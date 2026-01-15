Türkiye otomotiv gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan BYD Manisa fabrikası ile ilgili sular durulmuyor. Son günlerde sosyal medyada ve bazı platformlarda dolaşıma giren fotoğraflar, fabrika arazisinde inşaatın başladığına dair heyecan yaratmıştı. Ancak yapılan doğrulamalar sonucunda bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ve bölgedeki hareketliliğin farklı bir sebebi olduğu anlaşıldı. Peki, arazideki vinçler kime ait?

BYD Manisa fabrikası inşaatı henüz başlamadı

Manisa’daki sanayi bölgesinden paylaşılan ve inşaat çalışmalarının başladığını gösteren karelerin, aslında BYD ile bir ilgisi bulunmuyor. Görüntülerdeki hummalı çalışmanın ve iş makinelerinin EFR Kalıp Makina isimli yerel bir şirkete ait olduğu tespit edildi. Çinli devin yatırım yapacağı belirtilen alanda ise şu an için herhangi bir somut inşaat faaliyeti veya şantiye kurulumu gözlemlenmiyor.

Kamuoyunda büyük beklenti yaratan BYD Manisa fabrikası projesi için ayrılan arazideki bu sessizlik, yatırımın takvimi konusundaki merakı daha da artırıyor. Şirket yetkililerinden, sosyal medyada yayılan bu yanlış anlaşılma veya inşaatın net başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Hatırlanacağı üzere 2024 yılının Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD Türkiye arasında kritik bir yatırım anlaşması imzalanmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bu dev yatırım kapsamında, yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurulması planlanıyor. Ayrıca proje dahilinde sürdürülebilir mobilite teknolojilerine odaklanacak bir AR-GE merkezinin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Üretim hedefi 2026 sonu ancak belirsizlik sürüyor

Yapılan ilk planlamalarda BYD Manisa fabrikası bünyesinde üretimin 2026 yılı sonunda başlayacağı duyurulmuştu. Ancak 2025 yılına girdiğimiz şu günlerde, fabrikanın henüz kaba inşaatına bile başlanmamış olması, bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Otomotiv endüstrisinde bir üretim tesisinin sıfırdan kurulup faaliyete geçmesi ciddi bir zaman alıyor ve mevcut durum takvimin sıkışabileceğini işaret ediyor.

Yatırım süreci fiziksel olarak yavaş ilerlese de markanın Türkiye pazarındaki ticari performansı oldukça yüksek seyrediyor. Yatırım teşvik belgesi sayesinde Çin menşeli araçlara uygulanan ek gümrük vergilerinden muaf tutulan BYD, bu avantajı satış rakamlarına yansıtmayı başardı. Marka, 2025 yılında Türkiye’de en hızlı büyüyen otomobil üreticisi konumuna yükseldi.

Özellikle elektrikli otomobil ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) modelleriyle pazarda dominasyon kurmaya çalışan şirket, geçtiğimiz yıl toplamda 45 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. PHEV segmentinde pazar lideri olan marka, tam elektrikli araçlarda da en çok tercih edilen üçüncü isim oldu. Şimdi ise gözler, vergi avantajlarıyla pazar payını artıran şirketin, vaat ettiği fabrikanın temellerini ne zaman atacağına çevrilmiş durumda.

