Hyundai’den Yeni Bir Robot Daha: TIGER-X.

Hyundai Motor Grubu, robot teknolojilerindeki yatırımlarına yeni bir konseptle devam ediyor. TIGER adı verilen akıllı robot, insansız kara taşımacılığında, zor arazilerde görev alacak.

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Robot teknolojilerine ve mobilite yatırımlarına devam eden Hyundai Motor Grubu, iki yıl önce CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkardığı mobilite araç (UMV) konseptini, TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) adıyla seri üretimini hazırlıyor. Teknolojik robot, Hyundai Motor Grubu’nun Amerika, California’da bulunan New Horizons Studio şirketi tarafından geliştiriliyor.

TIGER-X’in kullanım amacı ne?

Akıllı robot, ulaşılması güç arazilerde ve zorlu doğa koşullarında görev alacak. Modüler bir platform üzerinde inşa edilen TIGER’ın kullanışlı bir bacak ve tekerlek sistemi mevcut. Bu özel hareket sistemi sayesinde 360 derecelik yön kontrolü yapabilen robot, ayrıca uzaktan gözlem için de özel sensörleri mevcut. Bunun haricinde TIGER, ulaşılması güç yerlerde tamamen şarj olabilmesi ve hareket komutlarını artırabilmesi için insansız hava araçlarına (İHA) da bağlanabiliyor.

TIGER-X’te neler var?

Robot, gövdesinde büyükçe bir yük bölmesine sahip. Böylelikle, zorlu bölgelere acil teslimat veya malzeme taşınması için devreye girebiliyor. Bacaklar bir insan gibi adım atabilirken, yüzey düzeldiği andan itibaren tekerlekleri bir taşıt gibi kullanmaya başlıyor. Fakat, bu bacak sistemi, arazi araçlarınki kadar kabiliyetli olarak hareket edebildiğinden sarp kayalıklar, derin çukurlar ve dik yamaçlardan takılmadan geçebiliyor.

Hyundai Elevate konsepti baz alınarak geliştirilen robot, böylece yürümenin haricinde tekerlekleri aracılığıyla optimum hızı da ulaşabiliyor. Elevate robotla arasındaki tek fark, biri yük diğeri ise insan taşıyabiliyor. Şimdilik yük taşıma ve acil durumlarda müdahele amacıyla kullanılmasını planlanan bu robotlar, ilerleyen dönemlerde insan taşımacılığı ve hava ulaşımı gibi alanlarda da karşımıza çıkmaya devam edecek.