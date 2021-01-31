Boeing 737 MAX, EASA’dan uçuş onayı aldı

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı-EASA, Boeing 737 MAX yolcu uçağının uçuşa elverişliliğini onayladı. FAA de Kasım 2020’de 737 MAX’lerin tekrar uçuşlara başlamasına onay vermişti. Ayrıca Brezilya’lı Gol Airlines ise aralık ayında 737 MAX ve 29 Ekim 2018–Lion Air ve 10 Mart 2019–Etiyopya Hava Yolları kazalarından sonraki ilk uçuşu gerçekleştirmişti.

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737 MAX uçuracak pilotlara simülasyon eğitimi zorunluluğu getirildi

EASA, Boeing 737 MAX’lerin Avrupa hava sahasında tekrar uçabilmeleri için uçağa sahip hava yolu firmalarından şu değişiklikleri yapmalarını istedi: uçuş kontrol bilgisayarı dahil uçağın tüm bilgisayar sistemlerine yeni yazılım yüklenmesi, kokpitten yatay stabilizatöre giden elektrik kablolarının fiziksel olarak ayrılması, uçağın uçuş el kitabının güncellenmesi ve ek olarak pilotların simülatör eğitimlerine tabi tutulmaları. Kazalar öncesi 737 NG modelini uçurabilen pilotlar herhangi bir simülatör eğitimi almaksızın 737 MAX’leri uçurabiliyorlardı.

EASA‘nın icra direktörü Patrick Ky: “Uzun bir yolda önemli bir kilometre taşını atlattık. EASA’nın kapsamlı analizini takiben 737 MAX’lerin güvenli bir şekilde hizmete geri dönebileceğine karar verdik. Bu değerlendirmeyi Boeing ve FAA’den tam bağımsız olarak ve herhangi bir ekonomik veya siyasi baskı olmaksızın gerçekleştirdik. Uçağın güvenli olduğuna inanıyoruz, bu da onayı vermemizin ön koşuluydu. Uçak hizmete devam ederken operasyonları yakından takip edeceğiz,” dedi.

Boeing 737 MAX uçakların uçuşlara tekrar başlamasına EASA ve FAA dışında Kanada‘nın havacılık otoritesi Transport Canada (TC), Brezilya Ulusal Sivil Havacılık Dairesi (ANAC) ve Meksika Federal Sivil Havacılık Dairesi (AFAC) de daha öncesinde onay vermişti.

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