Huawei bir süredir bütçe dostu akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Dün ise Huawei, Çin’de yapıtığı lansmanda biri katlanabilir olmak üzere dört farklı akıllı telefon tanıttı. Huawei, lansmanda Huawei Enjoy 60 modelini de piyasaya sürdü.

Telefon arka tarafta iki adet kameraya sahip bir kamera adası ile geliyor. Kamera adasının içerisinde 48 MP 1/2 AI CAMERA yazısı bulunuyor. Bu kamera adasının yanına bir adet LED flaş konumlandırılmış. Sol alt köşede ise dik bir şekilde konumlandırılmış Huawei logosu gözlere çarpıyor.

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Huawei Enjoy 60, 1600×720 çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran boyutu 6.75 inç iken ekran paneli olarak IPS LCD bir ekran kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında Huawei’in kendi üretmiş olduğu Kirin 710A yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Kirin 710A yonga seti gücünü 22.5W kablolu şarj hızını destekleyen 6000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Huawei Enjoy 60 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu erka kamera kurulumunda 48 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. 48 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde gelişme olması durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.