Genel
Hyundai’den Yeni Bir Robot Daha: TIGER-X.
Hyundai Motor Grubu, robot teknolojilerindeki yatırımlarına yeni bir konseptle devam ediyor. TIGER adı verilen akıllı robot, insansız kara taşımacılığında, zor arazilerde görev alacak.
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Robot teknolojilerine ve mobilite yatırımlarına devam eden Hyundai Motor Grubu, iki yıl önce CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkardığı mobilite araç (UMV) konseptini, TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) adıyla seri üretimini hazırlıyor. Teknolojik robot, Hyundai Motor Grubu’nun Amerika, California’da bulunan New Horizons Studio şirketi tarafından geliştiriliyor.
TIGER-X’in kullanım amacı ne?
Akıllı robot, ulaşılması güç arazilerde ve zorlu doğa koşullarında görev alacak. Modüler bir platform üzerinde inşa edilen TIGER’ın kullanışlı bir bacak ve tekerlek sistemi mevcut. Bu özel hareket sistemi sayesinde 360 derecelik yön kontrolü yapabilen robot, ayrıca uzaktan gözlem için de özel sensörleri mevcut. Bunun haricinde TIGER, ulaşılması güç yerlerde tamamen şarj olabilmesi ve hareket komutlarını artırabilmesi için insansız hava araçlarına (İHA) da bağlanabiliyor.
TIGER-X’te neler var?
Robot, gövdesinde büyükçe bir yük bölmesine sahip. Böylelikle, zorlu bölgelere acil teslimat veya malzeme taşınması için devreye girebiliyor. Bacaklar bir insan gibi adım atabilirken, yüzey düzeldiği andan itibaren tekerlekleri bir taşıt gibi kullanmaya başlıyor. Fakat, bu bacak sistemi, arazi araçlarınki kadar kabiliyetli olarak hareket edebildiğinden sarp kayalıklar, derin çukurlar ve dik yamaçlardan takılmadan geçebiliyor.
Hyundai Elevate konsepti baz alınarak geliştirilen robot, böylece yürümenin haricinde tekerlekleri aracılığıyla optimum hızı da ulaşabiliyor. Elevate robotla arasındaki tek fark, biri yük diğeri ise insan taşıyabiliyor. Şimdilik yük taşıma ve acil durumlarda müdahele amacıyla kullanılmasını planlanan bu robotlar, ilerleyen dönemlerde insan taşımacılığı ve hava ulaşımı gibi alanlarda da karşımıza çıkmaya devam edecek.
Genel
İBB tablet dağıtmak için kolları sıvadı
Pandemi nedeniyle ihtiyaçlarımız değişti. Bunun farkında olan İBB, tablet dağıtmaya başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin tablet.
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Covid-19 Pandemisi, hayatımızı neredeyse kökten değiştirdi. İnsanlar, geçmişte hiç ya da az ihtiyaç duyulan şeylere daha çok ihtiyaç duymaya başladı. Söz konusu durum elektronik ürünler için de geçerli. Pandemi öncesi gittikçe daralan laptop, tablet, televizyon gibi sektörler, pandemi sürecinde uçuşa geçti. Bu duruma hazırlıklı olmayan üreticiler artan talebi karşılayamadı ve fiyatlar yukarıya doğru ciddi bir yükseliş gösterdi. Bu durum, maddi açıdan zor durumda olan insanları zorladı. Özellikle normalde tek bir bilgisayarla yetinebilen birden çok çocuklu aileler, çakışan online eğitim saatleri sebebiyle oldukça zor duruma düştü. Bu durumun önüne geçmek isteyen İBB, tablet dağıtımına başladı. Hedef 40 bin tablet.
İBB Tablet dağıtmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve durumu olmayan ailelere tablet desteği için kolları sıvadı. İBB’den 40 bin tablet sloganıyla yola çıkan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı. “Büyük bir özenle tespitini yaptığımız ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 40 bin tablet dağıtacağız. Eğitimden uzak kalmasın diye ihtiyaç sahibi çocuklara tablet dağıtmaya başlıyoruz. Tüm hayırseverlere de tablet bağışında bulunmaları için buradan çağrı yapıyorum, biz özenle dağıtırız. Bu durum özellikle ihtiyaç sahibi insanlar için önemli. Ancak ülkemizdeki kur sebebiyle ihtiyaç sahibi insan sayısını düşünürsek, bu sayı oldukça yetersiz. Yine de İBB, tablet dağıtarak en azından ilk adımı atmış oldu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın..
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition sızdı
Donanım
Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition görüntülendi
Samsung Galaxy Tab S8, düşündüğümüzden biraz daha erken geliyor. Tabletin yeni modeli, şirketin İrlanda’daki internet sitesinde sızdı.
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Söz konusu Android tabletler olunca Samsung, pazardaki en büyük üretici. Diğer markaların da bu konuda çıkardığı ürünler ve yaptığı çalışmalar olsa bile şirket, iPad ve Surface ürünlerle rekabet eden en büyük üretici. Pek çok farklı fiyat bandında ürünleri olan Güney Koreli teknoloji devi, özellikle amiral gemisi sınıfı ürünü Tab S serisiyle dikkat çekiyor. Bu alandaki son ürünü Samsung Galaxy Tab S7, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çıktı ve oldukça beğenildi. Yine yaz aylarına kadar yeni ürün beklenmezken, ilginç bir sızıntı geldi. Samsun Galaxy Tab S8, şirketin İrlanda’daki internet sitesinde sızdı.
Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition sızdı
Samsung’un, resmi İrlanda internet sitesindeki bir listelemede ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S8, sızdı. Kısa süre içerisinde kaldırılan ürünün, gerçekten yakın tarihte çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Normalde yine yaz aylarında tanıtılması planlanan ürün, çevrimiçi eğitim ve çalışma nedeniyle erkene çekilmiş olabilir. Söz konusu Enterprise Edition, ekstra garanti ve dört yıllık güvenlik güncellemesine sahip. Kaldırılmadan önce internet sitesinde sızan bilgiye göre; Tablet 1 TB MicroSD kart desteğine ve veri bağlantısı için sim kart girişine sahip olacak. Özellikle Pandemi dönemi nedeniyle yükselişe geçen tablet sektöründen daha çok gelişme gelecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını uzaya fırlatıyor.
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SpaceX, Starlink uydu internet projesini kullanıma açıyor. Söz konusu internet projesi için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.
İlk aşamada 12.000 uydu ile hizmete başlayacak olan Starlink, toplamda 42.000 uydudan faydalanacak. 60 uydu geçen haftalarda fırlatıldı ve yörüngedeki Starlink sayısı 1000’in üzerine çıkmış oldu.
Halka açık beta programına kayıt yaptıran kullanıcılar, artık uydu internet hizmetinden faydalanabiliyor. İlk etapta 2021’in son aylarında Caferağa, Kadıköy sahili, ve Kadıköy’de hizmete sunulacak. 99 dolarlık bir AYLIK hizmet ücreti isteniyor. Depozito bedeli olarak bunu sizden istiyor. Hizmet alınamazsa da para iadesi yapılıyor. Ayrıca rooter, modem ve anten seti 500 dolar da almanız gerekiyor. Starlink, 100 megabit/sn indirme 10 megabit/sn yükleme hızı sunuyor.
Türkiye’de yerel internet sağlayıcılarının ne sunuyor?
-Turkcell, 100 megabit/sn ilk 12 ay 200TL, sonraki 12 ay 210TL’ye sunuyor. Ayrıca modem ücretini de kapsıyor.
-Vodafone, 200 megabit/sn 125Tl’ye ve aylık 8TL modem ücreti talep ediyor.
-Turktelekom, 100megabit/sn ilk 12 ay 230TL, ikinci 12 ay 240’ye bu hizmeti veriyor.
-Turknet, 100 megabit/sn’ye kadar kadar 85TL’ye bu hizmeti sunuyor. Ayrıca tek fiyat ve taahhüt yok.
-Millenicom, 100 megabit/sn’ye kadar download ve 8megabit/sn upload sunuyor. Taahhüt ise isteğe bağlı olarak 110TL’ye alabilirsiniz.
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