ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kötü şöhretli bir darknet web sitesinden çalınan 3.36 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirdiğini açıkladı.

Polis, 50,676 Bitcoin zulasını, bir bilgisayar korsanının evinde yeraltındaki bir kasada ve bir patlamış mısır tenekesinin içinde buldu. James Zhong, 2012 yılında yasadışı Silk Road (İpek Yolu) pazarından gelen fonları hack’lemekten suçlu bulunarak hüküm giydi.

Zhong’ın Georgia’daki evine polis baskını bir yıl önce gerçekleştirildi. Ancak gizem şimdi ortaya çıktı. Memurlar, evinin etrafındaki sabit disklerdeki ve diğer depolama cihazlarındaki Bitcoin’i bir yeraltı kasasında ve banyo dolabındaki bir patlamış mısır kutusunun içine gizlenen küçük bir bilgisayarda bulduklarını söylüyor.

Polis, Zhong’ın web sitesinin ödeme sistemindeki bir kusuru kullanarak İpek Yolu’ndan para çalabildiğini belirtti. Eylül 2012’de darknet pazarında birkaç hesap açan Zhong, dijital cüzdanlarına az miktarda Bitcoin yatırdı. Daha sonra şüphe uyandırmamak için çok daha büyük miktarları hızla çekmenin bir yolunu buldu.

Silk Road, yaklaşık 2011’den 2013’e kadar faaliyet gösteren ilk darknet pazarıydı. Uyuşturucu satıcıları ve diğer yasa dışı satıcılar tarafından büyük miktarlarda yasa dışı uyuşturucu ve diğer yasa dışı mal ve hizmetleri birçok alıcıya dağıtmak için kullanılmaktaydı. Darknet, internetin yalnızca uzman yazılım kullanılarak erişilebilen bir parçasıdır.

Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, oybirliğiyle suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası aldı. Zhong ise, 4 Kasım’da web sitesini hack’lediğini kabul etti. Cezasını beklerken Bitcoin ve varlıklarını polise kaybetti. Şimdi ise 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Avukat Damian Williams, “Polis, kripto para izleme teknikleri kullanarak Bitcoin’i buldu. Neredeyse 10 yıl boyunca, bu büyük kayıp Bitcoin yığınının nerede olduğu bir gizeme dönüştü.” dedi. Williams, “Bu vaka, ne kadar ustalıkla gizlenmiş olursa olsun, patlamış mısır kutusunun altındaki bir devre kartına bile, parayı takip etmekten vazgeçmeyeceğimizi gösteriyor.” diye ekledi.

O zamanlar bu ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesiydi. Ancak daha sonra şubat ayında 2016 Bitfinex hack’inde çalınan 4 milyar dolardan fazla Bitcoin hırsızlığı birinci sırayı aldı.