Apple, TWS kulaklık pazarının ilk üreticilerinden biri ve şirket bu alanda üst düzey cihazlarını uzun aralıklarla da olsa piyasaya sürüyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple’ın popüler AirPods kulaklıklarının yeni nesli 2024’ün ikinci yarısında veya 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülebilir. Şirket, serinin diğer Apple ürünlerine göre bütçe dostu sayılabilecek hem kulak içi hem de kulak üstü modelleri de yeni nesilde piyasaya sürecek. Özellikle büyük ilgi görmesi beklenen AirPods Lite isimli ürün 99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

99 dolarlık AirPods, Apple’ın mevcut en cep dostu AirPods’unun (ikinci nesil modeli) fiyatını 30 dolar aşağı çekecek. Giriş seviyesi AirPods modelinin etiketini düşürmeye yönelik bu hamle, Apple’ın geçen yıl Apple TV serisinde yaptığı ve daha önceki en uygun fiyatlı versiyonundan 50 dolar daha ucuz olan yeni bir ürünü piyasaya sürmesini bizlere hatırlatıyor. Görünüşe göre şirket çoğu pazarda bu politika ile çokça eleştirilen satış fiyatlarını daha aşağı çekmek istiyor.

Tarihin En Uygun Apple Kulaklığı AirPods Lite, 2024’ün Başlarında Çıkabilir

Bildiğiniz üzere Cupertino merkezli şirket, uzun süredir çokça beğenilen kulaklık serisini yenilemiyor. Bunun birçok sebebi var ancak en önemlisi şirketin uzun zamandır başını ağrıttığı şarj girişi konusu. Analist Kuo daha önce Apple’ın 2023 yılında tüm AirPods modelleri için yeni bir USB-C şarj kutusunu piyasaya süreceğini bildirdi.

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Geldiğimiz noktada artık şirketin bu yenileme planını hayata geçirmesi gerekiyor. Bu durum da yeni nesil AirPods modellerinin gecikmesine ayrı bir neden daha veriyor. Yeni nesil içindeki bütçe dostu cihaz AirPods ve diğer üst ürünler çoğu analiste göre 2024 yılından önce kullanıcılarla buluşamayacak.

Sadece analist Kuo değil, ekim ayında Bloomberg’den Mark Gurman da Apple’ın USB-C uyumlu AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max serisini 2024 yılına kadar piyasaya sürebileceğini bildirmiş ve kısa süre önce Apple’ın AirPods serisinin 2023 yılında önemli bir güncelleme alma ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti.