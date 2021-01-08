Havacılık
Boeing, 737 Max kazaları dolayısıyla 2,5 milyar dolar ceza aldı
Boeing, ABD Adalet Bakanlığı tarafından devleti yanıltmak ve komplo kurmakla suçlandı. Firma, 29 Ekim 2018 Lion Air ve 10 Mart 2019 Etiyopya Hava Yolları kazalarında önce ve sonra Federal Havacılık Dairesi, FAA’e yalan söylediği gerekçesiyle 2,5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.
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Boeing, kazalarda ölenlerin yakınlarına 500 milyon dolar ödeyecek
Adalet Bakanlığı ilgili suçlamaları ve cezaları dün açıkladı. 2,5 milyar dolarlık ceza, 246,3 milyon doları adli para cezası, 1,77 milyar doları uçağın müşterisi olan hava yolları firmalarına tazminat, 500 milyon dolarlık kısmı ise kazalarda ölenlerin aileleri ve yakınları için oluşturulan bir fona gidecek şekilde verildi. Boeing daha önce kazalarda ölenlerin yakınları için 100 milyon dolarlık bir fon duyurmuştu.
ABD Başsavcısı Erin Nealy Cox: “Boeing tarafından FAA’e iletilen yanıltıcı ifadeler hükümetin halkın güvenliğini sağlama kabiliyetini engelledi. Bu dava, Adalet Bakanlığı’nın Boeing gibi üreticileri, özellikle de riskin bu kadar yüksek olduğu sektörlerde düzenleyicileri yanıltmaktan sorumlu tutabileceği konusunda net bir mesaj verdi” dedi.
Boeing, Airbus A320’nin elde ettiği başarıya karşılık verebilmek için 737 modelini hızlıca elden geçirip 737 Max modelini piyasaya sürmüştü. Mevcut gövde üzerine daha büyük motorlar eklendiği ve bu motorlar daha ileride konumlandırıldığı için 737 Max, uçuş sırasında burnunu yukarı kaldırma eğilimine giriyordu. Bunu önlemek içinde uçağın burnunu otomatik olarak aşağı yönlendiren MCAS sistemi geliştirildi. Ancak MCAS sistemi sağlıklı çalışmadığı için yaşanan iki kazada da uçaklar burun aşağı yere çakıldılar. MCAS sisteminden ve sistemdeki bu problemden ne hava yolu şirketlerine ne de FAA’a yeterli bilgi verilmediği zamanla ortaya çıkmıştı.
Kazalar sonrası FBI ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müfettişlik Bürosu önderliğindeki soruşturmada hiçbir şahıs suçlu bulunmamıştı. Kazalar olduğunda Boeing’de CEO koltuğunda oturan Dennis Muilenburg, 2019 yılının sonların görevinden alındı. Kendisine kıdem tazminatı verilmedi ama 60 milyon dolardan fazla değere sahip hisse senediyle firmadan ayrıldı.
Boeing, MCAS sistemini iyileştirmek için uçağın kullandığı tüm yazılımı yeniledi ve FAA’den tekrar uçuş onayı alabildi. Bu ceza, büyük ihmaller zinciri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını hafifletmeyecek. Kazalar yaşanmadan önce gerekenler yapılmalıydı.
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Havacılık
2020 havacılık için nasıl bir yıl oldu?
2020 yılı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle hiç de iyi hatırlanmayacak. Virüsün etkisini arttırdığı dönemlerde hayat durma noktasına geldi. 2020 yılı havacılığa da iyi gelmedi. Bazı hava yolu şirketleri iflas etti, sektörde binlerce çalışan işsiz kaldı.
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2020 Yılı içinde havacılıkta yaşanan ilginç olaylara göz atalım
Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Tahran’da kalkışından kısa süre sonra füzeyle vuruldu.
Pegasus Hava Yolları‘nın Boeing 737-800 uçağı, Sabiha Gökçen Hava Alanı’na inişi sırasında duramadı ve pist sonundaki boşluğa düştü.
British Airways’in Boeing 747’si, Atlantik Okyanusu’nu rekor sürede geçti.
ABD, Avrupa’dan gelen tüm uçuşlara hava sahasını kapadı.
Air Tahiti Nui, Covid-19 nedeniyle şimdiye kadarki en uzun uçuşu gerçekleştirdi.
Pakistan Hava Yolları’na ait Airbus A320 uçağı Karaçi’de düştü.
Güney Amerika’nın iki büyük hava yolu şirketi LATAM ve Avianca, iflas koruma başvurusunda bulundu.
İlk defa bir özel girişim tarafından uzay uçuşu gerçekleşti. SpaceX Crew Dragon, iki NASA astronotunu Uluslararası uzay İstasyonu‘na taşıdı.
EASA, ilk tam elektrikli uçak Pipistrel Velis Electro’yu sertifikalandırdı.
British Airways, Boeing 747’lerini emekliye ayırdığını açıkladı.
Quantas Airways, son Boeing 747’sini emekliye ayırdı.
Air India Express’in uçağı pist dışına çıkarak 18 kişinin ölümüne sebep oldu.
Airbus, 3 adet hidrojen yakıtlı uçak konseptini tanıttı
Berlin Brandenburg Hava Alanı, yıllarca süren ertelemeler sonucunda nihayet açıldı.
FAA, Boeing 737 Max’lerin yeniden uçuşlara başlamalarına onay verdi.
Brezilyalı GOL Airlines, FAA onayından sonraki ilk yolculu Boeing 737 Max uçuşunu gerçekleştirdi.
Covid-19 aşılarının hava yolu aracılığıyla taşınmasına başlandı.
Havacılığın bu kötü günlerinde, hava yolu şirketleri nakit harcamalarını olabildiğince kısmaya ve yeni gelir akışları sağlamaya odaklanmış durumda. Durumun ancak 2024 yılına doğru Corona öncesi seviyesine geri dönmesi bekleniyor. Sektörün yakın gelecekteki durumu, 2021 yılında salgınla mücadelenin ne derece etkili olacağına göre şekillenecek.
Havacılık
Oxford Üniversitesi araştırmacıları CO2’den jet yakıtı elde ettiler
Havacılıkta jet motorlarının çevreye verdiği zarar sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıt kullanan uçaklar da bu durumu iyileştirmek için sıklıkla gündeme gelmektedir. Oxford Üniversitesi bünyesindeki bir grup araştırmacı CO2’yi jet yakıtına dönüştürmeyi başardılar. Bu sayede net sıfır emisyonla çalışan uçaklar görebilmemizin önü açılmış oldu.
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CO2’den elde edilen jet yakıtının uçaklarda kullanılabilmesi için zamana ihtiyaç var
Oxford Üniversitesi araştırmacıları, organik yanma yöntemine dayanarak, yakıt yakma sürecini tersine çevirdiler. CO2’yi jet motorlarına güç sağlayacak sıvı yakıta dönüştürmek için sitrik asit, hidrojen ve demir-manganez-potasyum katalizörü karışımını ısıttılar.
Bulunan bu yöntem düşük maliyetli ve basittir. Hidrojen ve suyu yakıta dönüştürme işleminden daha ucuz. Ama yöntemin uçaklarda kullanılmasının önünde çokça engel var. Araştırmacılar laboratuvar ortamında sadece birkaç gam yakıt üretebildiler. Yöntem, şimdilik gelecekte yapılacak çalışmalar için temel teşkil edebilir. Yolcu uçakları her uçuşları için tonlarca yakıt harcıyorlar. Bu nedenle uzun vadede CO2 yakalama ve dönüştürme işlemleri için daha verimli bir yönteme ihtiyaç olduğu açık.
Elektrikli uçaklar ve alternatif yakıtlar ile ilgili çok sayıda proje mevcut. Airbus son 10 yıllık süreçte, CityAirbus, E-Fan X, Vahana, E-Fan 1.1, E-Fan 1.0 ve eGenius gibi elektrikli hava aracı projelerini tanıttı. Firma geçtiğimiz eylül ayında, hidrojen yakıtlı 3 adet hava aracı konseptini duyurdu. Geçtiğimiz yıl içerisinde İsviçreli bir ekip, Smartflyer SFX1 isimli, 4 koltuklu hibrit uçaklarını tanıttı. Uçağın 2023 yılında gökyüzünde olması bekleniyor.
Araştırmacılar, çalışmalarını daha ileriye taşımak için bir engel bulunmadığını ve endüstriyel ortaklarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Gelecekte uçakların elektrik motorlarına veya alternatif yakıtlara geçme gereklilikleri, havacılık sektörünün içinde bulunduğu şuan ki kriz ortamında daha da kaçınılmaz hale geldi.
Havacılık
Rus turboprop yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Rusya, sivil havacılık alanındaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Rusya’da geliştirilmekte olan yeni bölgesel turboprop motorlu yolcu uçağı İlyushin İl-114-300, iki pilot ev bir test mühendisi ile ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Uçak bu test için ICAO CAT II standartlarına uygun hava koşullarında iniş kalkış gerçekleştirebilecek navigasyon sistemleriyle donatılmıştı. 16 Aralık 2020 tarihinde Zhukovsky Hava Alanı’ndan yapılan bu uçuş esnasında motorun çeşitli operasyonel modları, uçağın stabilitesi ve sistemlerinin işleyişi test edildi.
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Rus imalatı Klimov TV-117ST-01 turboprop motorlarına sahip uçağı, devlete ait Rostec şirketi geliştiriyor. Şirketin CEO’su Sergei Chemezov’a göre yeni uçak 2022’ye kadar sertifikalandırılacak ve 2023’de seri üretime girecek.
İlyushin İl-114-300, toprak pistlere inebilmesi özelliğinden dolayı Rusya’nın ulaşılması zor kuzey bölgeleri için ideal olacak. Rusya’da bir dizi bölgesel taşıyıcının ilgilendiği uçağın lansman müşterisi, Yakutistan’dan Polar Airlines olacak. Ayrıca devriye, tıbbi ve araştırma amaçlı kullanılacak özel versiyonları da üretilecek. İlyushin İl-114-300’in, Rusya’da yerel taşımacılıkta kullanılan ATR-42, ATR-72, Q400 ithal uçaklarının ve yerli eski An-24 ve An-26 modellerinin yerlerini alması hedefleniyor. Üretici firma UAC (United Aircraft Corporation), Moskova-Lukhovitsy’deki RAC MİG fabrikasını uçağın son montajının yapılacağı yer olarak belirledi. Ulyanovsk’taki Sokol, Aviastar ve Voronezh’deki Vaso tesislerinde ise uçağın alt montajları yapılacak.
İlyushin İl-114-300, 1980’lerde üretimi başlayan İl-114 temel alınarak geliştiriliyor. İl-114’ün üretimi 2012 yılında durdurulmuştu. Üreticiye göre İl-114-300, 500 km/h seyir hızına, 5000 km menzile ve 7600 mt maksimum uçuş yüksekliğine sahip olacak ve 68’e kadar yolcu taşıyabilecek.
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