Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’deki sosyal medya platformlarına getirilen temsilci atama zorunluluğunu yerine getirmeyen Twitter’a yönelik önemli bir karar aldı. BTK, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Twitter’a yeni reklam verilmesini yasakladı. BTK, temsilcilik açmayan Twitter’ın reklam gelirlerini yerle bir etmekte kararlı!

BTK Twitter’a Yargı Dağıtıyor!

BTK’nın sosyal medya yasası kapsamında Twitter’a getirilen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sonucunda alınan bu karar, şöyle açıklanmış:

“Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bu kararın sonucunda, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler Twitter üzerinden yeni reklam veremeyecekler. Dolayısıyla, Twitter kullanıcıları artık yerli şirketlere ait reklamları görmeyecekler.

Twitter, bu konuda henüz bir açıklama yapmazken, BTK’nın aldığı kararın sosyal medya ve dijital reklamcılık alanında nasıl etkiler doğuracağı ve ilerleyen süreçte nasıl bir gelişme yaşanacağı merak ediliyor. Bu karar, sosyal medya platformlarının ülkelerdeki yasal düzenlemelere uyum sağlama sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BTK’nın bu kararı temsilcilik açmama konusunda direten diğer sosyal medya firmaları için de bir gözdağı olarak değerlendiriliyor. Twitter’a bile ceza kesmekten kaçınmayan BTK, daha küçük ölçekli şirketleri gözünün yaşına bakmadan cezalandıracaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter neden ülkemizde temsilcilik açmadı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!