Otomobil
BMW X5 modelinden Tesla Cybertruck’a kurşun geçirmez cam göndermesi
BMW X5 modeli 1999 yılından bu yana üretiliyor ve ailenin en son üyesi olan X5 VR6, Tesla’nın dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cybertruck modeline Twitter üzerinden kurşun geçirmez cam göndermesinde bulundu.
Comes with bulletproof windows and offers splinter protection in case it gets hit by a metal ball: The new BMW X5 Protection VR6: https://t.co/XnMPixFvRx
[Combined fuel consumption and CO2 emission: 13.0 l/100 km; 298 g/km. Further information: https://t.co/3Hw3jgS6fo] pic.twitter.com/fn5uXAYawo
— BMW (@BMW) November 22, 2019
“BMW X5 VR6, zırhlı camları ile satışa sunuluyor ve metal toptan bile etkilenmez”
Tesla Cybertruck modelinin lansmanında işler umulduğu gibi gitmemiş ve Elon Musk’ın aracın camına attığı metal top izleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Sunum sırasında kırılmaz denen camlar bir kaç denemeye rağmen her seferinde tuzla buz olmuştu. Bu olayı fırsata çeviren Bmw ise X5 VR6 modelini farklı kalibrelerdeki kurşunlarla test etme yoluna gitti. Bunun yanı sıra Twitter üzerinden “Metal toptan bile etkilenmez” ifadesinin altını çizerek Tesla’ya göndermede bulundu. Aracın tanıtımının üzerinden belli bir süre geçmesine rağmen her gün farklı şekilde gündemde yerini korumayı başarmış görünüyor.
BMW’nin bu modeli müşteriler için özel sipariş ile üretiliyor ve normal donanım seviyesindeki modellerine göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu araca sahip olanlar yangına ve AK47 kurşunlarına karşı tam koruma sağlamayı başarıyor. Kurşun geçirmez bir araç arıyorsanız, BMW ihtiyaçlarınızı Tesla Cybertruck’dan daha iyi bir şekilde karşılaması ise muhtemel.
İnceleme
Yeni Ford Focus inceleme – Ford’un en teknolojik otomobili
Türkiye’nin en popüler otomobil modellerinden olan Ford Focus’un yeni teknolojiler ile donatılmıl versiyonu ile karşınızdayız.
Yeni Ford Focus inceleme – Ford’un en teknolojik otomobili
İlk bakışta ikinci seviye otonom sürüş özellikleri kazanan Yeni Focus, Ford Co-Pilot 360 sistemi sayesinde yollarda sizi daha konforlu ve daha güvenli hale getirmeyi başarıyor.
Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Şerit Hizalama Sistemi ve Aktif Park Asistanı gibi özelliklere sahip olan Yeni Focus, öndeki aracı ve şeritleri takip ederek gidebilirken aynı zamanda dur & kalk desteğine de sahip.
1.5L Ti-VCT, 1.5L EcoBlue ve 1.0L EcoBoost motor seçenekleri ile gelen Ford Focus, 132.500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliniyor.
İyi seyirler…
Otomobil
Fiat Ar-Ge merkezini gezdik! (vLog)
Fiat’ın Bursa’daki yeni Ar-Ge merkezinin açılışına katıldık ve bu merkezle ilgili önemli bilgileri aktardık. Departmanda 500’den fazla Türk mühendis çalışırken, burada Egea ailesiyle birlikte Doblo ve Fiorino modelleri üretiliyor.
İnceleme
2019 Toyota Corolla Hybrid satışa çıktı! | İlk bakış
Sınıfının en çok satan otomobili olan Toyota Corolla, 2019 model 1.6 benzinli ve en yeni Toyota Corolla Hybrid adıyla hibrit motor seçenekleri ile geliyor.
2019 Toyota Corolla Hybrid satışa çıktı! | İlk bakış
Detaylı bilgi için; https://hwp.to/CorollaHybrid
2019 Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi;
- Hybrid Vision e-CVT: 137.500 TL
- Hybrid Dream e-CVT: 149.400 TL
- Hybrid Flame e-CVT: 154.000 TL
- Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 158.500 TL
- Hybrid Passion e-CVT: 171.500 TL
- Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 175.000 TL
2019 Toyota Corolla Benzinli Fiyat Listesi;
- 1.6 Vision: 103.700 TL
- 1.6 Vision Multidrive S: 108.500 TL
- 1.6 Dream: 122.500 TL
- 1.6 Dream Multidrive S: 127.500 TL
- 1.6 Flame: 130.000 TL
- 1.6 Flame Multidrive S: 135.000 TL
- 1.6 Flame X-Pack: 136.500 TL
- 1.6 Flame X-Pack Multidrive S: 142.500 TL
- 1.6 Passion: 149.500 TL
- 1.6 Passion Multidrive S: 155.500 TL
- 1.6 Passion X-Pack: 153.000 TL
- 1.6 Passion X-Pack Multidrive S: 159.000 TL