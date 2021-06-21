Bu karakter iPhone’un WiFi işlevini devre dışı bırakıyor!

Bir araştırmacıya göre, yeni keşfedilen bir iOS hatası iPhone telefonların Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakabiliyor! Belirli bir Wi-Fi ağına “%” sembolleri ile bağlanmak soruna neden oluyor gibi görünüyor.

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Bir iPhone’unuz varsa ve cihazınızın Wi-Fi işlevinin çökmesini istemiyorsanız, ağa katılmadan önce adını iki kez kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir güvenlik araştırmacısı, iPhone’un Wi-Fi özelliklerini devre dışı bırakabilecek bir iOS hatası keşfetti. Söz konusu araştırmacı Carl Schou, bir iPhone’un Wi-Fi bağlantısının “%p%s%s%s%s%n” başlıklı bir ağa bağlanarak “kalıcı olarak devre dışı” bırakıldığını buldu. BleepingComputer’a göre, Schou bu garip teoriyi iOS 14.4.2 çalıştıran bir iPhone XS üzerinde test etti. Özellikle yayıncılar, diğer araştırmacılar ve Twitter ileti dizisindeki kullanıcılar bulgularını doğruladı. Ek olarak, Android telefonların bu sorundan etkilenmediğini söyleyelim.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 — Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021

Schou, telefonu yeniden başlatmanın sorunu çözmediğini belirtiyor. Wi-Fi ağının adını değiştirmek de sorunu herhangi bir çözüm getirmiyor. Hatta bu hata görünüşte Wi-Fi ayarları sayfasını bozduğu için başka bir ağa bağlanmak da mümkün değil. Peki bu soruna neden olan ana şey ne? Ana sorunun bir biçim dizesi hatası olduğuna inanılıyor. iOS anlaşılan o ki “%” den sonraki harfleri gerçek bir Wi-Fi SSID olarak değil, komut veya değişkenler olarak yorumluyor. Bu yüzden de WiFi sürekli hata veriyor.

iPhone Wi-Fi hatası nasıl düzeltilir?

Bu karmaşık gibi görünen Wi-Fi sorunsalına girmek ne kadar kolaysa, aynı derecede kolay bir çıkış yolu da var. iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneğini uygulamak. Eğer bu işlemi yaparsanız telefonunuzda kayıtlı olan tüm Wi-Fi ağlarını ve şifrelerini sileceğini de hatırlatalım. Yani daha önce bağlandığınız ağlara tekrardan girmek zorunda kalacaksınız. Eğer telefonunuzu düzenli olarak yedekleyen biriyseniz ve kullandığınız Wi-Fi ağlarını da kaydediyorsanız telefonunuza temiz kurulum yapmakta fayda var.