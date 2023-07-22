Bu videoda her bütçeye uygun olan 7 telefondan bahsedeceğiz. Özellikle akıllı telefonların fiyatlarının yükseldiği bu dönemde erişilebilir fiyatla, giriş orta segmente hitap eden akıllı telefonlar satın alınabiliyor.

Biz de bu segmentlerde yer alan uzun ömürlü bir şekilde kullanabileceğiniz akıllı telefonları listeledik. Listemizde olan telefonlar ise şu şekilde:

realme 10

realme C55

vivo Y16

vivo Y35

TECNO POVA 4

TECNO SPARK 10 Pro

Redmi Note 12

Siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kendi tecrübelerinizi neler? Satın almak isteyenlere bu telefonları önerir misiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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