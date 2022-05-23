Reuters’ın haberine göre Broadcom, bulut hizmeti sağlayıcısı VMware Inc’i satın almak için görüşmelerde olduğu bildiriliyor. Kaynaklar, Broadcom ve VMware arasındaki müzakerelerin devam ettiğini ve bir anlaşmanın yakın olmadığını belirtildi. Ayrıca tartışılan anlaşma şartları öğrenilemedi.

Satın alma, son dört yılda 18,9 milyar dolarlık CA Technologies’i ve 10,7 milyar dolarlık Symantec Corp’un güvenlik bölümünü satın almasının ardından Broadcom’un işini yarı iletkenlerden kurumsal yazılıma daha da çeşitlendirecek.

Bloomberg News anlaşmayı ilk olarak Pazar günü geç saatlerde bildirdi. Broadcom ve VMware, Reuters’in yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Cuma günkü piyasa kapanışı itibariyle, VMware’in piyasa değeri 40,3 milyar dolardı.

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Refinitiv verilerine göre, Dell Technologies Inc’in geçen yıl VMWare’i hissedarlarına devretmesinin bir sonucu olarak Michael Dell, %40 hisseye sahip VMware’in en büyük yatırımcısı konumunda

Refinitiv verilerine göre, daha önce Broadcom’a yatırım yapan özel sermaye şirketi Silver Lake, VMware’in %10 hissesi ile ikinci en büyük hissedarı. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.