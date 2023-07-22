Bu videoda her bütçeye uygun olan 7 telefondan bahsedeceğiz. Özellikle akıllı telefonların fiyatlarının yükseldiği bu dönemde erişilebilir fiyatla, giriş orta segmente hitap eden akıllı telefonlar satın alınabiliyor.
Biz de bu segmentlerde yer alan uzun ömürlü bir şekilde kullanabileceğiniz akıllı telefonları listeledik. Listemizde olan telefonlar ise şu şekilde:
realme 10
realme C55
vivo Y16
vivo Y35
TECNO POVA 4
TECNO SPARK 10 Pro
Redmi Note 12
Siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kendi tecrübelerinizi neler? Satın almak isteyenlere bu telefonları önerir misiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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