.

Viper

Snakebite: Hasar veren küçük bir asit havuzu ortaya çıkaran patlayıcı bir mermi atar.

Poison Cloud: Zehirli bir duman bulutu oluşturan bir alet kullanır. Bu alet kısa bir süre alınabilir ve tekrar kullanılabilir.

Toxic Screen: Bir zehir duvarı oluşturur.

Viper’s Pit: Geniş alanda bir toksik bulutu yayar. Viper, içerisinde durduğu sürece bulut devam eder ve bulut içerisindeki tüm rakipler Viper tarafından görülür.

Brimstone

Incindiary: Rakiplerin hareketini kısıtlayan ve onlara hasar veren bir el bombası fırlatır.

Stim Beacon: Yakın bir lokasyona bir beacon çağırır ve etrafındaki takım arkadaşları atış hızı kazanır.

Sky Smoke: Duman kullanılmış lokasyonların görülmesini sağlar.

Orbital Strike: Haritada bir yer seçerek, yüksek hasar veren bir bombardıman başlatır.

Omen

Paranoia: Düz bir hat boyunca ruhani bir gölge oluşturur. Gölgeyle temas kuran herkes paniğe kapılır ve çeşitli eylem kısıtlamalarına maruz kalır.

Shadow Walk: Kısa bir mesafeye anında ışınlanır.

Dark Cover: Bir küre fırlatır ve belirlenen süre sonucunda küre belirsiz bir gölgeye dönüşür.

From the Shadows: Haritadan seçtiği bir noktaya ışınlanır ve ışınlandığı yerde bir gölge olarak ortaya çıkar. Gölge halindeyken ölürse son lokasyonuna geri döner.