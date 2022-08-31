Paradox Development Studio, Victoria 3‘ün çıkış tarihini açıkladı. Oyun, 25 Ekim’de yalnızca Steam’de satışa sunulacak. İlk etapta, Victoria 3 Game Pass’e gelmeyecek.
Geliştirici, Paradox’un kendi forumunda, strateji oyununun ön siparişlerinin başladığını bildirdi. Oyunu ön sipariş veren oyuncular, yeniden düzenlenmiş Victoria 2 film müziğinin bir albümüne de sahip olacaklar. Paradox Mayıs ayında Victoria 3’ün “Microsoft Game Pass” ve Microsoft Store’a geleceğini doğrulasa da, şimdi oyunun yalnızca Steam aracılığıyla piyasaya sürülecek. Değişikliğin nedeni bilinmiyor.
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Victoria oyunlarında oyuncular, kültürel, ekonomik ve ideolojik alanlarda gelişmesine yardımcı olmaları gereken belirli bir ülkeyi kontrol ediyorlar. Ayrıca bilim, ticaret ve diplomasi, oyuncuların uğraşması gereken kısımlar bölümü var. Serinin bir önceki oyunu olan Victoria 2, 2010 yılında piyasaya sürülmüştü.
İçindekiler
Victoria 3, 25 Ekim’de Steam’de satışa çıkıyor!
- Victoria 3 ön sipariş 249 TL
- Victoria 3 Grand Edition ön sipariş 399 TL
Victoria 3 sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) veya AMD R7 370 (2GB) veya Intel HD Graphics 630 veya AMD Radeon Vega 8
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit veya Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 (6GB) veya AMD® RX 590 (8GB)