BMW Z4 için 400 beygirlik AC Schnitzer dokunuşu

BMW Z4 üzerinde yapılan bazı değişikliklerle, AC Schnitzer Z4 modeli ortaya çıktı.

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AC Schnitzer dokunuşu BMW Z4 için nasıl değişiklikler getirdi?

Söz konusu geliştirmeler, BMW Z4 model ailesinin en üstünde yer alan M40i üzerinde yapıldı. Fabrika çıkışı olarak 340 beygir ve 500 Nm tork üreten sıralı 6 silindirli motorda, AC Schnitzer tarafından değişikliklerle bu değerler 400 beygir ve 599 Nm torka yükseldi. Sürüş yüksekliği 15-25 mm azaltılan BMW Z4, daha gürültülü bir egzozu, daha büyük jantları ve karbon detaylar ile göze çarpıyor. AC Schnitzer, bu projesi için ” Sizlere sürüş esnasında mümkün olan en özel anları yaşatmak için uğraştık” şeklinde yorumda bulundu.

Tabi ki daha az güçlü motorlar da bu modifikasyonlardan nasibini alıyor. 4 silindirli motora sahip Z4 20i ve Z4 30i modelleri için de dış görünümde, kaput altında ve yürüyen aksamlarda yer alan geliştirmeler var. Bu motorlara sahip araçların, süspansiyonlarda 35 mm kadar alçaltma yapılabilecek fakat en tepedeki M40i modelinden daha az güçlü oldukları için daha az agresif egzoz sesiyle karşımıza çıkacaklar.

Ayrıca tüm AC Schnitzer Z4 modelleri 5 yıl garantiye sahip. Yani yepyeni aracınızı, AC Schnitzer‘e gönül rahatlığıyla teslim edebilir, yüksek performansın keyfini güvenle sürebilirsiniz.