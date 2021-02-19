Haber
Bu robot basınçlı hava ile hareket ediyor
California San Diego Üniversitesi’nden bir grup mühendis hareket etmek için herhangi bir elektronik sisteme ihtiyaç duymayan soft robot icat ettiler. Robot 4 ayaklı ve kontrolleri ve hareket sistemleri dâhil tüm işlevleri için yalnızca sabit bir basınçlı hava kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu teknoloji maden ocakları gibi elektriğe ulaşımın sınırlı olduğu ortamlarda kullanıma çok uygun. Ayrıca düşük maliyetli oyuncak robotlar üretmek için de kullanılabilir.
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Araştırmacılar robotu engebeli araziler için geliştirecek
Robot, yüksek basıncın hava ile çalışan devrenin etrafına yayılmasına neden olan üç valf ile donatılmıştır. Her bacak aşağı doğru 45 derece açılı ve 3 adet paralel, körüklü pnömatik slindirik odadan oluşuyor. Bir bölme basınçlandırıldığında uzuv ters yönde bükülüyor. Sonuç olarak her uzvun 3 odası yürüme için gerekli çok eksenli bükülmeyi sağlıyor.
Araştırmacılar gelecekte robotu engebeli yüzeylerde ve doğal arazilerde yürüyecek şekilde geliştirmeyi planlıyor. Bu nedenle daha gelişmiş bir sensör ağı ve daha karmaşık bir pnömatik sisteme ihtiyaç olacak.
San Diego Üniversitesi makine mühendisliği profesörü olan Michael T. Tolley ekibe liderlik ediyor. Science Robotics dergisinin 17 Şubat 2021 sayısında bulgularını detaylandırdı. Michael T. Tolley açıklamasında şunları söylüyor: “Yaklaşımımızla çok karmaşık bir robotik beyin yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki odak noktamız, yürüyebilen ve hava ile çalışan en basit sistemi yapmaktı.”
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Aksesuar
Apple, iPhone 12 için MagSafe pil paketi geliştiriyor!
Bloomberg’den Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, iPhone 12 için taşınabilen MagSafe pil paketi geliştiriyor. Bilindiği üzere önceki iPhone modellerinde Apple, iPhone’lara ekstra pil ve koruma sağlamak için Smart Battery Case’i piyasaya sürmüştü.
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MagSafe pil paketi nedir?
iPhone 12 nesli için, Apple henüz kendi pil kılıfını piyasaya sürmedi. Bloomberg’in raporu, Apple’ın bunu hiç bir zaman yapmayacağını öne sürüyor. Çünkü Apple bunun yerine iPhone 12‘nin arkasına manyetik olarak takılan pil paketi oluşturmak için iPhone’un arkasındaki MagSafe konektörünü kullanmayı planlıyor.
Bloomberg, aksesuarın tasarım açısından MagSafe özellikli Deri Cüzdan’a benzeyeceğini ve en az bir prototipin beyaz kauçuk bir kılıfla kullanılacağını söylüyor. Kullanılan malzeme ise önceki Smart Battery Case’lerde kullanılanlarla aynı çizgide olacak.
Bununla birlikte Bloomberg, aksesuarın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve telefonun aşırı ısındığını da bildirdi. Rapor, Apple’ın projeyi tamamen hurdaya çıkarabileceği konusunda da uyarıyor. Proje iptal edilirse, standart iPhone 12 Smart Battery Case’in piyasaya sürüp sürmeyeceği de net değil.
Taşınabilen MagSafe pil paketi fikri, MagSafe aksesuar ekosistemine sahip iPhone 12 serisiyle ortaya çıktı. Bir çok kullanıcı ve marka bunun örneklerini daha önceden gösterdi.
Apple’ın, AirPods, Apple Watch ve iPhone’un birbirlerini şarj edebilmeleri için çeşitli yollar araştırdığı da biliniyor.
iPhone 11 serisi piyasaya sürülmeden önce bile bununla alakalı güçlü söylentiler vardı. Hatta bazı sızıntı kaynakları iPhone 11 serisinin ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını iddia etti. Böylece AirPods’ların cihazın arkasına yerleştirerek şarj edilebileceği söyleniyordu. Ancak bu özellik iPhone 12 serisinde bile gün yüzüne çıkmadı.
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Apple
Apple bilgisayarların şarjını hazır tutacak bir yöntem geliştirebilir
Apple firması macOS BigSur sistemi üzerinde bazı çalışmalar yapıyor. Buna göre firma; kullanıcı MacBook bilgisayarını almadan önce işletim sistemini cihazı ona şarjı dolu verecek hale getirmeye çalışıyor.
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İşlev macOS Optimize Batarya Şarjı özelliğiyle bağlantılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sistem ise sizin bilgisayarınızı nasıl kullandığınızı öğrenip cihazı doğru şekilde şarj etmeye çalışıyor. Örneğin sürekli bilgisayarınızı şarjda bırakan biri iseniz, cihaz pili sadece %80’e kadar yapılıyor. Öyle ki %100 dolulukta bir cihazı uzun süre bırakmak pil sağlığı açısından pek sağlıklı değil. Diğer taraftan da şarjdan çekip başka bir yere gidilmesi durumunda %100 şarj görülemeyebiliyor.
Dolayısıyla MacRumors’tan Steve Moser’ın macOS 11.3 ikinci betasında tespit ettiği bu özellikle ilgili söylediklerine göre; işletim sistemi planlanan olayları dikkate alıp batarya optimizasyonu yapacak. Mesela belli bir gün içerisinde bir görüşme varsa; macOS Big Sur laptopun görüşmeden bir süre önce %100 şarj olmasını sağlayacak. Özelliğin macOS işletim sistemi için oldukça yararlı olma potansiyeli var gibi duruyor.
Bununla birlikte betada görülen bu sistem kodlarının gerçek sistemde de kesin olarak yer alacağını söyleyemiyoruz. Sonuç olarak şu anda Apple firması özellik ile ilgili deneyler yapar halde. Diğer yandan özelliği işletim sisteminin 11.3 versiyonu yerine ileriki bir versiyonunda da görmemiz mümkün.
Yine mevcut Optimize Batarya Şarjı özelliğinin de kullanımınıza göre pil şarjını ayarlayan bir sistem olduğunu; istenmesi durumunda da Sistem Seçenekleri ve Pil kısımlarından kapatılabileceğini hatırlatalım.
İşletim Sistemleri
Windows 10 güncelleme desteği almak bazıları için zorlaşıyor
Microsoft Uzun Süreli Hizmet Kanalı (LTSC) versiyonları için verdikleri desteği azaltacağını açıkladı. Dolayısıyla bazı Windows 10 Enterprise (Şirket) hesabına sahip olanların hizmet koşullarını tekrar gözden geçirmeleri gerek.
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Yıl sonuna gelmesi beklenen Windows 10 21H2 güncellemesiyle başlayacak olan uygulamayla birlikte; Enterprise LTSC hesapları önceki gibi on yıl değil, beş yıl destek alabilecekler. Microsoft bu kararın daha kapalı ve görev odaklı sistemler olan Enterprise LTSC versiyonu müşterileriyle yapılan detaylı görüşmelerin ardından alındığını söylüyor. Konuyla alakalı olarak Microsoft 365 kıdemli ürün yöneticisi Joe Lurie; bir blog paylaşımında da sistemle ilgili buna benzer bilgiler veriyor.
Diğer yandan bazı LTSC müşterilerinin de konuyla alakalı isteklerini belirttiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tip taleplerin Microsoft firmasının böyle bir adım atmasında önemli rolü var. Ki firmanın içerisinde de bu tip konuşmaların döndüğü haberi dolaşıyor. Çünkü firma sürekli geliştirilen sistem ve kullanıcı deneyimini neredeyse on senelik sistemlere uygulamanın oldukça zor olduğunu düşünüyor.
Bu hamlenin LTSC versiyonunun on senelik desteğine güvenen bazı kullanıcıları rahatsız edeceğini de tahmin edebiliyoruz. Ama Lurie’ye göre uzun süreli desteğe ihtiyacı olan kişiler “edge” ve “IoT” teknolojisi cihazlarını kullanıyorlar. Bu cihazlarda ise yine on yıl desteği devam edecek Windows 10 IoT Enterprise LTSC versiyonu kurulu halde olması mümkün oluyor.
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Bu robot basınçlı hava ile hareket ediyor
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