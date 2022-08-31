Paradox Development Studio, Victoria 3‘ün çıkış tarihini açıkladı. Oyun, 25 Ekim’de yalnızca Steam’de satışa sunulacak. İlk etapta, Victoria 3 Game Pass’e gelmeyecek.

Geliştirici, Paradox’un kendi forumunda, strateji oyununun ön siparişlerinin başladığını bildirdi. Oyunu ön sipariş veren oyuncular, yeniden düzenlenmiş Victoria 2 film müziğinin bir albümüne de sahip olacaklar. Paradox Mayıs ayında Victoria 3’ün “Microsoft Game Pass” ve Microsoft Store’a geleceğini doğrulasa da, şimdi oyunun yalnızca Steam aracılığıyla piyasaya sürülecek. Değişikliğin nedeni bilinmiyor.

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Victoria oyunlarında oyuncular, kültürel, ekonomik ve ideolojik alanlarda gelişmesine yardımcı olmaları gereken belirli bir ülkeyi kontrol ediyorlar. Ayrıca bilim, ticaret ve diplomasi, oyuncuların uğraşması gereken kısımlar bölümü var. Serinin bir önceki oyunu olan Victoria 2, 2010 yılında piyasaya sürülmüştü.

Victoria 3 ön sipariş 249 TL

Victoria 3 Grand Edition ön sipariş 399 TL

Victoria 3 sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit

Windows 10 Home 64 Bit İşlemci: Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370

Intel Core i3-3250 veya AMD FX 8370 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) veya AMD R7 370 (2GB) veya Intel HD Graphics 630 veya AMD Radeon Vega 8

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit veya Windows 11

Windows 10 64 Bit veya Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 2600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 (6GB) veya AMD® RX 590 (8GB)