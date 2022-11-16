Robot köpek pazarındaki rekabet giderek çirkinleşiyor. The Robot Report’un açıkladığı üzere Boston Dynamics, Ghost Robotics’i Spot dört ayaklı robotuyla bağlantılı yedi patenti ihlal ettiği iddiasıyla dava ediyor. Spirit 40 ve Vision 60’ın Spot’tan, kendi kendini düzeltme ve merdiven çıkma sistemleri de dahil olmak üzere temel teknolojileri ödünç aldığı iddia ediliyor.

Boston Dynamics, Ghost Robotics’ten Temmuz 2020’de, Spirit 40’ın piyasaya sürülmesinden beş ay sonra Spot ile ilgili patentleri incelemesini istediğini söylüyor. Bu tarihten sonra Boston, Ghost’tan robot köpeklerini pazarlamayı durdurmasını isteyen iki ihtarname gönderdiğini iddia ediyor. Davaya göre Ghost bu nedenle ne yaptığının farkındaydı.

Ayrıca bkz: Logosunu Güncelleyenler Arasına Audi de Katıldı!

Ghost Robotics’ten yorum istedik. Boston Dynamics yaptığı açıklamada “rekabeti memnuniyetle karşıladığını” ancak fikri mülkiyet haklarını ihlal eden şirketlere baskı uygulayacağını belirtti. Hyundai’nin sahibi olduğu firma dava kapsamında belirtilmemiş zararlar talep ediyor.

Böyle bir dava beklenmedik değil. Boston Dynamics başlangıçta araştırmaya odaklanmıştı, ancak giderek Spot ve Stretch gibi robotları ticarileştirmeye yöneldi. Ghost Robotics gibi rakipler, bu süreçte teknolojiyi kopyalayıp kopyalamadıklarına bakılmaksızın Boston’un henüz genç olan işi için tehdit oluşturabilir. Dava başarısız olsa bile, diğer şirketleri kendi robot köpeklerini yapmaktan caydırabilir.