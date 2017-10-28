Burger Kings’den McDonalds’ı Trolleyen Cadılar Bayramı Kampanyası

Burger Kings ve McDonalds çok çekişmeli rakipler olmasına rağmen, bu cadılar bayramında yaptığı Scary Clown Night isimli kampanya ve reklamı ile Burger Kings, McDonalds’ı adeta rezil etti.

Her cadılar bayramında olduğu gibi etrafta yine sürülerce korkunç palyaçolar dolaşacak fakat bu yıl palyaço kostümlerinin sayısının bir hayli fazla olmasının bir sebebi de yeni çıkmış I.T isimli korku filmi olacak.

Bu olaylardan yararlanmak isteyen ve McDonalds’ı küçümseyebileceği büyük bir fırsat yakalayan Burger Kings, boş durmayarak yeni bir kampanya başlattı ve yeni kampanyanın sloganı “Bir palyaço gibi gelin, kral gibi yiyin.” oldu. İşte kampanyaya ait tanıtım videosu:

Bu kampanya sayesinde cadılar bayramı sırasında palyaço gibi giyinmiş kişiler bedava Whopper hamburger alabilecek. Her bölgede olmayacak bu etkinlik yalnızca Boston, Miami, Los Angeles, Austin ve Salt Lake şehirlerinde gerçekleşecek ve yalnızca ilk 500 palyaçoya uygulanacak.