Honor, tablet pazarındaki gücünü artırmak için yeni bir ürünle karşımızda. Geçtiğimiz gün piyasaya sürülen Honor Pad X9, uygun fiyatlı olmasının yanı sıra sunduğu özelliklerle de dikkat çekiyor. Göz alıcı tasarım, uygun fiyat ve güçlü performans tek bir yerde! İşte karşınızda Pad X9!

Honor Tablet Pazarına Bomba Gibi Bir Model Sürdü!

6,9 mm kalınlıkta bir metal gövdeye sahip olan Pad X9, grafit rengiyle oldukça şık bir tasarım sunuyor. Oval şekilli arka kamera çıkıntısı ve minimal tasarımıyla Honor’un yeni giriş seviye tableti, şirketin akıllı telefonlarında görmeye alıştığımız sade ve şık bir görünüme sahip.

Tabletin ön yüzünde 11.5 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğe sahip, 120Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık ve %100 SRGB renk uzayı desteği sunan devasa bir ekran bulunuyor. Bu ekran, ince çerçeveleri ve %86 ekran-gövde oranıyla kullanıcıları büyülüyor. Ayrıca cihaz TÜV Rheinland sertifikalı ekranı sayesinde göz dostu bir deneyim sunuyor. Bu ekranda doğal olarak IPS LCD teknolojisi kullanılmış.

Pad X9, performans açısından da iddialı. 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan tablet, Snapdragon 685 yonga setiyle güçlendirilmiş. Yazılım sihriyle bellek kapasitesini 3GB’a kadar genişletme imkanı da mevcut. Kamera tarafında ise 5MP selfie kamerası ve 5MP arka kamera ile cihazın segmentine göre iyi bir deneyim sunuluyor.

Tablet, uzun süre dayanabilen 7.250mAh pil ile donatılmış. Honor’un söylediğine göre bu canavar tek bir şarjla 13 saate kadar kesintisiz video oynatma imkanı sağlıyor. Yeni Magic UI 7.1 ile çalışan Pad X9, Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor.

Yazılıma Honor’un tabletlere özel olan bazı güzellikleri de eklenmiş. Cihaz çoklu pencere, Google Çocuk Alanı gibi özelliklerle kullanıcılarına üretkenlik konusunda harika bir deneyim vadediyor.

Ses tarafında da etkileyici bir performans sergileyen tablet, Hi-Res ses desteğine sahip 6 adet hoparlöre sahip. USB Type-C bağlantı noktası, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth gibi temel bağlantı seçenekleri de unutulmamış.

Honor Pad X9, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği şu aşamada kesin değil, ancak yeni canavar Hindistan’da ön siparişe açılmış durumda. Cihazın 4GB+128GB sürümü, Hindistan’da yaklaşık 180 dolar olarak fiyatlandırılmış ve tablet 2 Ağustos itibarıyla Amazon Hindistan üzerinden satın alınabilecek. Ön rezervasyon yapmak isteyenler için hazır olan Pad X9, Gri renkte sunuluyor.

Şirket ayrıca, Pad X9’u ön siparişi veren kullanıcılara ücretsiz bir Honor Flip Cover ve yaklaşık 10 dolarlık indirim imkanı sunuyor. Siz de uygun fiyatlı ve güçlü bir tablet arayışındaysanız, Honor Pad X9’u değerlendirebilir ve tercihinizi yapabilirsiniz. Ancak söylediğimiz gibi, cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği şu aşamada kesin değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni tableti nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!