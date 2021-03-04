Brave tarayıcısı arama piyasasına giriş yapıyor

Brave tarayıcısının arkasındaki firma Brave Software, Tailcat açık arama motorunu bünyesine kattığını açıkladı. Tailcat ekibi daha önce de gizlilikle alakalı arama ve tarayıcı işleri ortaya çıkaran bir ekip. Dolayısıyla şimdi de Brave firmasının arama piyasasına girmesinde temel oluşturacak gibi duruyor.

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Günümüz arama motorları genelde büyük teknoloji firmalarından gelecek sonuçlara dayanırlar. Tailcat ise tamamen bağımsız bir oluşum olduğu için gizlilikten ödün vermeden kaliteli sonuçlar vermeyi umuyor. Öyle ki Tailcat arama sonuçlarını geliştirmek için kullanıcılardan IP adreslerini veya kişisel bilgilerini toplamıyor.

Böylelikle Brave, gizlilik odaklı tarayıcısı ve arama motoru seçenekleriyle birlikte; piyasanın çoğunluğunu elinde tutan Google Chrome ve Google Search için bir alternatif oluşturma yolunda. Ki 2021 yılının başları da dahil olmak üzere tarayıcı benzerini görmediği bir gelişim yaşıyor; Brave tarayıcısı aylık olarak 25 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Yetkililerin verdiği konuşmalara da bakacak olursak firma bunu daha da ilerletmek istiyor.

Firmanın kendisinin Brave Search tanıtımında yaptığı açıklamada da benzer ifadeler yer alıyor. Gizli, kullanıcı öncelikli, bağımsız, şeffaf, sorunsuz ve seçim sunan açık bir tarayıcı sunacaklarını söyleyen firma; aynı zamanda Brave Search motorunu diğer motorların kullanımına da açacak. Bahsettiğimiz gizliliği ise kullanıcı bilgisini toplamayarak ve reklamlara öncelik vermeyerek yapacak. Bununla beraber tarayıcının tamamen reklamsız ücretli ve reklamlı ücretsiz seçeneklerinin de olacağı konuşuluyor.