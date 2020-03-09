Oyun
Call of Duty: Warzone bugün yayınlanacak!
Activision tarafından uzun süredir beklenen ücretsiz battle royal oyunu bugün yayınlanacak. Call of Duty:Warzone yeni mekanikleri ile oyuncuların ilgisini çekeceğe benziyor.
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Call of Duty: Warzone bizlere neler sunuyor?
Beklendiği gibi, Activision ücretsiz oynanabilen battle royal oyunu Call of Duty:Warzone’u duyurdu. Call of Duty:Modern Warfare sahibiyseniz oyuna 10 Mart saat 17.00’den itibaren PC, PlayStation ve Xbox One’dan ücretsiz ulaşabilirsiniz. Modern Warfare’a sahip olmayan oyuncular ise 20.00’den itibaren ücretsiz olarak oyuna ulaşabilecekler.
Warzone iki farklı oyun modu ile geliyor. Son yıllarda oyuncular tarafından çok fazla ilgi gören battle royal ve yağmalama modu. Yağmalama modunda amaç ganimetler için haritayı yağmalamak, diğer oyuncuları elemek ve oyun içi sözleşmeleri tamamlayarak en fazla para ile maçı bitirmek olacak. İki oyun modu da 150 oyuncuya kadar destekleyen Verdansk isimli bir harita ile geliyor.
Haritada daha hızlı seyahat etmek için kullanabileceğiniz 5 faklı araç var. Oyun daha önce görmediğimiz yeni mekaniklere de sahip. Bunlardan en ilgi çekici olanı bir maçta ilk öldürüldüğünüzde, kendinizi yakın zamanda düşen diğer oyuncularla birlikte hapishanede bulacak olmanız. Daha sonra ise birebir mücadelede başka bir oyuncu ile savaşmanız gerekecek. Birebir mücadeleyi kazanırsanız hayatta olan takım arkadaşlarınıza yeniden katılabileceksiniz. Mücadeleyi kaybettiğiniz taktirde bir sonraki maça veya takım arkadaşlarınız sizi hayata döndürmeye yetecek paraya sahip olana kadar beklemek zorunda kalacaksınız.
Warzone, oynanış içerisinde sözleşmeler de içeriyor. Bu sözleşmeler sizin ve takım arkadaşlarınızın para kazanmak için tamamlaması gereken belirli hedefler olarak tasarlanmış. Oyun içerisinde elde ettiğiniz bu paralarla çeşitli eşyalar ve özellikler satın almak mümkün.
Activision’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı Modern Warfare’a sahipseniz kazandığınız eşyalar, kostümler ve kaplamalar Warzone’a taşınacak. Aynı şekilde Warzone üzerinde kaydettiğiniz ilerlemeler Modern Warfare’a aktarılacak. Ayrıca Warfare platformlar arası oynanışa izin verecek. Böylece farklı sistemlere(PC, PlayStation veya Xbox One) sahip arkadaşlarınızla da oyunu oynayabileceksiniz.
Activision uzun süredir beklenen ücretsiz battle royal oyunu ve getirdiği yeni mekanikler ile oyuncuların dikkatini çekeceğe benziyor. Bununla birlikte, Warzone’u indirmeyi planlıyorsanız PC ve konsollarınızın hafızasını kontrol etmekte fayda var. Call of Duty:Warzone’un 101Gb dosya boyutu ile geleceği açıklandı.
Haber
Mortal Kombat 11’in yeni karakteri Spawn için oynanış videosu yayınlandı!
Mortal Kombat 11’in yapımcısı Netherrealm Studios, bugün yeni DLC ile birlikte oyuna eklenecek olan Spawn’a ait oynanış videosunu yayınladı.
Karakter, şeytanın teklifini gerçekleştirmek için öldürülen ve cehenneme gönderilen bir polis memurunun hikayesini anlatıyor. 1990’lı yıllarda bir dizi çizgi romandan yola çıkılarak, bir film uyarlaması çekilen Spawn, döneminde büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdilerde ise yeni bir film uyarlamasıyla gündeme gelen Mortal Kombat 11’de ortaya çıkan karakter yakında şeytani güçleriyle oynanabilir olacak.
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Firmanın düzenlediği Mortal Kombat 11 Final Kombat 2020 E-Spor turnuvası sırasında gösterilen video sayesinde oyuncular Spawn’ın en yeni video oyunu sürümünün nasıl oynanabileceği hakkında fikir sahibi oldular. Karakter rakiplerini yok etmek için klasik zincirlerini, ölümcül pelerinini, makineli silahlarını ve şeytani güçlerini kullanıyor.
Spawn karakterine ait oynanış videosu:
Çoğu MK 11 fragmanında olduğu gibi karaktere ait “Finish him” görüntülerini de barındıran fragman hayranlar tarafından büyük beğeni topladı. Pelerinini kullanarak birçok etkileyici yetenek sergileyen Spawn, şeytani güçleriyle düşmanlarına acı dolu bir ders veriyor.
Daha önce şirketin bazı dövüş oyunlarını üretmek için DC Comics ile beraber çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle DC Comics evreninden tanıdığımız Spawn, yeni yapımların habercisi niteliğinde olabilir.
Spawn 17 Mart itibariyle oyuna ait Kombat Paketi bulunan tüm oyuncular için oynanabilir hale gelecek.
Haber
Riot Games’in yeni oyunu Valorant hakkında bilinen tüm detaylar
Riot Games nihayet, geçtiğimiz günlerde uzun süredir geliştirmekte olduğu F2P FPS oyunu Valorant’ı duyurdu. İlk olarak Project A ismiyle duyurulan ve ufak detaylarla tanıtılan oyun, 5v5 moduna ait oynanış videosuyla birlikte büyük ölçüde ortaya çıktı.
Valorant ilk olarak geçen ekim ayında şirketin League of Legends 10. yıl kutlamalarıyla birlikte birçok oyunla beraber duyurulmuştu. Duyuruda FPS oyunuyla beraber, yeni kart oyunu League of Runeterra gibi birçok yapım tanıtıldı.
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Oyun yetkililerine göre, “Valorant, beklenmedik oyunu yapmamızı sağlayan cesaret gerektiren yeni bir FPS strateji oyunu” olarak tanımlanıyor. Birçok CS:GO benzeri dinamiğiyle 5’e 5 olarak çarpışabileceğimiz oyun şimdilik sadece PC platformu için duyuruldu. CS:GO gibi yapımlardan farklı olarak, fantastik boyuta yakın Apex Legends ve Overwatch gibi yapımlarda gördüğümüz, karakterlere ve özel yeteneklere sahip olacağımız oyun, arama ve yok etme modlarıyla birlikte gelecek.
Çıkış tarihi
Riot Games’in kesin bir çıkış tarihi belirlemediği oyun şimdilik beta testini bekliyor gibi görünmekte fakat söylentiler gösteriyor ki 2020 yılının yaz aylarında Valorant’ı oynanabilir şekilde görebilmemiz mümkün.
Ödeme sistemleri nasıl olacak, p2w barındıracak mı?
Riot, önceki oyunlarında olduğu gibi bu noktada ne kadar hassas olduğunu oyunculara sık sık gösteriyor. Firmanın açıklamalarına göre Valorant içerisinde sadece kozmetik satışı olacak ve loot box sistemi bulunmayacak. Anlaşılan o ki istediğimiz karakterlere ve yeteneklere oyun içerisinde kazandığımız belirli puanlar ile gayet kolay bir şekilde ulaşabileceğiz.
Oyun yapısı nasıl olacak?
Valorant için piyasaya sürülen geliştirme versiyonuna ait görüntülere baktığımızda, beş kişilik takımlar halinde, her turda satın alma menüsünden aldığımız silahlar ve yardımcı ekipmanlarla oyunumuz başlayacak. Oyun içerisinde keskin nişancı silahlarından pompalı tüfeklere kadar birçok alternatif bulunacak. Tüm karakterlerin kendine has ana yetenekleri ve normal kullanım yetenekleri bulunacak, karakterler kendilerine ait yetenekleri her round başlangıcında satın alma menüsünden isteklerine uygun şekilde seçebilecek.
Vuruş hasarları konusunda da bazı bilgiler mevcut, çoğu tüfek gövdeye üç ila dört atış ile rakibini öldürürken, kafa vuruşlarında ise tek bir vuruş neredeyse her zaman ölümcül olabilecek.
Oyuna ait 5’e 5 oynanış videosu
Karakterler
Sage
Slow Orb: Zemin ile temas ettiğinde rakiplerini yavaşlatan bir radyanit küre fırlatır. Bu alan içerisinde kalan rakipler yavaşlar ve hareket halinde çok daha fazla ses yayarlar.
Barrier Orb: Devasa bir duvar oluşturur, duvara yön vermek için sağ tıklamak yeterli olur.
Healing Orb: Birkaç saniye içerisinde bir takım arkadaşını veya kendisini neredeyse tamamen iyileştirir.
Resurrection: Ölen bir takım arkadaşını kısa bir gecikmeyle tamamen sağlıklı bir biçimde diriltir.
Phoenix
Hot Hands: Zemine çarptığında veya belirli bir süre sonra patlayan orta büyüklükte bir ateş topu gönderir. Top rakibe isabet ettiğinde Phoenix’i iyileştirirken rakibini kavurur.
Blaze: Görüşü engelleyen ve içinden geçen herkese belirli miktarda hasar veren büyük bir duvar oluşturur.
Curveball: Yeteneğini kullandığında o yöne bakan herkesi kör eden bir parlama yaratır.
Run It Back: O an bulunduğu konumu işaretler, yetenek süresi boyunca ölürse işaretlediği noktaya geri döner ve tüm canla doğar.
Jett
Cloudburst: Bir sis bulutu fırlatır
Updraft: Bir rüzgarla beraber kendini yukarıya doğru kaldırır.
Tailwind: Hareket ettiği yöne doğru kısa bir sıçrama yapar.
Blade Storm: Birkaç fırlatma bıçağını üstüne alır. Bıçaklar kafadan tek vuruşta rakibi öldürür ve bıçaklarla bir skor alınırsa üzerindeki bıçaklar yenilenir.
Cypher
Trapwire: İki duvar arasına bir tuzak kurar ve bu tuzağa yakalanan rakipler kısa bir süre için görülebilir olur.
Cyber Cage: Uzaktan kontrol edilebilen bir tuzak yollar, içinden bir rakip geçerken aktif hale getirilirse rakipler yavaşlar.
Spycam: Etrafı ve rakipleri izleyebileceğiniz bir kamera konumlandırır.
Neural Theft: Rakiplerin ölü bedenlerini kullanarak hayatta kalan rakiplerin yerlerini ortaya çıkarır.
Sova
Shock Bolt: Patlayıcı bir ok fırlatır.
Owl Drone: Ok atabilen bir drone kullanır ve drone tarafından vurulan oyuncular açığa çıkar.
Recon Bolt: Etrafınızdaki düşmanları açığa çıkaran bir sonar kullanır, sonar kolay bir şekilde yok edilebilir.
Hunter’s Fury: Harita boyunca ilerleyebilen 3 ölümcül enerji oku fırlatır. Oka maruz kalan oyuncular ağır bir hasar alır ve işaretlenir.
Viper
Snakebite: Hasar veren küçük bir asit havuzu ortaya çıkaran patlayıcı bir mermi atar.
Poison Cloud: Zehirli bir duman bulutu oluşturan bir alet kullanır. Bu alet kısa bir süre alınabilir ve tekrar kullanılabilir.
Toxic Screen: Bir zehir duvarı oluşturur.
Viper’s Pit: Geniş alanda bir toksik bulutu yayar. Viper, içerisinde durduğu sürece bulut devam eder ve bulut içerisindeki tüm rakipler Viper tarafından görülür.
Brimstone
Incindiary: Rakiplerin hareketini kısıtlayan ve onlara hasar veren bir el bombası fırlatır.
Stim Beacon: Yakın bir lokasyona bir beacon çağırır ve etrafındaki takım arkadaşları atış hızı kazanır.
Sky Smoke: Duman kullanılmış lokasyonların görülmesini sağlar.
Orbital Strike: Haritada bir yer seçerek, yüksek hasar veren bir bombardıman başlatır.
Omen
Paranoia: Düz bir hat boyunca ruhani bir gölge oluşturur. Gölgeyle temas kuran herkes paniğe kapılır ve çeşitli eylem kısıtlamalarına maruz kalır.
Shadow Walk: Kısa bir mesafeye anında ışınlanır.
Dark Cover: Bir küre fırlatır ve belirlenen süre sonucunda küre belirsiz bir gölgeye dönüşür.
From the Shadows: Haritadan seçtiği bir noktaya ışınlanır ve ışınlandığı yerde bir gölge olarak ortaya çıkar. Gölge halindeyken ölürse son lokasyonuna geri döner.
Oyun
Stadia Pro Chromecast Ultra sahiplerine 3 ay bedava!
Stadia Pro Chromecast Ultra sahiplerine 3 ay bedava! Google, Stadia‘yı yavaş yavaş daha geniş kitlelere sunmaya başladı. Rakibi Nvidia, GeForce Now ile atılım yapınca Google da yeni bir hamle yaparak Chromecast Ultra sahiplerine 3 ay Stadia Pro vermeye başladı.
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Google, Stadia‘yı yavaş yavaş geniş kitlelere sunmaya başladı. Google’ın promosyon maillerini almak için onay veren Chromecast Ultra sahiplerine, Google tarafından 3 ay Stadia Pro hediye edilmeye başlandı. Bu promosyondan faydalanmak için yeni bir Chromecast Ultra almanıza gerek yok, elinizde Chromecast Ultra mevcutsa, promosyon maillerine onay vermeniz durumunda 3 aylık Stadia Pro üyeliğine sahip olma şansınız bulunuyor. Stadia‘nın kullanıma sunulduğu ülkelere buradan ulaşabilirsiniz.
Stadia Pro aylık ücreti şuan için 10 dolar. Bu promosyon öncesinde Google’ın bulut oyun sistemine erişmek için 2 yol mevcuttu. “Buddy Pass” olarak tabir edilen halihazırda Stadia Pro sahibi olan bir oyuncunun davetiyle sahip olabiliyordunuz. Diğer yol ise 129 dolardan satılan 3 aylık Stadia Pro üyeliği, gamepad ve Chromecast Ultra içeren Premiere Edition paketini satın almaktı. Ancak bu şekilde Google daha geniş kitlelere ulaşabilecek konuma geldi.
Nvidia‘nın GeForce Now ile yaptığı hamle görüldüğü üzere rekabeti artırmış durumda. Bakalım önümüzdeki aylarda bulut oyun teknolojisi bizlere neler getirecek…