Bu robot basınçlı hava ile hareket ediyor

California San Diego Üniversitesi’nden bir grup mühendis hareket etmek için herhangi bir elektronik sisteme ihtiyaç duymayan soft robot icat ettiler. Robot 4 ayaklı ve kontrolleri ve hareket sistemleri dâhil tüm işlevleri için yalnızca sabit bir basınçlı hava kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu teknoloji maden ocakları gibi elektriğe ulaşımın sınırlı olduğu ortamlarda kullanıma çok uygun. Ayrıca düşük maliyetli oyuncak robotlar üretmek için de kullanılabilir.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Hyundai’den Yeni Bir Robot Daha: TIGER-X

reklam

Araştırmacılar robotu engebeli araziler için geliştirecek

Robot, yüksek basıncın hava ile çalışan devrenin etrafına yayılmasına neden olan üç valf ile donatılmıştır. Her bacak aşağı doğru 45 derece açılı ve 3 adet paralel, körüklü pnömatik slindirik odadan oluşuyor. Bir bölme basınçlandırıldığında uzuv ters yönde bükülüyor. Sonuç olarak her uzvun 3 odası yürüme için gerekli çok eksenli bükülmeyi sağlıyor.

Araştırmacılar gelecekte robotu engebeli yüzeylerde ve doğal arazilerde yürüyecek şekilde geliştirmeyi planlıyor. Bu nedenle daha gelişmiş bir sensör ağı ve daha karmaşık bir pnömatik sisteme ihtiyaç olacak.

San Diego Üniversitesi makine mühendisliği profesörü olan Michael T. Tolley ekibe liderlik ediyor. Science Robotics dergisinin 17 Şubat 2021 sayısında bulgularını detaylandırdı. Michael T. Tolley açıklamasında şunları söylüyor: “Yaklaşımımızla çok karmaşık bir robotik beyin yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki odak noktamız, yürüyebilen ve hava ile çalışan en basit sistemi yapmaktı.”

Hepsiburada.com akıllı telefon alışveriş listemize buradan bakabilirsiniz.

Trendyol.com alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.