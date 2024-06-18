Google, Android’in 15. sürümünün erken sürümlerini şimdiden yayınladı ve bu yeni işletim sisteminin son iki sürümden çok daha heyecan verici olduğunu ortaya koydu.

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Örneğin, özel uygulamalarınızı/dosyalarınızı gizlemek için Özel Alan, daha iyi çoklu görev için uygulama eşleştirme, Hırsızlık Algılama Kilidi, yeni Health Connect özellikleri ve daha fazlası gibi yenilikler içeriyor.

İçindekiler Android 15 güncellemesi almayacak Google telefonlar

Android 15 güncellemesi almayacak Google telefonlar

Android 15 kesinlikle heyecan verici bir yükseltme olacak, ancak çoğu Google Pixel telefona gelmeyecek. En son özellikler ve iyileştirmelerden yararlanmak için yeni bir modele geçmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için aşağıdaki listeyi inceleyin.

Güncelleme almayacak Pixel telefonlar:

– Pixel 5

– Pixel 5a 5G

– Pixel 4

– Pixel 4 XL

– Pixel 4a

– Pixel 4a 5G

– Pixel 3

– Pixel 3 XL

– Pixel 3a

– Pixel 3a XL

– Ve daha eski Pixel modelleri

Bu cihazların Android 15 güncellemesini alması pek olası değil. Yukarıdaki listeyi, her Google Pixel cihazının yazılım güncelleme politikasını inceleyerek hazırladık.