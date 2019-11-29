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BMW Z4 için 400 beygirlik AC Schnitzer dokunuşu
BMW Z4 üzerinde yapılan bazı değişikliklerle, AC Schnitzer Z4 modeli ortaya çıktı.
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AC Schnitzer dokunuşu BMW Z4 için nasıl değişiklikler getirdi?
Söz konusu geliştirmeler, BMW Z4 model ailesinin en üstünde yer alan M40i üzerinde yapıldı. Fabrika çıkışı olarak 340 beygir ve 500 Nm tork üreten sıralı 6 silindirli motorda, AC Schnitzer tarafından değişikliklerle bu değerler 400 beygir ve 599 Nm torka yükseldi. Sürüş yüksekliği 15-25 mm azaltılan BMW Z4, daha gürültülü bir egzozu, daha büyük jantları ve karbon detaylar ile göze çarpıyor. AC Schnitzer, bu projesi için ” Sizlere sürüş esnasında mümkün olan en özel anları yaşatmak için uğraştık” şeklinde yorumda bulundu.
Tabi ki daha az güçlü motorlar da bu modifikasyonlardan nasibini alıyor. 4 silindirli motora sahip Z4 20i ve Z4 30i modelleri için de dış görünümde, kaput altında ve yürüyen aksamlarda yer alan geliştirmeler var. Bu motorlara sahip araçların, süspansiyonlarda 35 mm kadar alçaltma yapılabilecek fakat en tepedeki M40i modelinden daha az güçlü oldukları için daha az agresif egzoz sesiyle karşımıza çıkacaklar.
Ayrıca tüm AC Schnitzer Z4 modelleri 5 yıl garantiye sahip. Yani yepyeni aracınızı, AC Schnitzer‘e gönül rahatlığıyla teslim edebilir, yüksek performansın keyfini güvenle sürebilirsiniz.
Genel
Tesla Cybertruck, Dubai polisinin filosuna katılacak
Tesla Cybertruck için görev alarmı çalıyor. Dubai Polis Kuvvetleri, filosunu Tesla Cybertruck ile güçlendireceğini açıkladı.
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Tesla Cybertruck, yoğun turistik bölgelerde görev yapacak
Dubai Polis Kuvvetleri‘nin üst düzey yönetcisi Tümgeneral Abdullah Khalifa Al Marri verdiği bir röportajda turistlerin yoğunluklu olduğu bölgelerde kullanılacağını söyledi. Süper spor arabaları, polis aracı olarak kullanmasıyla dikkat çeken Dubai Polis Kuvvetleri, alıştığımız kalıpların dışında tasarımı ve “kırılmaz” olarak lanse edilip kırılan camlarıyla gündeme oturan Cybertruck ile filosunu güçlendirecek. Dubai Polisi’nin Salı günü, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta Tesla Cybertruck ile filosunu güçlendireceğini doğruladı. Efsaneleşmiş Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF gibi araçları bünyesinde barındıran Dubai Polisi yakın zamanda filosuna Mercedes AMG GT 63 S eklemesiyle dikkat çekmişti.
Tesla Cybertruck nasıl oldu da dikkatleri çekti?
Dayanıklılığına dikkat çekerek lanse edilen Cybertruck, etkinlik esnasında Tesla tasarım şefi Franz von Holzhausen tarafından balyozla aldığı darbelere karşı gösterdiği dayanıklılıkla ilgi toplamıştı. Ayrıca Elon Musk, küçük silahlarla atılan mermileri dahi durdurabileceğini ekledi. Fakat yüksek dayanımlı camlar konusunun, biraz daha mühendislikle yoğurulması gerekecek gibi görünüyor. Çünkü etkinlik esnasında Elon Musk başta olmak üzere tüm Tesla ekibi, beklenmedik şekilde camların kırılması üzerine şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Lansmandaki şanssızlıklarına rağmen Elon Musk, Cybertruck için 250 bine yakın ön sipariş aldığını duyurdu. Ön sipariş için gereken ücret ise yalnızca 150 dolar.
Tesla Cybertruck’ın teknik özelliklerini hatırlayalım
39 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak Cybertruck, 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni 3 motorlu AWD (Tüm tekerleklerden çekişli) olan seçenek. 0-100 km hızlanması 2.9 saniyenin altında ve 800 km‘nin üzerinde menzil sunan bu varyasyon sayesinde Cybertruck, yük çekme kapasitesini 6.5 tonu aşan bir seviyeye çıkarabiliyor.
Haber
Xiaomi fotoğraftaki yazıyı kaldırmak
Xiaomi fotoğraftaki yazıyı kaldırmak nasıl yapılır? Bu konu birçok kişinin bilmediği ve oldukça önemli bir konu. Peki fotoğraflarımızın sol alt köşesinde çıkan “shot on mi 9t” veya başka bir modelin yazısını nasıl kaldırabiliriz?
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Xiaomi telefonlar, uzun süredir çektiği tüm fotoğrafların sol alt köşesine bir etiket yerleştiriyor. Bu etikette fotoğrafın hangi telefon ile çekildiği yazarken, onun hemen alt kısmında bir kamera etiketi daha yer alıyor. Bu etiketlerin, tüm fotoğraflarda görünmesi, birçok kullanıcının canını sıkıyor. Aslında kapatması basit olan bu etiket, bizleri oldukça uğraştırıyor.
Tüm Xiaomi telefonlarda geçerli olan bu kapatma adımları ile sizde, fotoğraflarınızda çıkan bu can sıkıcı etiketleri kaldırabilirsiniz. İlk olarak, Xiaomi telefonunuzda varsayılan olarak gelen kamera uygulamanızı başlatın. Uygulamayı başlattıktan sonra, sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine tıklayın. Bu simgeye tıkladığınızda karşınıza ayarlarında içinde bulunduğu bir sekme açılacak. Bu sekmede bulunan ayarlar simgesine tıklayın. Ayarlar simgesine tıkladıktan sonra cihazın tüm kamera ayarlarının bulunduğu bir bölüm açılacak.
Bu açılan ayarlar bölümünde, kamera kısmını bulmalısınız. Kamera ayarları kısmının altında, kamera üzerindeki bir çok farklı ayarı yapabiliyorsunuz. Söz konusu etiketi, bu kısım altında kapatacağız. Bu kısımdan, cihaz etiketi seçeneğini kapatın. Artık fotoğraflarının altında bulunan etiketten kurtuldunuz. Peki cihaz etiketi kısmı açıldığında, özel filigranlarımızı kameranın altına ekleyebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı evet, cihaz etiketi kısmını aktif ettiğinizde hemen aşağıda bir yeni özellik açılacak. O seçenekten, fotoğraflarınızın altında yazacak olan etiketi düzenleyebilir ve kişiselleştirmenizi yapabilirsiniz.
Sonuç olarak, bu etiketleri gördüğünüz tüm telefonlarda aynı adımları gerçekleştirerek kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm cihazlarda bu etiketin, “cihaz etiketi” ya da “kamera etiketi” olarak adlandırıldığını yine kamera yarları kısmında düzenlendiğini söylemeden geçmeyelim. Ayrıca Xiaomi telefonlarda fotoğraftaki yazıyı kaldırmak için aslında fazla uğraşmayacağınızı sizlere göstermiş olduk.
Akıllı Telefonlar
DxOMark: 2019’un en iyi telefon kameraları
2019 yılının bitmesine kısa bir zaman kala DxOMark tarafından test edilen amiral gemilerinde birbirinden önemli kamera özellikleri karşımıza çıktı. Peki amiral gemisi telefonlar, kameralarının hangi özellikleri ile dünyanın en iyisi?
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DxOMark tarafından test edilen 2019 yılının amiral gemileri, kamera donanımında birbirinden önemli özelliklere sahip. Bazı telefonlar video performansı ile öne çıkarken bazıları geniş açı kamerası bazıları ise yakınlaştırma yeteneği ile. 2019’un kamera enleri listesinin başını çok yönlü özellikleri ile DxOMark listesinin birinci sırasına yerleşen, Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition paylaşıyor.
Birçok yönden en iyi: Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, DxOMark listesinin en üst sırasını paylaşan iki telefon olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda, hem video hemde fotoğraf performansı ile diğer rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bu demek oluyor ki, birçok yönden dünyanın en iyi iki telefonu olarak bu telefonu gösterebiliriz.
En iyi video çeken: iPhone 11 Pro Max
DxOMark listesinin en iyi video çeken telefonu unvanını, iPhone 11 Pro Max üstlenmiş durumda. 102 puan alarak en üst sıraya yerleşen telefon, optik imaj sabitleyicisi ve otomatik odak kısmında rakiplerini geride bırakıyor. Hem arka hem de ön kamerası ile 4K 60 fps videolar çekebilen telefon, bu konuda da rakiplerine göre avantaj sağlamış durumda.
En iyi yakınlaştırma: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Birçok yönden en iyi listemizde yer alan CC9 Pro, en iyi yakınlaştırma listesinde de birinci sıraya oturmuş durumda. 108 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile oldukça büyük fotoğraflar çekebilen telefon, çektiği bu fotoğraflarda bizlere en iyi yakınlaştırma özelliğini sunabiliyor. Çekilen fotoğraflarda, 108 MP çözünürlük ile oldukça fazla piksele sahip olurken, bu pikseller yakınlaştırma kısmında bozulmadığı için çekilen fotoğrafları kayıp yaşamadan yakınlaştırabiliyorsunuz.
En iyi ultra geniş açı: Samsung Galaxy Note10+ 5G
Grup çekimleri ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez özelliklerden biri olan ultra geniş açı sensörü, son yıllarda akıllı telefonlara konulan temel özelliklerden biri haline gelmeyi başardı. DxOMark listesinin ise en iyi ultra geniş açı fotoğraf çekebilen telefonu Samsung Galaxy Note 10+ 5G versiyonu oldu.
En iyi gece fotoğrafçılığı: Huawei Mate 30 Pro
Her yönden en iyi telefonlar listesinde yer alan bir diğer telefonda Huawei Mate 30 Pro. Bu kez gece fotoğrafçılığı konusunda listemizde yer alan Mate 30 Pro, dünyanın en iyi gece fotoğrafı çeken telefonu unvanına sahip.