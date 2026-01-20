Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan son üç aylık elektronik pazar verileri raporuna göre, Türkiye’deki mobil iletişim pazarında önemli bir değişim yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemde toplam mobil abone sayısı yaklaşık 96,49 milyondan 99,13 milyona yükseldi. Bu artışla birlikte, pazar dinamikleri yeniden şekillenirken, Vodafone Türkiye’nin abone bazındaki konumu dikkat çekiyor.

Vodafone şaşırttı, abone sayısı bazında sonuncu operatör oldu

BTDünyası tarafından paylaşılan raporda öne çıkan detaylardan biri, Vodafone Türkiye’nin yaklaşık yirmi yıl sonra pazar liderliğindeki ikincilik koltuğunu kaybetmesi oldu. Şirket, Türkiye pazarına girişinden bu yana sürdürdüğü ikinci sıradaki yerini Türk Telekom Mobil’e kaptırarak en küçük operatör konumuna geriledi. Bu durum, sektördeki rekabetin ne denli yoğunlaştığını ve abone sayısı dinamiklerinin hızlıca değişebileceğini açıkça gösteriyor.

Türk Telekom Mobil zirveye oynuyor

BTK raporunun detaylarına bakıldığında, Türk Telekom Mobil’in bu çeyrekte gösterdiği performans göz kamaştırıyor. Şirket, abone sayısını yüzde 8 oranında artırarak 30,81 milyon aboneye ulaştı. Bu büyüme, Türk Telekom Mobil’in Vodafone Türkiye’yi yaklaşık 1.5 milyon abone sayısı farkla geride bırakmasını sağladı ve ikinci sıraya yerleşmesine olanak tanıdı.

Pazarın tartışmasız lideri olan Turkcell ise bu dönemde de istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Şirketin abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre binde 8 artışla 39,03 milyona ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’deki mobil iletişim pazarında güçlü bir rekabetin devam ettiğini, ancak sıralamalarda önemli değişiklikler yaşandığını gözler önüne seriyor. operatörlerin stratejileri ve pazar koşulları, önümüzdeki dönemlerde de bu sıralamalarda yeni değişimlere yol açabilir.

Vodafone ve BTK arasındaki abone verisi farklılıkları

Vodafone Türkiye’nin kamuoyuna açıkladığı veriler ile BTK raporlarında yer alan rakamlar arasında, özellikle M2M (Makineler Arası İletişim) aboneliklerinin raporlanmaya başlamasından bu yana tutarsızlıklar görülüyor. Vodafone Group, uluslararası mali raporlarında genellikle M2M dışı abone sayısı verilerine odaklanırken, BTK ise operatörlerin bildirdiği toplam abonelik sayılarını kullanıyor. Bu durum, veri karşılaştırmalarında farklı yorumlara neden olabiliyor.

Son dönemde Vodafone Türkiye yetkilileri, kendi açıklamalarında, Vodafone Group tarafından raporlanan abone sayısı rakamlarına M2M aboneliklerini de ekleyerek birleştirilmiş bir veri sunuyor. Ancak BTK‘nın raporları, Turkcell ve Türk Telekom Mobil’in abone sayısı verileriyle neredeyse birebir örtüşürken, Vodafone Türkiye’nin verileriyle farklılıklar gösteriyor. Bu durum, veri şeffaflığı ve raporlama standartları açısından sektörde devam eden bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Aşağıdaki tablo, operatörlerin farklı çeyreklerde açıkladığı abone verilerini ve bu verilerin BTK raporlarıyla olan uyumunu gözler önüne seriyor:

Operatör Açıklamaları

Milyon 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 Turkcell Toplam Abone Sayısı 38,3 38,3 38,8 39,0 Turkcell M2M Abone 5,0 5,3 5,4 5,6 TT Mobil Toplam Abone Sayısı 27,3 27,9 28,5 30,8 TT Mobil M2M Abone Sayısı

BTK Raporlarından Hesaplanan 1,83 1,81 1,98 Vodafone Toplam Abone Sayısı 30,4 30,8 31,3 31,6 Vodafone M2M Hariç Abone 25,1 25,2 25,4 25,5 Vodafone Beyanlarından M2M 5,3 5,6 5,9 6,1 Vodafone M2M Abone Sayısı

BTK Raporlarından Hesaplanan 3,57 3,69 3,82 3,8 Toplam Abone Sayısı (Milyon) 96 97 98,6 101,4

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S26+ büyük bir değişim sunmayacak! Aceleye mi geldi?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’deki mobil pazar dinamiklerindeki bu değişimin uzun vadeli etkileri ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!