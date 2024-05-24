Geçtiğimiz günlerde sizlerle X Türkiye temsilciliği açtı haberini paylaşmıştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) Türkiye’de temsilcilik açtığını duyurmuştu. Bu gelişme, uzun süredir devam eden reklam yasağının sona ereceği anlamına geliyordu. BTK beklenen açıklamayı yaptı ve Twitter (X) reklam yasağının kalktığını duyurdu.

X (Twitter) Türkiye’de Şirket Kurdu: Reklam Yasağı Kalktı!

Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), Türkiye’de önemli bir adım atarak resmi bir temsilcilik açtı. Bu gelişme, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Türkiye’deki reklam yasağının kaldırılmasına yol açtı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), X’in Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine, 19 Temmuz 2023 tarihinde başlatılan reklam yasağını kaldırma kararı aldı. Bu karar, sosyal medya platformunun Türkiye’deki kullanıcıları ve reklamverenleri için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. Bu temsilciler, resmi kararları uygulamak ve içerik kaldırma gibi görevleri yerine getirmekle yükümlü. Twitter, daha önce Türkiye’de bir temsilci atamıştı ancak Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve ardından yapılan yeniden yapılanma sürecinde bu temsilcilik kaldırılmıştı.

X, Türkiye’de temsilci belirlememesi nedeniyle para cezası ve reklam yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak bu hafta içinde, 100 milyon TL sermaye ile “X İstanbul” adında yeni bir şirket kurarak Türkiye’ye resmi bir temsilci atadı. BTK, bu adımın ardından Türkiye’deki reklam yasağını kaldırdı. Bu sayede, Türkiye’deki reklamverenler X platformunda yeniden reklam verebilecek.

Bu gelişme, X’in Türkiye pazarına verdiği önemi gösteriyor. Temsilci atama zorunluluğu, Türkiye’deki sosyal medya düzenlemelerinin bir parçası olarak, platformların yerel yasalarla uyumlu hareket etmelerini sağlamak amacıyla getirildi. Bu zorunluluk, kullanıcıların güvenliğini artırmak ve yerel yönetimlerle daha iyi işbirliği sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla başlayan yeniden yapılanma süreci, platformun Türkiye’deki varlığını güçlendirmek için atılan bu adımla daha da pekişmiş oldu. X’in, Türkiye’de kurduğu “X İstanbul” şirketi ile birlikte temsilci ataması, platformun yerel yasalara uyum sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. BTK’nın aldığı reklam yasağını kaldırma kararı, Türkiye’deki kullanıcıların ve reklamverenlerin platformu daha etkin kullanabilmelerini sağlayacak.

Sonuç olarak, X’in Türkiye’de temsilcilik açması ve bu sayede reklam yasağının kaldırılması, platformun Türkiye pazarındaki etkinliğini artıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları ve reklamverenler, bu gelişmenin olumlu etkilerini kısa süre içinde hissedeceklerdir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce X reklam yasağı kalkması olumlu bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!