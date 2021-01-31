Havacılık
Boeing 737 MAX, EASA’dan uçuş onayı aldı
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı-EASA, Boeing 737 MAX yolcu uçağının uçuşa elverişliliğini onayladı. FAA de Kasım 2020’de 737 MAX’lerin tekrar uçuşlara başlamasına onay vermişti. Ayrıca Brezilya’lı Gol Airlines ise aralık ayında 737 MAX ve 29 Ekim 2018–Lion Air ve 10 Mart 2019–Etiyopya Hava Yolları kazalarından sonraki ilk uçuşu gerçekleştirmişti.
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737 MAX uçuracak pilotlara simülasyon eğitimi zorunluluğu getirildi
EASA, Boeing 737 MAX’lerin Avrupa hava sahasında tekrar uçabilmeleri için uçağa sahip hava yolu firmalarından şu değişiklikleri yapmalarını istedi: uçuş kontrol bilgisayarı dahil uçağın tüm bilgisayar sistemlerine yeni yazılım yüklenmesi, kokpitten yatay stabilizatöre giden elektrik kablolarının fiziksel olarak ayrılması, uçağın uçuş el kitabının güncellenmesi ve ek olarak pilotların simülatör eğitimlerine tabi tutulmaları. Kazalar öncesi 737 NG modelini uçurabilen pilotlar herhangi bir simülatör eğitimi almaksızın 737 MAX’leri uçurabiliyorlardı.
EASA‘nın icra direktörü Patrick Ky: “Uzun bir yolda önemli bir kilometre taşını atlattık. EASA’nın kapsamlı analizini takiben 737 MAX’lerin güvenli bir şekilde hizmete geri dönebileceğine karar verdik. Bu değerlendirmeyi Boeing ve FAA’den tam bağımsız olarak ve herhangi bir ekonomik veya siyasi baskı olmaksızın gerçekleştirdik. Uçağın güvenli olduğuna inanıyoruz, bu da onayı vermemizin ön koşuluydu. Uçak hizmete devam ederken operasyonları yakından takip edeceğiz,” dedi.
Boeing 737 MAX uçakların uçuşlara tekrar başlamasına EASA ve FAA dışında Kanada‘nın havacılık otoritesi Transport Canada (TC), Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi (ANAC) ve Meksika Federal Sivil Havacılık Dairesi (AFAC) de daha öncesinde onay vermişti.
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Havacılık
Boeing, 2030’a kadar %100 sürdürülebilir yakıt kullanan uçaklar üretecek
Boeing, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıt harcayan uçak üreteceğini duyurdu. Firma hibrit elektrik ve hidrojen tahrik sistemleri gibi karbon salınımını azaltıcı teknolojiler üzerinde çalışıyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği–IATA’nın 2050 yılına kadar havayolu şirketlerinin zararlı gaz emisyonlarını 2005 yılı seviyesinin yarısına düşürmelerini sağlamak gibi bir hedefi bulunuyor. Bunun için de sürdürülebilir uçak yakıtı hayati önem taşıyor.
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Yakıt karışımının en fazla %50’si sürdürülebilir yakıt olarak alınabiliyor
Boeing’in Sürdürülebilirlik Strateji Direktörü Sean Newsum: “Bu vurguyu sürdürülebilir yakıtlara veriyoruz çünkü bunun hedeflerimize ulaşmanın en kolay yolu olduğuna inanıyoruz. 2050 yılına kadar jet yakıtının mümkün olduğunca sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız. Üreticilerin bazı uçak sistemlerini veya endüstrinin yakıt standartlarını değiştirmeleri gerekebilir. Bunların her ikisi de FAA’in onayından geçmeli,” dedi.
Havayolları şuan için sürdürülebilir yakıtları ancak fosil yakıtlarla harmanlayıp kullanabiliyor. Harmandaki sürdürülebilir yakıt oranının %50’yi geçmemesi gerekiyor. Çünkü uçakların motorları daha yüksek oranlı karışımlardan olumsuz etkilenebiliyor. Bu nedenle uçakların çevreye zararlı gaz emisyonlarını azaltmak için uçakların motorlarının da alternatif yakıtlara uygun halde yeniden tasarlanmaları gerekiyor.
IATA’ya göre: SAF, (sustainable aviation fuel-sürdürülebilir havacılık yakıtı) geleneksel jet yakıtıyla karıştırıldığında dahi CO2 emisyonlarını %80’e kadar azaltmak mümkün. SAF, yiyecek veya su ile rekabet etmeyen veya biyolojik çeşitliliğe zarar vermeyen yakıt kaynakları kullanılarak elde ediliyor. Üretim maliyetlerinin geleneksel jet yakıtıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için 50 milyon litre olan mevcut SAF üretiminin 7 milyar litreye çıkarılması hedefleniyor.
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Havacılık
Boeing, 737 Max kazaları dolayısıyla 2,5 milyar dolar ceza aldı
Boeing, ABD Adalet Bakanlığı tarafından devleti yanıltmak ve komplo kurmakla suçlandı. Firma, 29 Ekim 2018 Lion Air ve 10 Mart 2019 Etiyopya Hava Yolları kazalarında önce ve sonra Federal Havacılık Dairesi, FAA’e yalan söylediği gerekçesiyle 2,5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.
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Boeing, kazalarda ölenlerin yakınlarına 500 milyon dolar ödeyecek
Adalet Bakanlığı ilgili suçlamaları ve cezaları dün açıkladı. 2,5 milyar dolarlık ceza, 246,3 milyon doları adli para cezası, 1,77 milyar doları uçağın müşterisi olan hava yolları firmalarına tazminat, 500 milyon dolarlık kısmı ise kazalarda ölenlerin aileleri ve yakınları için oluşturulan bir fona gidecek şekilde verildi. Boeing daha önce kazalarda ölenlerin yakınları için 100 milyon dolarlık bir fon duyurmuştu.
ABD Başsavcısı Erin Nealy Cox: “Boeing tarafından FAA’e iletilen yanıltıcı ifadeler hükümetin halkın güvenliğini sağlama kabiliyetini engelledi. Bu dava, Adalet Bakanlığı’nın Boeing gibi üreticileri, özellikle de riskin bu kadar yüksek olduğu sektörlerde düzenleyicileri yanıltmaktan sorumlu tutabileceği konusunda net bir mesaj verdi” dedi.
Boeing, Airbus A320’nin elde ettiği başarıya karşılık verebilmek için 737 modelini hızlıca elden geçirip 737 Max modelini piyasaya sürmüştü. Mevcut gövde üzerine daha büyük motorlar eklendiği ve bu motorlar daha ileride konumlandırıldığı için 737 Max, uçuş sırasında burnunu yukarı kaldırma eğilimine giriyordu. Bunu önlemek içinde uçağın burnunu otomatik olarak aşağı yönlendiren MCAS sistemi geliştirildi. Ancak MCAS sistemi sağlıklı çalışmadığı için yaşanan iki kazada da uçaklar burun aşağı yere çakıldılar. MCAS sisteminden ve sistemdeki bu problemden ne hava yolu şirketlerine ne de FAA’a yeterli bilgi verilmediği zamanla ortaya çıkmıştı.
Kazalar sonrası FBI ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müfettişlik Bürosu önderliğindeki soruşturmada hiçbir şahıs suçlu bulunmamıştı. Kazalar olduğunda Boeing’de CEO koltuğunda oturan Dennis Muilenburg, 2019 yılının sonların görevinden alındı. Kendisine kıdem tazminatı verilmedi ama 60 milyon dolardan fazla değere sahip hisse senediyle firmadan ayrıldı.
Boeing, MCAS sistemini iyileştirmek için uçağın kullandığı tüm yazılımı yeniledi ve FAA’den tekrar uçuş onayı alabildi. Bu ceza, büyük ihmaller zinciri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını hafifletmeyecek. Kazalar yaşanmadan önce gerekenler yapılmalıydı.
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Havacılık
2020 havacılık için nasıl bir yıl oldu?
2020 yılı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle hiç de iyi hatırlanmayacak. Virüsün etkisini arttırdığı dönemlerde hayat durma noktasına geldi. 2020 yılı havacılığa da iyi gelmedi. Bazı hava yolu şirketleri iflas etti, sektörde binlerce çalışan işsiz kaldı.
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2020 Yılı içinde havacılıkta yaşanan ilginç olaylara göz atalım
Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Tahran’da kalkışından kısa süre sonra füzeyle vuruldu.
Pegasus Hava Yolları‘nın Boeing 737-800 uçağı, Sabiha Gökçen Hava Alanı’na inişi sırasında duramadı ve pist sonundaki boşluğa düştü.
British Airways’in Boeing 747’si, Atlantik Okyanusu’nu rekor sürede geçti.
ABD, Avrupa’dan gelen tüm uçuşlara hava sahasını kapadı.
Air Tahiti Nui, Covid-19 nedeniyle şimdiye kadarki en uzun uçuşu gerçekleştirdi.
Pakistan Hava Yolları’na ait Airbus A320 uçağı Karaçi’de düştü.
Güney Amerika’nın iki büyük hava yolu şirketi LATAM ve Avianca, iflas koruma başvurusunda bulundu.
İlk defa bir özel girişim tarafından uzay uçuşu gerçekleşti. SpaceX Crew Dragon, iki NASA astronotunu Uluslararası uzay İstasyonu‘na taşıdı.
EASA, ilk tam elektrikli uçak Pipistrel Velis Electro’yu sertifikalandırdı.
British Airways, Boeing 747’lerini emekliye ayırdığını açıkladı.
Quantas Airways, son Boeing 747’sini emekliye ayırdı.
Air India Express’in uçağı pist dışına çıkarak 18 kişinin ölümüne sebep oldu.
Airbus, 3 adet hidrojen yakıtlı uçak konseptini tanıttı
Berlin Brandenburg Hava Alanı, yıllarca süren ertelemeler sonucunda nihayet açıldı.
FAA, Boeing 737 Max’lerin yeniden uçuşlara başlamalarına onay verdi.
Brezilyalı GOL Airlines, FAA onayından sonraki ilk yolculu Boeing 737 Max uçuşunu gerçekleştirdi.
Covid-19 aşılarının hava yolu aracılığıyla taşınmasına başlandı.
Havacılığın bu kötü günlerinde, hava yolu şirketleri nakit harcamalarını olabildiğince kısmaya ve yeni gelir akışları sağlamaya odaklanmış durumda. Durumun ancak 2024 yılına doğru Corona öncesi seviyesine geri dönmesi bekleniyor. Sektörün yakın gelecekteki durumu, 2021 yılında salgınla mücadelenin ne derece etkili olacağına göre şekillenecek.
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