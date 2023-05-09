Türkiye’nin önde gelen mağaza zincirlerinden Boyner, geçtiğimiz günlerde veri ihlaliyle gündeme geldi. Boyner’in resmi SMS bilgilendirme hizmetinden binlerce kullanıcıya sahte bir kampanya mesajı gönderildi. Şirket, konu hakkında açıklama yayımladı.

6 Mayıs’ta Boyner’in binlerce müşterisine Anneler Günü’ne özel olduğu iddia edilen bir kampanyaya dair sahte bir mesaj gönderildi. Mesajda, sahte bir e-ticaret sitesinin adı da kullanıldı.

Boyner, 8 Mayıs’ta yaşanan sahte SMS olayına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bugün konuya dair detayları paylaştı. Hangi kullanıcıların nasıl etkilendiği müşterilere bildirildi.

Boyner’in SMS portalı ele geçirildi

28 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Boyner’in resmi SMS hesabından tüm kullanıcılara, sahte bir site adı kullanılarak kampanya mesajı gönderildi. Gönderilen sahte SMS’lerde bir e-ticaret sitesinin adı da geçti. Durumu fark eden Boyner, kontrolü ele aldıktan sonra açıklama yaptı.

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Şirket, ihlalin nasıl gerçekleştiğine dair incelemelerin devam ettiğini belirtti. Mesajı gönderen kişilerin, kendilerine SMS gönderim hizmeti veren şirketin SMS portalına ve portalda yer alan müşteri kişisel verilerine eriştiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Boyner, ihlal sırasında sadece kullanıcı telefon numaralarına ve şirket tarafından daha önce gönderilen mesajlara erişim sağlandığını aktardı. Özel nitelikli kişisel verilerin ihlalden etkilenmediğini vurguladı.