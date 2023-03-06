6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tam 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. 54 binden fazla can kaybına yol açan iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için en kritik ilk 72 saatte iletişim altyapısında ciddi arızalar yaşandı. GSM operatörleri hakkında BTK bir inceleme başlatmıştı. Şimdiyse bu inceleme soruşturmaya döndü!

Depremde İletişim de Çöktü!

BTK tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu soruşturmayla beraber deprem bölgesinde operatör şirketlerinin ihmali olup olmadığı araştırılacak. Soruşturmanın sonucuna göre operatörler hakkında gereken yapılacak.

BTK, şirketlerden afet ve acil durumlarında ülke genelinde haberleşmenin kesintisiz sağlanmasına yönelik yükümlülüklerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesini, tüm afet acil eylem ve planlarının revize edilerek bir ay içinde kendilerine göndermesini talep etti.

BTK kararında, “Kurul tarafından re’sen gündeme alınan “06.02.2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde ve Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde gerçekleşen depremler sırasında ve sonrasında haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi ve haberleşme şebekelerinin bütünlüğünün idame ettirilmesine yönelik olarak işletmecilerin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi” konusunun incelendiği ifade ediliyor.

Halkta büyük yankı bulan bu soruşturmanın, hiç olmazsa gelecekte yaşanabilecek afetlerde kriz yönetiminin daha doğru yapılabilmesi konusunda şirketleri teşvik edebileceğini söylemek mümkün.

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