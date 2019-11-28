BMW X5 modeli 1999 yılından bu yana üretiliyor ve ailenin en son üyesi olan X5 VR6, Tesla’nın dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Cybertruck modeline Twitter üzerinden kurşun geçirmez cam göndermesinde bulundu.

Comes with bulletproof windows and offers splinter protection in case it gets hit by a metal ball: The new BMW X5 Protection VR6: https://t.co/XnMPixFvRx [Combined fuel consumption and CO2 emission: 13.0 l/100 km; 298 g/km. Further information: https://t.co/3Hw3jgS6fo] pic.twitter.com/fn5uXAYawo — BMW (@BMW) November 22, 2019

“BMW X5 VR6, zırhlı camları ile satışa sunuluyor ve metal toptan bile etkilenmez”

Tesla Cybertruck modelinin lansmanında işler umulduğu gibi gitmemiş ve Elon Musk’ın aracın camına attığı metal top izleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Sunum sırasında kırılmaz denen camlar bir kaç denemeye rağmen her seferinde tuzla buz olmuştu. Bu olayı fırsata çeviren Bmw ise X5 VR6 modelini farklı kalibrelerdeki kurşunlarla test etme yoluna gitti. Bunun yanı sıra Twitter üzerinden “Metal toptan bile etkilenmez” ifadesinin altını çizerek Tesla’ya göndermede bulundu. Aracın tanıtımının üzerinden belli bir süre geçmesine rağmen her gün farklı şekilde gündemde yerini korumayı başarmış görünüyor.

BMW’nin bu modeli müşteriler için özel sipariş ile üretiliyor ve normal donanım seviyesindeki modellerine göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Bu araca sahip olanlar yangına ve AK47 kurşunlarına karşı tam koruma sağlamayı başarıyor. Kurşun geçirmez bir araç arıyorsanız, BMW ihtiyaçlarınızı Tesla Cybertruck’dan daha iyi bir şekilde karşılaması ise muhtemel.