Boeing, 737 Max kazaları dolayısıyla 2,5 milyar dolar ceza aldı

Boeing, ABD Adalet Bakanlığı tarafından devleti yanıltmak ve komplo kurmakla suçlandı. Firma, 29 Ekim 2018 Lion Air ve 10 Mart 2019 Etiyopya Hava Yolları kazalarında önce ve sonra Federal Havacılık Dairesi, FAA’e yalan söylediği gerekçesiyle 2,5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

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Boeing, kazalarda ölenlerin yakınlarına 500 milyon dolar ödeyecek

Adalet Bakanlığı ilgili suçlamaları ve cezaları dün açıkladı. 2,5 milyar dolarlık ceza, 246,3 milyon doları adli para cezası, 1,77 milyar doları uçağın müşterisi olan hava yolları firmalarına tazminat, 500 milyon dolarlık kısmı ise kazalarda ölenlerin aileleri ve yakınları için oluşturulan bir fona gidecek şekilde verildi. Boeing daha önce kazalarda ölenlerin yakınları için 100 milyon dolarlık bir fon duyurmuştu.

ABD Başsavcısı Erin Nealy Cox: “Boeing tarafından FAA’e iletilen yanıltıcı ifadeler hükümetin halkın güvenliğini sağlama kabiliyetini engelledi. Bu dava, Adalet Bakanlığı’nın Boeing gibi üreticileri, özellikle de riskin bu kadar yüksek olduğu sektörlerde düzenleyicileri yanıltmaktan sorumlu tutabileceği konusunda net bir mesaj verdi” dedi.

Boeing, Airbus A320’nin elde ettiği başarıya karşılık verebilmek için 737 modelini hızlıca elden geçirip 737 Max modelini piyasaya sürmüştü. Mevcut gövde üzerine daha büyük motorlar eklendiği ve bu motorlar daha ileride konumlandırıldığı için 737 Max, uçuş sırasında burnunu yukarı kaldırma eğilimine giriyordu. Bunu önlemek içinde uçağın burnunu otomatik olarak aşağı yönlendiren MCAS sistemi geliştirildi. Ancak MCAS sistemi sağlıklı çalışmadığı için yaşanan iki kazada da uçaklar burun aşağı yere çakıldılar. MCAS sisteminden ve sistemdeki bu problemden ne hava yolu şirketlerine ne de FAA’a yeterli bilgi verilmediği zamanla ortaya çıkmıştı.

Kazalar sonrası FBI ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müfettişlik Bürosu önderliğindeki soruşturmada hiçbir şahıs suçlu bulunmamıştı. Kazalar olduğunda Boeing’de CEO koltuğunda oturan Dennis Muilenburg, 2019 yılının sonların görevinden alındı. Kendisine kıdem tazminatı verilmedi ama 60 milyon dolardan fazla değere sahip hisse senediyle firmadan ayrıldı.

Boeing, MCAS sistemini iyileştirmek için uçağın kullandığı tüm yazılımı yeniledi ve FAA’den tekrar uçuş onayı alabildi. Bu ceza, büyük ihmaller zinciri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını hafifletmeyecek. Kazalar yaşanmadan önce gerekenler yapılmalıydı.

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