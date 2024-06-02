Günümüz otomobillerinde yağmur sensörleri bulunuyor. Bu sensörler ile birlikte yağmur başladığında otomobil silecekleri otomatik olarak açıyor. Yağmurun hızına göre ise sileceklerin hızını değiştiriyor.

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Yağmur sensörlerinden önce ise silecekleri kendimiz açıyorduk. Bazı sileceklerin 2 bazı sileceklerin ise 3 farklı hız ayarı bulunuyordu. Bu bağlamda BMW, döneminden farklı olarak programlanabilir bir silecek sistemi geliştirmişti. Detaylara bakalım.

BMW’nin programlanabilir silecekleri nasıl çalışıyor?

BMW programlanabilir silecek özelliğini 1980 yıllarında piyasaya sürdüğü E32 kasa kodlu 7 serisinde kullanmıştı.

Bu otomobillerde üç kademeli bir silecek hızı ayarı bulunuyor:

İlk kademe: tek sefer çalıştırma

İkinci kademe: devamlı çalıştırma

Üçüncü kademe: hıza göre değişkenlik göstererek çalıştırma

İlk iki kademe günlük kullandığımız otomobillerde de olan sistemin aynısı. Ancak üçüncü kademe burada değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda silecekleri üçüncü kademede çalıştırdığınız zaman silecekler, otomobilin hızına bağlı olarak hızlanıp yavaşlıyor. Bu da yüksek hızlarda görüşün düşmesi sorununu ortadan kaldırıyor.