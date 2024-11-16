Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üretici olan ve Türkiye’de de fabrika kuracak olan Çinli BYD markası, resmi olarak ülkemize geldi. 15 Kasım Cuma günü yapılan lansmanla beraber Türkiye’de satışa çıkaracakları araçları ve bu araçların fiyatlarını açıkladı. Daha öncesinde 4 Kasım’da yapılması planlanan bu lansman “teknik sebepler” dolayısıyla 15 Kasım’a ertelenmişti. Bu ertelemeyi herkes teşvik belgesinin henüz alınamaması olarak yorumlamıştı. BYD, teşvik belgesine aldığı imza ile beraber akabinde lansmanını da gerçekleştirdi.

BYD, en ucuz elektrikli otomobili Dolphin, daha öncesinde getirdikleri Atto 3 modellerinin yanında Seal, Seal U, plug in hybrid Seal U DM-i ve Han modellerini satacağını açıkladı. BYD Seal ve BYD Han modellerinin fiyatları önümüzdeki Aralık ayında açıklanacak ve satışa çıkacak. Diğer modelleri ise Kasım ayı bitmeden yollarda görmeye başlayacağız.

Üreticisinden müşterisine herkesin gözleri BYD’nin yeni otomobil fiyatlarındayken, açıklanan fiyatlar beklentilerin yukarısında oldu ve insanlar “Dağ fare doğurdu! benzetmesi yaptı. Peki siz BYD’nin elektrikli otomobilleri ve fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce almak ne kadar mantıklı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#BYD #BYDTürkiye #BYDSeal