realme 8 incelemesiyle karşınızdayız. Fiyat/performans noktasında fazlasıyla iddialı bir model olmayı başaran realme 8, tasarım açısından farklı düşünceler sunacak olsa da performans ve kamera noktasınada istediğinizi verebilecek yapıda bir telefon olmayı başarmış.

Not: Bu videoda bahsi geçen realme 8, inceleme için realme Türkiye tarafından temin edilmiştir.

realme 8 özellikleri

Boyut: 160,6 x 73,9 x 8 mm

Ağırlık: 177 gram

Ekran: 6,4 inç FHD+ Super AMOLED , HDR10, 1000 nit

İşlemci: Mediatek Helio G95

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps, HDR, Çift Video, EIS,

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 30 Watt

realme, şık tasarımlar, üstün özellikler ve uygun fiyatları bir araya getiren akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Göz alıcı parlak arka kapak logo tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken realme 8, stilini telefonuna da yansıtmak isteyen kullanıcıları kendine hayran bırakacak. Siber Gümüş ve Siber Siyah renk seçenekleriyle gelen realme 8, 6 GB RAM 128 GB depolama alanı, oyunlarda yüksek performans vermek için tasarlanmış işlemcisi ve benzersiz modlar ile hayal gücünü fotoğraflarına taşıyacak kamerası ile realme 8, bir akıllı telefondan bekleyebileceğin her şeye sahip.

Cesur arka kapak tasarımı

Cesur ve göz alıcı tasarımlarını her segmentten akıllı telefonlarında kullanarak tüm kullanıcılarla buluşturmayı amaçlayan realme, realme 8’de de göz alıcı bir arka kapak tasarımı kullanarak günlük teknoloji ile modayı aynı noktada buluşturuyor. realme’nin kullanıcıları harekete geçirmeyi amaçlayan sloganı ‘Cesaret Et’, arka kapakta yer alan parlak bant üzerinde konumlanarak gençleri yeni deneyimleri keşfetmeye davet ediyor. Işığın farklı açılarda kırılmasıyla her yönden farklı bir renk gösterisi ile kendini her ortamda belli eden realme 8, kullanıcıları yalnızca performansıyla değil görünümüyle de etkilemeye hazırlanıyor. İki farklı renkte satışa sunulan realme 8’in göz alıcı gümüş rengi tasarımının yanında şık bir siyah tasarım seçeneği de bulunuyor. Ayrıca 177 g ağırlığı ve 8mm’den az kalınlığı ile realme 8, hem şık hem de kullanımı kolay tasarımı ile dikkat çekiyor.

Farklı Kamera Modları

Artık sosyal medyan senin hayal gücünle şekillenecek. realme 8’in üstün kamerası ve birbirinden etkileyici fotoğraflar çekmene yardımcı olacak kamera modları ile benzersiz görüntüler yakalayabileceksin. 64MP dörtlü ana kamera sistemi ve 16MP ekran için ön kamerası sayesinde realme 8 adeta gerçek gibi canlı ve net görüntüler çekmeni sağlıyor. 119° ultra geniş açılı lens ile nefes kesici güzellikle manzara fotoğrafları çekerken makro lens ile ise 4 cm mesafeden mikro dünyanın ilgi çekici detaylarını keşfetmek mümkün. Siyah Beyaz Portre Lensi ise yeni renk filtresi sistemi ile retro bir dokunuşa sahip portreler çekmene yardımcı oluyor. Tilt-shift Modu, Yeni Yıldızlı Hava Modu ve Trend Portre Modları ise realme 8’inle çok beğenilecek benzersiz fotoğraflar çekmeni sağlıyor.

Fiyat/Performans Dengesi

realme 8, gücünü oyuncular için özel olarak tasarlanmış MediaTek Helio G95 işlemciden ve 6 GB büyüklüğündeki RAM’den alıyor. 12nm işleme ile üretilmiş bu işlemci, iki adet 2.05Ghz Cortex-A76 ve altı adet 2Ghz Cortex-A55 çekirdek ile donatılmıştır ve bu sayede hem verimli hem güçlü bir performans sergiliyor. Grafik bağdaştırıcısı olarak da 900MHz Mali-G76 GPU kullanan realme 8, oyun severlere akıllı telefonlarında sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca Bakır Sıvı Soğutma Sistemi telefonu verimli bir şekilde soğutarak oyun keyfin ne kadar uzun sürerse sürsün performans kaybı yaşamadan devam etmeni sağlıyor. 30W Dart Hızlı Şarj destekli 5000 mAh büyüklüğündeki pil kesintisiz 10 saat oyun oynamana, 98 saat çevrimiçi müzik dinlemene ve 23 saat boyunca internetten video izlemene olanak sağlıyor.

Oyun severlerin ve telefonlarında sık sık bir şeyler izleyenlerin realme 8’de dikkatlerini çekecek bir diğer detay ise 6,4” Super AMOLED ekran. %90.8 ekran-gövde oranıyla sınırsız bir deneyim sunan realme 8, 180Hz dokunma örnekleme hızı sayesinde özellikle oyun oynarken hızlı tepkiler vererek rakiplerinin önüne geçmene yardımcı oluyor. 2400×1080 FHD+ çözünürlüğe ve 1000 nits maksimum parlaklığa sahip ekran, en güneşli havalarda dahi kusursuz netlikte, canlı bir görüntü sunuyor.

realme 8, farklı arka kapak tasarımı ile gelirken dörtlü arka kamerası fiyatına göre rakiplerine nazaran daha iyi ve sosyal medyada paylaşırken keyif alacağınız karelere imkan sağlayacak.

