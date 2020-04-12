Call of Duty: Warzone, 50 Milyon kullanıcıyı geçti

Call of Duty tarafından çıkarılan ücretsiz battle royale oyunu Warzone, 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Oyunun yapımcılarından kullanıcılara sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma amacı ile insanlar evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca oyunlara ilgi arttı. Bu durumdan faydalanan ücretsiz battle royale oyunu Warzone’un kullanıcı sayısı hızla artmış durumda. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Call of Duty: Warzone’un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

İlginizi çekebilir: LOL’ün geliştiricisinden CS:GO’ya rakip oyun: VALORANT

Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activision, Call of Duty: Modern Warfare’in battle royale versiyonu Call of Duty: Warzone, 10 Mart tarihinde çıkarmıştı. Piyasaya çıkalı henüz bir ay geçmesine rağmen başarması zor bir kullanıcı sayısına ulaştı.

Call of Duty: Warzone’un ücretsiz olması ve en önemli rakipleri, Fortnite ve PUBG gibi diğer rekabetçi oyunlarının yeni özellikler ile daha komplike bir hal alması oyuncuların tercihinde önemli rol oynadı.

Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone’un, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon kişi tarafından oynandı. Oyun ilk dört gün içerisinde 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Söz konusu oyunu Call of Duty: Modern Warfare’a sahip olmadan da oynamak mümkün. Eğer Modern Warfare’a sahipseniz Warzone’a oyun içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Ancak Modern Warfare’ı hiç satın almasanız bile Call of Duty: Warzone oynunu ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.