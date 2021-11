Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 8-12 Kasım

GTA Trilogy, Forza Horizon 5, Football Manager 2022, Skyrim, Shin Megami Tensei 5 ve çok daha fazlası bu hafta çıkıyor. GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyununlarının yenilenmiş hallerini içeren GTA Trilogy bu haftanın belki de en çok beklenen oyunu. Eski günlere dönüp nostalji yaşamak isteyenler veya o zamanları kaçırmış ama deneyimlemek isteyenler için yeni bir fırsat bu paket. Fiyatı fazla geldiyse de hatırlatalım. GTA San Andreas aynı gün Xbox Game Pass’te de yerini alacak.

Forza Horizon 5 yarış tutkunlarının yana yakıla beklediği bu hafta çıkacak bir başka oyun. JRPG türünü seven Switch sahiplerine yönelik Shin Megami Tensei V olumlu yorumlar alıyor. Strateji türünü sevenlere güzel grafiklere sahip şehir kurma simulasyon oyunu Airborne Kingdom önerilir. Switch sahiplerine bir iyi haber daha: efsaneleşmiş Star Wars oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic Perşembe günü cihazınızdan oynanabilir olacak. Skyrim sevenler ise Skyrim’in yıl dönümü versiyonu The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, Perşembe günü Switch hariç tüm platformlarda olacak. Futbol tutkunlarının beklediği Football Manager 2022 da bu hafta çıkacak oyunlar arasında.

Kasım ayının ikinci haftası da büyük isimlerin çıkış yaptığı önemli bir hafta olacak. Bahsettiğimiz oyunların yanında başka güzel oyunlar da bu haftanın listesinde mevcut. Özellikle Bright Memory: Infinite mükemmel grafiklere sahip bir oyun. Bunun gibi oyunları keşfedebilmeniz için işte bu hafta çıkacak olan tüm oyunların listesi:

Pazartesi, Kasım 8

Gravity Light | Switch

Salı, Kasım 9

Airborne Kingdom | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Disney Classic Games Collection | PS4, Xbox One, Switch, PC

Football Manager 2022 | Xbox One, PC

Forza Horizon 5 | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Jurassic World Evolution 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Blue Reflections: Second Light | Switch

My Singing Monsters Playground | Switch

Çarşamba, Kasım 10

Among Trees | PC

Final Fantasy 5 pixel remaster | PC

Ship Graveyard Simulator | PC

Perşembe, Kasım 11

Bright Memory: Infinite | PC

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Star Wars: Knights of the Old Republic | Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

PUBG: New State | iOS, Android

Breakwaters | PC

Epic Chef | PS4, Xbox One, PC, Switch

Kainga: Seeds of Civilization | PC

Killer in the Cabin | PC

Megaquarium: Architect’s Collection DLC | PC

House Builder | PC

Cuma, Kasım 12