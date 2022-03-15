POCO, geçtiğimiz sene X3 serisiyle hem markayı hem de telefonlarını birçok kişiye çok sevdirmişti. Ülkemizde de ayrı bir fan kitlesine X3 Pro modeliyle ulaşan marka bu sene X4 serisiyle birlikte bu sevgiyi arttırmak istiyor. Peki X3 Pro mu daha iyi bir cihaz yoksa X4 Pro mu?

Tasarım kısmında X3 Pro’yu ağır ve hantal bulan kullanıcıları dinleyen POCO, X4 Pro ile beraber tasarımda değişikliğe gidiyor. Kutu tasarım hatlarına sahip olan model X3 Pro’ya göre elde daha rahat bir tutuş hissiyatı yaratırken, daha kaliteli bir yapıya sahip olduğunu da hissettiriyor. Bununla birlikte kendine has kamera tasarımı olan X3 Pro’ya göre büyük değişiklikler yaparak X4 Pro’da büyük bir kamera alanı bulunuyor.

Tüketicilerin X3 Pro’da eleştirildikleri nokta ise ekrandı. X3 Pro’da 6.67 inç boyutunda IPS LCD bir ekran bulunuyorken, X4 Pro’da ise 6.67 inç boyutunda AMOLED bir ekran bulunuyor. İki telefonda HDR10 desteğine sahipken farklardan birisi de parlaklık kısmında ortaya çıkıyor. Maksimum 450 nit parlaklığa çıkabilen X3 Pro, güneş altında maksimum parlaklıkta 1200 nite kadar çıkan X4 Pro yanında sönük kalıyor. Bu yüzden ekran tarafındaki kazanan X4 Pro oluyor.

Bu kadar geliştirme yapılmışken performans konusunda kullanıcıları düşündüren X4 Pro’da Snapdragon 695 5G işlemcisi bulunuyor. Orta seviyeni yeni işlemlerinden olan bu telefonun karşısında amiral gemisi performans sunan X3 Pro, Snapdragon 860 işlemcisini içerisinde barındırıyor. Günlük kullanıma daha yatkın olan kullanıcılar için X4 Pro herhangi bir sorun teşkil etmezken, performanslı kullanımlarda, özellikle oyun kısmında X3 Pro farkını ortaya koyuyor.

Çok tartışılan noktalardan birisi de kamera noktası. Burada da POCO bir geliştirme yaparak ana kamerada 48MP den 108MP ye geçiş yapıyor. X3 Pro’ya göre daha detaylı fotoğraflar çıkaran telefon video konusunda işlemcinin daha zayıf olmasından dolayı geride kalıyor. X3 Pro maksimum 4K 30fps’te video çekebiliyorken, piyasaya yeni çıkan X4 Pro ise maksimum 1080 60fps videolar çekebiliyor.

Batarya konusunda ise iki telefonda çok güçlü özelliklere sahipken, X3 Pro da 5160 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Ayrıca bu batarya 33W hızlı şarjı destekliyor. X4 Pro’da ise 5000 mAh boyutundaki bataryadan güç alıyor. X3 Pro’ya göre daha verimli bir işlemci olmasıyla daha uzun bir batarya ömrü sunuyor. Yaklaşık olarak %15’lik bir fark yaratan verimliliğe 67W’lık hızlı şarj ekleniyor. Bu sayede X3 Pro’ya göre yaklaşık olarak 20 dakika daha hızlı bir şekilde %1’den tam şarj olabiliyor.

Peki X3 Pro ve X4 Pro hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangi telefonu alırdınız? Günlük kullanıma uygun olan X4 Pro mu yoksa daha performanslı olan X3 Pro mu? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.