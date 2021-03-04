İnternet
Brave tarayıcısı arama piyasasına giriş yapıyor
Brave tarayıcısının arkasındaki firma Brave Software, Tailcat açık arama motorunu bünyesine kattığını açıkladı. Tailcat ekibi daha önce de gizlilikle alakalı arama ve tarayıcı işleri ortaya çıkaran bir ekip. Dolayısıyla şimdi de Brave firmasının arama piyasasına girmesinde temel oluşturacak gibi duruyor.
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Günümüz arama motorları genelde büyük teknoloji firmalarından gelecek sonuçlara dayanırlar. Tailcat ise tamamen bağımsız bir oluşum olduğu için gizlilikten ödün vermeden kaliteli sonuçlar vermeyi umuyor. Öyle ki Tailcat arama sonuçlarını geliştirmek için kullanıcılardan IP adreslerini veya kişisel bilgilerini toplamıyor.
Böylelikle Brave, gizlilik odaklı tarayıcısı ve arama motoru seçenekleriyle birlikte; piyasanın çoğunluğunu elinde tutan Google Chrome ve Google Search için bir alternatif oluşturma yolunda. Ki 2021 yılının başları da dahil olmak üzere tarayıcı benzerini görmediği bir gelişim yaşıyor; Brave tarayıcısı aylık olarak 25 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Yetkililerin verdiği konuşmalara da bakacak olursak firma bunu daha da ilerletmek istiyor.
Firmanın kendisinin Brave Search tanıtımında yaptığı açıklamada da benzer ifadeler yer alıyor. Gizli, kullanıcı öncelikli, bağımsız, şeffaf, sorunsuz ve seçim sunan açık bir tarayıcı sunacaklarını söyleyen firma; aynı zamanda Brave Search motorunu diğer motorların kullanımına da açacak. Bahsettiğimiz gizliliği ise kullanıcı bilgisini toplamayarak ve reklamlara öncelik vermeyerek yapacak. Bununla beraber tarayıcının tamamen reklamsız ücretli ve reklamlı ücretsiz seçeneklerinin de olacağı konuşuluyor.
Güncelleme
Microsoft Edge aranan web sitesini bulmayı kolaylaştırıyor
Microsoft Edge tarayıcısı için anlaşılması ve kullanımı çok daha kolay bir arama işlevi geliyor.
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Microsoft 365 yol haritası için yapılan yeni bir paylaşımda görüldüğü üzere; Edge v.89, adres çubuğu, geçmiş arama sayfası ve geçmiş sayfasında yeni bir arama desteği alacak. Yeni gelen özellikle birlikte Microsoft Edge aramalarda daha doğru sonuçlar verecek.
Firmanın söylediğine göre; tarayıcının yeni versiyonuyla gelecek güncelleme böylelikle kullanıcıya aramalarında daha esnek ve çeşitli bir deneyim sağlayacak. Örneğin kullanıcıların daha önceden ziyaret edilen bir sitenin içeriğini veya konusunu araması mümkün olacak. Ayrıca firma bu işlevle belirli başlık veya adres aramaları yapma imkanı da verecek. Böylelikle Microsoft, arama sonuçlarında kullanıcıların daha doğru veriler elde edebileceğini umuyor.
Microsoft, Edge tarayıcısına başka özellikler de ekliyor
Birkaç gün önce firma tarayıcısı için bir işlevli özellik daha duyurdu. Bu yeni araca göre ise önceden doldurulan bir metin kaydedilebiliyor. Böylelikle otomatik metin doldurmanın çalışmadığı alanlarda bu araç kullanılabiliyor. Normal otomatik metin doldurma kadar etkili ve hızlı olmasa da; bu araç da kullanıcıya zaman kazandıracak işlevli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Onun dışında firma tarayıcısına başka işlevler de getirmeyi planlıyor. Bunların arasında yeni internet araçları, sekme arama, uzantı menüsü ve haberler aracı gibi özellikler mevcut. Bunların da gelecek güncellemede tarayıcıya eklenmesi planların arasında.
Apple
AWS artık bulut üzerinden macOS Big Sur çalıştırmaya izin verecek
Amazon Web Services (AWS) macOS tekliflerini önemli ölçüde geliştiren yeni güncellemeler yayınladı. Buna göre daha öncesinde macOS Mojave ve Catalina desteği veren sistem; artık en son versiyon macOS Big Sur işletim sistemini çalıştırmaya izin verecek.
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Geçtiğimiz Kasım ayında Big Sur versiyonunun çıkışından hemen önce Amazon, macOS tekliflerini kullanıcılara getirmişti. Ancak aradaki zamanın azlığından dolayı bu son versiyon sisteme gelmemişti. Sisteme gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmesek de böylelikle AWS için Big Sur gelmiş oluyor.
Güncellemeyle gelen önemli yeniliklerden birisi de Amazon Elastic File System (EFS) özelliğinin bulut macOS’lerde kullanılabilmesi. Bu işlevin de cihazların hızlarında önemli etkiye sahip olması muhtemel. Onun dışında yine şu anda Amazon firması macOS bulut kullanıcılarının doğal dosya sistemleri yerine Amazon Block Storage kullanmalarını öneriyor.
Biraz da Big Sur güncellemesinden bahsetmemiz burada uygun olacaktır. Öyle ki macOS işletim sisteminin en son halini sunan Big Sur versiyonu; şimdiye kadar macOS X versiyonundan itibaren yapılan en büyük yenilikleri işletim sistemine getirmiş durumda. Ara yüz değişikliklerinin yanında bu güncellemede firma, özellikle Safari tarayıcısını yenileme konusunda oldukça uğraş verdi. Tarayıcının aldığı diğer yeniliklerin arasında entegre çevirici işlevi özellikle göze çarpıyor.
Son olarak güncellemenin şimdilik sadece Amerika’nın bazı bölgeleri, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde ulaşılabilir olduğunu belirtelim.
Genel
Bakan Karaismailoğlu, genişbant internet abone sayımızı açıkladı
Bakan Adil Karaismailoğlu, ülkemizdeki genişbant internet abone sayısını açıkladı. Ayrıca Bakan Türkiye’nin fiber uzunluğunun, dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldiğini vurguladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Türkiye’de genişbant internet abone sayısının 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonun üstüne çıktığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı; 1 Nisan 2016’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğine işaret etti. Bakan Karaismailoğlu; bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92’den fazlasını oluşturduğunu kaydetti.
1993’ten bugüne genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu;
“2008’de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı. Toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi” dedi.
Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G’de elde edilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken halihazırda 400 Mpbs sınırını zorladığını belirten Bakan Karaismailoğlu;
“Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacaktır. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi
Son olarak dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu; bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
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