Call of Duty: Warzone bugün yayınlanacak!

Activision tarafından uzun süredir beklenen ücretsiz battle royal oyunu bugün yayınlanacak. Call of Duty:Warzone yeni mekanikleri ile oyuncuların ilgisini çekeceğe benziyor.

İlginizi çekebilir: Samsung fabrikasını Vietnam’a taşıyor!

Call of Duty: Warzone bizlere neler sunuyor?

Beklendiği gibi, Activision ücretsiz oynanabilen battle royal oyunu Call of Duty:Warzone’u duyurdu. Call of Duty:Modern Warfare sahibiyseniz oyuna 10 Mart saat 17.00’den itibaren PC, PlayStation ve Xbox One’dan ücretsiz ulaşabilirsiniz. Modern Warfare’a sahip olmayan oyuncular ise 20.00’den itibaren ücretsiz olarak oyuna ulaşabilecekler.

Warzone iki farklı oyun modu ile geliyor. Son yıllarda oyuncular tarafından çok fazla ilgi gören battle royal ve yağmalama modu. Yağmalama modunda amaç ganimetler için haritayı yağmalamak, diğer oyuncuları elemek ve oyun içi sözleşmeleri tamamlayarak en fazla para ile maçı bitirmek olacak. İki oyun modu da 150 oyuncuya kadar destekleyen Verdansk isimli bir harita ile geliyor.

Haritada daha hızlı seyahat etmek için kullanabileceğiniz 5 faklı araç var. Oyun daha önce görmediğimiz yeni mekaniklere de sahip. Bunlardan en ilgi çekici olanı bir maçta ilk öldürüldüğünüzde, kendinizi yakın zamanda düşen diğer oyuncularla birlikte hapishanede bulacak olmanız. Daha sonra ise birebir mücadelede başka bir oyuncu ile savaşmanız gerekecek. Birebir mücadeleyi kazanırsanız hayatta olan takım arkadaşlarınıza yeniden katılabileceksiniz. Mücadeleyi kaybettiğiniz taktirde bir sonraki maça veya takım arkadaşlarınız sizi hayata döndürmeye yetecek paraya sahip olana kadar beklemek zorunda kalacaksınız.

Warzone, oynanış içerisinde sözleşmeler de içeriyor. Bu sözleşmeler sizin ve takım arkadaşlarınızın para kazanmak için tamamlaması gereken belirli hedefler olarak tasarlanmış. Oyun içerisinde elde ettiğiniz bu paralarla çeşitli eşyalar ve özellikler satın almak mümkün.

Activision’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı Modern Warfare’a sahipseniz kazandığınız eşyalar, kostümler ve kaplamalar Warzone’a taşınacak. Aynı şekilde Warzone üzerinde kaydettiğiniz ilerlemeler Modern Warfare’a aktarılacak. Ayrıca Warfare platformlar arası oynanışa izin verecek. Böylece farklı sistemlere(PC, PlayStation veya Xbox One) sahip arkadaşlarınızla da oyunu oynayabileceksiniz.

Activision uzun süredir beklenen ücretsiz battle royal oyunu ve getirdiği yeni mekanikler ile oyuncuların dikkatini çekeceğe benziyor. Bununla birlikte, Warzone’u indirmeyi planlıyorsanız PC ve konsollarınızın hafızasını kontrol etmekte fayda var. Call of Duty:Warzone’un 101Gb dosya boyutu ile geleceği açıklandı.